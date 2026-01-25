Xã Ya Hội kết nghĩa với phường Tam Quan

(GLO)- Ngày 24-1, xã Ya Hội (tỉnh Gia Lai) và phường Tam Quan đã tổ chức lễ kết nghĩa nhằm tăng cường gắn kết, hỗ trợ nhau cùng phát triển toàn diện trong thời gian tới.

Lễ ký kết giữa xã Ya Hội và phường Tam Quan. Ảnh: R'Ô HOK

Theo bản giao ước đã ký kết, hoạt động kết nghĩa giữa hai địa phương sẽ tập trung vào các nội dung trọng tâm: hỗ trợ nhau xây dựng Đảng bộ chính quyền, mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội vững mạnh, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý; tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ, đảng viên và Nhân dân hai địa phương.

Đồng thời, hai bên trao đổi kinh nghiệm xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển sản xuất, ứng dụng khoa học-kỹ thuật, xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP.

UBND phường Tam Quan kiến nghị cấp có thẩm quyền cho chủ trương hỗ trợ 500 triệu đồng xây dựng 1 công trình hoa viên công cộng trên địa bàn xã Ya Hội (thực hiện hỗ trợ trong 5 năm từ năm 2026 đến năm 2030); phối hợp trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; nâng cao cảnh giác, đấu tranh phòng-chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Tăng cường các hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa Mặt trận và các Đoàn thể của hai địa phương trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Trước khi tổ chức buổi lễ, lãnh đạo phường Tam Quan và xã Ya Hội đã đi thăm, tặng quà cho hộ nghèo ở làng Brang Đak Kliết (xã Ya Hội). Ảnh: R'Ô HOK

Dịp này, phường Tam Quan đã hỗ trợ 20 triệu đồng cho Quỹ vì người nghèo của xã Ya Hội; tặng 30 suất quà cho gia đình chính sách và hộ nghèo xã Ya Hội. Ngoài ra, đại diện lãnh đạo xã Ya Hội và phường Tam Quan đã trao tặng quà lưu niệm cho nhau, thể hiện tình cảm, sự trân trọng và quyết tâm xây dựng mối quan hệ kết nghĩa bền chặt, lâu dài.

Việc tổ chức kết nghĩa được thực hiện theo Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 7-8-2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 22-8-2025 của UBND tỉnh Gia Lai về tăng cường hoạt động kết nghĩa giữa các địa phương, đơn vị với các thôn, làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.