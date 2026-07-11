Tạm giam đối tượng trộm xe máy ở Pleiku trốn vào Vĩnh Long

(GLO)- Sau khi trộm xe máy của người dân tại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai), 1 đối tượng đã bán lấy tiền tiêu xài rồi lẩn trốn vào tỉnh Vĩnh Long và bị bắt sau gần 1 năm.

Theo thông tin ban đầu: Khoảng 9 giờ ngày 5-8, anh N.Đ.T. (SN 2001, trú tại xã Biển Hồ) dựng xe máy nhãn hiệu Honda Air Blade ở vỉa hè trước Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Gia Lai (cơ sở 2) trên đường Sư Vạn Hạnh (phường Pleiku) rồi qua quán cà phê đối diện ngồi cùng bạn.

Đối tượng đã trộm cắp chiếc xe máy của anh T. đang dựng ở vỉa hè. Ảnh: Hải Triều

Lúc này, anh T. chủ quan để chìa khoá trên xe và giấy tờ trong cốp xe. Khi trở ra, anh T. phát hiện chiếc xe máy bị đánh cắp nên đã đến Công an phường Pleiku trình báo.

Công an phường Pleiku đã xác minh, khoanh vùng, truy xét đối tượng khả nghi. Qua đó, nổi lên đối tượng Lê Văn Thiện (SN 1996, trú tại xã Ia Hiao) có biểu hiện khả nghi. Thiện đã có 1 tiền án cùng về tội "Trộm cắp tài sản" vào năm 2019, tuy nhiên đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Tổ Cảnh sát phòng chống tội phạm (Công an phường Pleiku) đã sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để truy vết và xác định Thiện đã trốn vào xã Mỹ Thuận, tỉnh Vĩnh Long.

Đối tượng Thiện đã có 1 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản﻿". Ảnh: Hải Triều

Đến ngày 5-7, các trinh sát đã bắt giữ đối tượng Thiện tại tỉnh Vĩnh Long và di lý về Gia Lai phục vụ công tác điều tra. Tại cơ quan Công an, Thiện khai nhận khi đi trên đường Sư Vạn Hạnh đã thấy chiếc xe của anh T. để sơ hở nên đã trộm cắp chiếc xe trên rồi mang bán cho 1 cửa hàng trên đường Trường Chinh với giá 31,5 triệu đồng.

Sau khi gây án, Thiện bỏ về nhà, sau đó lang thang nhiều nơi trước khi trốn vào tỉnh Vĩnh Long. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam với Thiện về hành vi trộm cắp tài sản.