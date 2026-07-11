Tạm giam đối tượng trộm xe máy ở Pleiku trốn vào Vĩnh Long

Theo thông tin ban đầu: Khoảng 9 giờ ngày 5-8, anh N.Đ.T. (SN 2001, trú tại xã Biển Hồ) dựng xe máy nhãn hiệu Honda Air Blade ở vỉa hè trước Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Gia Lai (cơ sở 2) trên đường Sư Vạn Hạnh (phường Pleiku) rồi qua quán cà phê đối diện ngồi cùng bạn.
Lúc này, anh T. chủ quan để chìa khoá trên xe và giấy tờ trong cốp xe. Khi trở ra, anh T. phát hiện chiếc xe máy bị đánh cắp nên đã đến Công an phường Pleiku trình báo.
Công an phường Pleiku đã xác minh, khoanh vùng, truy xét đối tượng khả nghi. Qua đó, nổi lên đối tượng Lê Văn Thiện (SN 1996, trú tại xã Ia Hiao) có biểu hiện khả nghi. Thiện đã có 1 tiền án cùng về tội "Trộm cắp tài sản" vào năm 2019, tuy nhiên đã bỏ trốn khỏi địa phương.
Tổ Cảnh sát phòng chống tội phạm (Công an phường Pleiku) đã sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để truy vết và xác định Thiện đã trốn vào xã Mỹ Thuận, tỉnh Vĩnh Long.
Đến ngày 5-7, các trinh sát đã bắt giữ đối tượng Thiện tại tỉnh Vĩnh Long và di lý về Gia Lai phục vụ công tác điều tra. Tại cơ quan Công an, Thiện khai nhận khi đi trên đường Sư Vạn Hạnh đã thấy chiếc xe của anh T. để sơ hở nên đã trộm cắp chiếc xe trên rồi mang bán cho 1 cửa hàng trên đường Trường Chinh với giá 31,5 triệu đồng.
Sau khi gây án, Thiện bỏ về nhà, sau đó lang thang nhiều nơi trước khi trốn vào tỉnh Vĩnh Long. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam với Thiện về hành vi trộm cắp tài sản.