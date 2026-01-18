Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Phường Hoài Nhơn Tây kết nghĩa với xã Kông Bơ La

NGUYỄN DŨNG
(GLO)- Chiều 17-1, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoài Nhơn Tây và xã Kông Bơ La (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ kết nghĩa giữa hai địa phương.

Việc tổ chức kết nghĩa được thực hiện theo Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 7-8-2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 22-8-2025 của UBND tỉnh Gia Lai về tăng cường hoạt động kết nghĩa giữa các địa phương, đơn vị với thôn, làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Theo nội dung ký kết, hai bên thường xuyên trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát triển đảng viên mới; công tác dân vận, kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

3a5a7403.jpg
Đại diện lãnh đạo phường Hoài Nhơn Tây và xã Kông Bơ La ký kết các nội dung kết nghĩa. Ảnh: NGUYỄN DŨNG

Bên cạnh đó, hai địa phương chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế, ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất; xây dựng sản phẩm OCOP; hỗ trợ sinh kế và thu hút các nguồn lực đầu tư phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi địa phương. Đồng thời, phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó; tăng cường phối hợp trong công tác bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

3a5a7422.jpg
Phó Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai Nguyễn Thị Quỳnh Hoa tặng hoa chúc mừng đại diện Lãnh đạo hai đơn vị kết nghĩa. Ảnh: NGUYỄN DŨNG
3a5a7430.jpg
Đại diện lãnh đạo xã Kông Bơ La (bên trái) trao tặng bức ảnh Thác nước K50 cho phường Hoài Nhơn Tây. Ảnh: NGUYỄN DŨNG
