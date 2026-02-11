Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai kết nghĩa với 2 làng của xã Kdang

(GLO)- Ngày 10-2, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai phối hợp với Công ty cổ phần Cảng Thị Nại và Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Mỹ Quang tổ chức lễ kết nghĩa với làng Kol và làng Kồ (xã Kdang).

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai và đại diện làng Kol ký kết biên bản kết nghĩa. Ảnh: Hồng Viên

Theo đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Công ty cổ phần Cảng Thị Nại kết nghĩa với làng Kol. Làng hiện có 455 hộ với 1.974 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống còn nhiều khó khăn. Đến cuối năm 2025, làng còn 20 hộ nghèo và 118 hộ cận nghèo.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Mỹ Quang kết nghĩa với làng Kồ. Làng hiện có 358 hộ với 1.755 nhân khẩu. Các hộ đa số sinh sống bằng nghề nông. Làng hiện còn 17 hộ nghèo và 57 hộ cận nghèo.

Trao quà cho hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo ở làng Kol. Ảnh: Hồng Viên

Theo nội dung ký kết, các bên thống nhất tập trung hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; đồng hành cùng người dân trong phát triển sản xuất, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp; hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó học tập; tăng cường tuyên truyền, chăm sóc sức khỏe cộng đồng; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số. Việc kết nghĩa được xác định thực hiện lâu dài, thường xuyên, gắn với trách nhiệm cụ thể của từng đơn vị.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã trao tặng 200 suất quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo; Công ty cổ phần Cảng Thị Nại trao tặng 11 suất quà; Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Mỹ Quang trao tặng 10 suất quà cho các hộ dân trên địa bàn.