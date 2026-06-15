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Ra quân trấn áp tội phạm về ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Sáng 15-6, tại trụ sở UBND xã Ia Dom, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức lễ ra quân cao điểm tuyên truyền, tấn công trấn áp tội phạm về ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia năm 2026.

Dự lễ có các đồng chí: Thiếu tướng Lê Quang Nhân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Dương Mah Tiệp - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

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Các đại biểu tham dự lễ ra quân tấn công trấn áp tội phạm về ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia. Ảnh: Văn Ngọc

Theo thông tin tại lễ ra quân, ngay từ đầu năm 2026, Giám đốc Công an tỉnh đã triển khai nhiều đợt cao điểm, huy động nhiều lực lượng, phương tiện đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, tệ nạn ma túy.

Lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về ma túy cùng Công an các xã, phường đã phát hiện, bắt giữ 210 vụ/450 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ hơn 2 kg ma túy các loại.

Riêng tại 7 xã biên giới đã phát hiện, bắt giữ 6 vụ với 17 đối tượng phạm tội mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đưa 10 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Quang Nhân cho hay: Gia Lai có gần 90 km đường biên giới cả đường bộ và đường sông tiếp giáp với Campuchia, nằm trên địa bàn 7 xã: Ia Dom, Ia Nan, Ia Pnôn, Ia Púch, Ia Mơ, Ia Chia, Ia O. Trên tuyến có Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh.

Mặc dù tình hình tội phạm ma túy trên tuyến biên giới thời gian qua cơ bản được kiểm soát nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh phức tạp. Các đối tượng lợi dụng hoạt động xuất nhập cảnh, giao thương biên giới, đường mòn, lối mở để mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy vào nội địa.

Do đó, Công an tỉnh đã tổ chức đợt cao điểm kéo dài 3 tháng tuyên truyền, tấn công trấn áp tội phạm về ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia năm 2026.

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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp phát biểu tại lễ ra quân. Ảnh: Văn Ngọc

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp nhấn mạnh: Các lực lượng của Công an tỉnh và Công an các xã biên giới phải là lực lượng nòng cốt, chủ công nắm chắc tình hình, phòng ngừa từ sớm, từ xa, không để Gia Lai trở thành địa bàn sản xuất, trung chuyển ma túy qua biên giới.

Cùng với đó, triển khai đồng bộ các biện pháp quyết liệt tấn công trấn áp tội phạm ma túy, triệt phá các đường dây, tụ điểm, kiên quyết không để hình thành các điểm nóng về ma túy ở vùng biên.

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Công an tỉnh Gia Lai diễu hành trên các tuyến đường khu vực biên giới. Ảnh: Văn Ngọc

Tại buổi lễ, các lực lượng của Công an tỉnh đã diễu hành trên một số tuyến đường khu vực biên giới để biểu dương lực lượng, tạo khí thế phấn khởi, quyết tâm trong đợt cao điểm.

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