Phường Hội Phú trao huy hiệu Đảng cho 22 đảng viên

(GLO)- Ngày 30-1, Đảng ủy phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 65, 55, 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng đợt 3-2 cho 22 đảng viên đang sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Võ Phúc Ánh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; các Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy phường; Bí thư các chi bộ có đảng viên được trao tặng huy hiệu Đảng.

Theo Quyết định số 222-QĐ/TU ngày 12/01/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về việc trao tặng, truy tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên đủ tiêu chuẩn từ 30 đến 65 năm tuổi Đảng, trong đợt này, Đảng bộ phường Hội Phú có 22 đảng viên vinh dự được nhận huy hiệu Đảng.

Đảng ủy phường Hội Phú trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Ảnh: K.P

Theo đó, Đảng bộ có 2 đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 9 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 9 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Thay mặt các đảng viên được trao huy hiệu, đồng chí Trần Khắc Thành-đảng viên được nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng bày tỏ niềm xúc động, vinh dự và lòng biết ơn sâu sắc đối với sự quan tâm của Đảng, hứa tiếp tục giữ vững phẩm chất người đảng viên, nêu gương, đóng góp trí tuệ và kinh nghiệm cho sự phát triển của địa phương.