Công an xã Chư A Thai: Gần dân bằng những việc làm thiết thực

(GLO)- Bằng những cuộc điện thoại kiên trì vận động người lầm lỡ hồi hương hay xuống tận làng hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính, Công an xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) đã cụ thể hóa phương châm “Gần dân nhất” bằng những việc làm thiết thực, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân.

Đưa người lầm lỡ trở về

Một buổi sáng cuối tháng 5-2026, sân trụ sở Công an xã Chư A Thai đón những vị khách đặc biệt. Sau gần 8 năm lưu lạc tại Thái Lan, bà Rcom H’Ya (SN 1966, trú tại thôn Plei Ring Đáp) trở về quê hương, trên tay ôm hũ tro cốt của người chồng quá cố.

Đại diện chính quyền địa phương và Công an xã Chư A Thai đến tặng quà, động viên bà Rcom H'Ya (người thứ 3 từ phải sang) sớm xóa bỏ mặc cảm, vững tin tái hòa nhập cộng đồng. Ảnh: V.L

Cuộc đoàn tụ này không chỉ khép lại hành trình lầm lỡ mà còn mở ra cơ hội làm lại cuộc đời với sự đồng hành của chính quyền và lực lượng Công an xã.

Năm 2018, bà H’Ya cùng chồng nghe theo lời dụ dỗ, lôi kéo của các đối tượng FULRO lưu vong, vượt biên sang Thái Lan với hy vọng đổi đời nơi “miền đất hứa”. Để rồi thực tế nơi đất khách hoàn toàn trái ngược với những lời hứa hẹn.

Không giấy tờ hợp pháp, không việc làm ổn định, hai vợ chồng phải sống lay lắt trong khu tị nạn tạm bợ bằng những công việc nặng nhọc. Khi người chồng qua đời, điều khiến bà day dứt nhất là không biết đến bao giờ mới có thể đưa tro cốt của ông trở về quê hương.

Trong quãng thời gian tuyệt vọng ấy, cán bộ Công an xã Chư A Thai vẫn kiên trì giữ liên lạc, động viên, giải thích chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời hướng dẫn từng thủ tục để bà có thể hồi hương.

“Được trở về quê hương, lại đưa được hài cốt chồng về an táng theo nguyện vọng của ông ấy là điều tôi từng không dám nghĩ tới. Tôi rất biết ơn chính quyền địa phương và Công an xã đã không bỏ mặc, dù khi ấy tôi vẫn đang ở Thái Lan” - bà Rcom H’Ya xúc động chia sẻ.

Nhờ Công an xã Chư A Thai hỗ trợ hoàn tất các thủ tục, mẹ con bà Ksor H’Nhih và chị Ksor H’Ơn (người thứ 2 và thứ 3 từ trái sang) đã trở về địa phương sau gần 8 năm lưu lạc bất hợp pháp tại Thái Lan. Ảnh: V.L

Không chỉ bà H’Ya, mẹ con bà Ksor H’Nhih và chị Ksor H’Ơn (làng Plei Lok) cũng được lực lượng Công an xã hỗ trợ hoàn tất các thủ tục để hồi hương sau thời gian cư trú bất hợp pháp tại Thái Lan. Những băn khoăn, lo lắng về thủ tục pháp lý, nỗi lo ổn định cuộc sống sau khi trở về quê hương dần được tháo gỡ nhờ sự hướng dẫn, động viên tận tình của cán bộ Công an.

Trở về quê hương, điều khiến bà H’Nhih thấm thía nhất là không nơi nào bình yên bằng chính nơi mình sinh ra. Từ trải nghiệm của bản thân, bà đang tìm cách liên lạc để vận động chồng và con trai còn ở Thái Lan sớm trở về đoàn tụ cùng gia đình.

“Bà con trong làng đừng nghe theo lời kẻ xấu nữa. Tôi đã trải qua rồi nên hiểu cuộc sống bên đó vất vả như thế nào. Không đâu bằng quê hương mình” - bà H’Nhih nhắn nhủ.

Với cán bộ Công an xã Chư A Thai, mỗi trường hợp hồi hương thành công không chỉ là kết quả của công tác tuyên truyền, vận động mà còn là điểm khởi đầu cho quá trình đồng hành lâu dài. Bởi chỉ khi người dân ổn định cuộc sống, có đầy đủ giấy tờ tùy thân và yên tâm tái hòa nhập cộng đồng thì việc hồi hương mới thực sự trọn vẹn.

Đồng hành để không ai bị bỏ lại phía sau

Ngay sau khi trở về địa phương, bà Rcom H’Ya cùng mẹ con bà Ksor H’Nhih được cán bộ Công an xã trực tiếp hỗ trợ rà soát, xác minh thông tin, hoàn thiện hồ sơ cấp căn cước công dân, đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và các thủ tục cần thiết khác.

Bà Ksor H'Nhih được cán bộ, chiến sĩ Công an xã Chư A Thai hỗ trợ làm hồ sơ cấp căn cước công dân. Ảnh: V.L

Những thủ tục tưởng chừng đơn giản nhưng có ý nghĩa rất lớn đối với những người từng nhiều năm không có giấy tờ hợp pháp, giúp họ sớm ổn định cuộc sống và tiếp cận các chính sách an sinh xã hội.

Theo Thượng úy Đoàn Văn Cư - cán bộ Công an xã Chư A Thai: Hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính cũng là cách để xây dựng niềm tin giữa lực lượng Công an với nhân dân. Nhiều người lớn tuổi chưa quen sử dụng điện thoại thông minh, chưa biết tiếp cận dịch vụ công trực tuyến nên cán bộ phải hướng dẫn từng bước, thậm chí “cầm tay chỉ việc” đến khi người dân tự thực hiện được.

Không chỉ đồng hành với những công dân hồi hương, Công an xã Chư A Thai còn mang dịch vụ công đến gần người dân ở các làng vùng sâu, vùng xa. Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, đơn vị đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể hỗ trợ gần 100 học sinh và người dân tại nhiều thôn, làng hoàn thành thủ tục cấp căn cước và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Ở những địa bàn cách trở, việc tiếp cận công nghệ thông tin còn nhiều hạn chế, cán bộ Công an xã mang theo máy tính, thiết bị thu nhận hồ sơ cùng các biểu mẫu cần thiết đến tận nơi để hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính.

Công an xã Chư A Thai hỗ trợ người dân làm hồ sơ cấp căn cước công dân và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 tại thôn, làng. Ảnh: V.L

Những chuyến công tác lưu động ấy không chỉ giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại mà còn góp phần đưa các tiện ích của khoa học công nghệ đến gần hơn với người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Thiếu tá Nguyễn Văn Tiến - Trưởng Công an xã Chư A Thai - cho biết: Thực hiện phong trào thi đua “Ba nhất”, đơn vị luôn xác định phương châm “Gần dân nhất” phải được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực.

Thời gian tới, Công an xã sẽ tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị chức năng tuyên truyền, vận động những người đang cư trú bất hợp pháp tại Thái Lan tự nguyện hồi hương, đồng thời hỗ trợ bà con ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, nâng cao cảnh giác trước các luận điệu lôi kéo, kích động vượt biên trái phép của các đối tượng FULRO lưu vong.