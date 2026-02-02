Đảng ủy phường Hoài Nhơn Bắc trao huy hiệu Đảng và kết nạp đảng viên mới

(GLO)- Sáng 2-2, tại Nhà lưu niệm Chi bộ Cửu Lợi (phường Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai), Đảng ủy phường Hoài Nhơn Bắc tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 3-2 và kết nạp đảng viên mới nhân kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026).

Dự lễ có đồng chí Vũ Thị Nga - Phó Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai

Phó Tổng biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai Vũ Thị Nga (thứ 2 từ trái sang) và lãnh đạo phường Hoài Nhơn Bắc dâng hương tại Nhà lưu niệm Chi bộ Cửu Lợi. Ảnh: Minh Hoàng

Trong đợt này, Đảng bộ phường Hoài Nhơn Bắc có 20 đảng viên được nhận huy hiệu Đảng, trong đó, 4 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 4 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 7 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 4 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Hiện nay, Đảng bộ phường Hoài Nhơn Bắc có 64 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với 1.766 đảng viên.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Hoài Nhơn Bắc trao tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Ảnh: Minh Hoàng

Dịp này, Đảng ủy phường Hoài Nhơn Bắc cũng công bố quyết định kết nạp 16 quần chúng ưu tú vào Đảng. Đây là những cá nhân tiêu biểu, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tích cực trong lao động, công tác và các phong trào thi đua tại địa phương.

Trước đó, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương tại Nhà lưu niệm Chi bộ Cửu Lợi, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng, các thế hệ cán bộ, đảng viên đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Hoài Nhơn Bắc trao quyết định kết nạp đảng viên mới. Ảnh: Minh Hoàng

Chi bộ Cửu Lợi là chi bộ Đảng đầu tiên ở Hoài Nhơn, đồng thời là một trong những tổ chức đảng đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Bình Định cũ. Hiện nay, Nhà lưu niệm Chi bộ Cửu Lợi được gìn giữ trên địa bàn phường Hoài Nhơn, là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.