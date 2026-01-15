Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai kết nghĩa với làng Ar Dôch Kơ Tu

(GLO)- Chiều 15-1, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Lễ kết nghĩa với làng Ar Dôch Kơ Tu (xã Lơ Pang). Hoạt động được triển khai theo chủ trương của UBND tỉnh nhằm tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa cơ quan Đảng với cơ sở, đặc biệt tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Lễ kết nghĩa nhằm tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai với làng Ar Dôch Kơ Tu. Ảnh: Mạnh Hà

Tại buổi lễ, 2 bên đã thông qua và ký kết nội dung kết nghĩa, thống nhất chương trình phối hợp lâu dài, thường xuyên, định kỳ 6 tháng tổ chức gặp gỡ, giao lưu với nội dung phong phú, thiết thực.

Nội dung ký kết tập trung vào hỗ trợ đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, công trình phúc lợi cộng đồng; tổ chức thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo vào các dịp lễ, Tết.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai tặng quà cho các hộ dân làng Ar Dôch Kơ Tu. Ảnh: Mạnh Hà

Cùng với đó, vận động xã hội hóa, tạo nguồn lực hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn; phối hợp tổ chức tuyên truyền người dân chấp hành pháp luật, tham gia bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng làng văn hóa, không có tội phạm; phối hợp chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, phòng - chống dịch bệnh; đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, tổ chức lễ hội truyền thống.

Đảng ủy - HĐND - UBND xã Lơ Pang tặng quà động viên làng Ar Dôch Kơ Tu. Ảnh: Mạnh Hà

Dịp này, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai đã tặng 144 phần quà cho các hộ dân làng Ar Dôch Kơ Tu; mỗi phần quà gồm 10 kg gạo, 1 thùng mì và 200.000 đồng tiền mặt. Riêng 27 hộ nghèo của làng còn được hỗ trợ thêm 500.000 đồng/hộ.

Bên cạnh đó, Đảng ủy - HĐND - UBND xã Lơ Pang cũng trao quà động viên làng Ar Dôch Kơ Tu.