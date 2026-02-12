Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy kết nghĩa với làng Blên (xã Lơ Pang)

(GLO)- Ngày 11-2, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai, Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại Hoàng Đạt tổ chức Lễ kết nghĩa với làng Blên (xã Lơ Pang). Dự lễ có đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

Theo nội dung được ký kết, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại Hoàng Đạt sẽ phối hợp với làng Blên tổ chức các hoạt động gắn kết thông qua việc thường xuyên duy trì liên lạc, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của bà con để kịp thời phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết vấn đề phát sinh.

Cùng với đó, triển khai các hoạt động giúp làng Blên phát triển kinh tế - xã hội bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai, Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại Hoàng Đạt cùng làng Blên ký kết nội dung kết nghĩa. Ảnh: Phan Tuấn

Làng Blên hiện có 145 hộ với 559 nhân khẩu, trong đó dân tộc Bahnar chiếm hơn 90%. Đến cuối năm 2025, làng còn 65 hộ nghèo và cận nghèo, đời sống, kinh tế người dân còn khó khăn.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ khẳng định, việc kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp với thôn, làng là chủ trương quan trọng của tỉnh Gia Lai nhằm tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Lễ kết nghĩa là bước khởi đầu quan trọng để Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại Hoàng Đạt cùng nhân dân làng Blên đồng hành, sẻ chia, xây dựng làng ngày càng ổn định và phát triển, sáng - xanh - sạch - đẹp.

Đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ trao bò sinh sản cho hộ chính sách còn khó khăn ở làng Blên. Ảnh: Phan Tuấn

Đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ mong muốn cấp ủy, chính quyền cơ sở, các già làng, người có uy tín và toàn thể bà con nhân dân làng Blên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường; tích cực lao động, sản xuất, nâng cao đời sống.

Đồng thời, vận động bà con, gia đình, cộng đồng chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; tham gia hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do địa phương phát động; cùng nhau giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Dịp này, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại Hoàng Đạt đã hỗ trợ 3 con bò sinh sản cho 3 gia đình chính sách khó khăn tại làng; tặng 10 bộ bàn, ghế cho nhà sinh hoạt cộng đồng và 1 bộ loa đài; cùng nhiều phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo.