Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Tạm giam đối tượng trộm xe máy ở Pleiku trốn vào Vĩnh Long

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sau khi trộm xe máy của người dân tại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai), 1 đối tượng đã bán lấy tiền tiêu xài rồi lẩn trốn vào tỉnh Vĩnh Long và bị bắt sau gần 1 năm.

Theo thông tin ban đầu: Khoảng 9 giờ ngày 5-8, anh N.Đ.T. (SN 2001, trú tại xã Biển Hồ) dựng xe máy nhãn hiệu Honda Air Blade ở vỉa hè trước Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Gia Lai (cơ sở 2) trên đường Sư Vạn Hạnh (phường Pleiku) rồi qua quán cà phê đối diện ngồi cùng bạn.

tam-giam-doi-tuong-trom-xe-may-o-pleiku-tron-vao-vinh-long-anh-hai-trieu.jpg
Đối tượng đã trộm cắp chiếc xe máy của anh T. đang dựng ở vỉa hè. Ảnh: Hải Triều

Lúc này, anh T. chủ quan để chìa khoá trên xe và giấy tờ trong cốp xe. Khi trở ra, anh T. phát hiện chiếc xe máy bị đánh cắp nên đã đến Công an phường Pleiku trình báo.

Công an phường Pleiku đã xác minh, khoanh vùng, truy xét đối tượng khả nghi. Qua đó, nổi lên đối tượng Lê Văn Thiện (SN 1996, trú tại xã Ia Hiao) có biểu hiện khả nghi. Thiện đã có 1 tiền án cùng về tội "Trộm cắp tài sản" vào năm 2019, tuy nhiên đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Tổ Cảnh sát phòng chống tội phạm (Công an phường Pleiku) đã sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để truy vết và xác định Thiện đã trốn vào xã Mỹ Thuận, tỉnh Vĩnh Long.

doi-tuong-thien-da-co-1-tien-an-ve-toi-22trom-cap-tai-san22-anh-hai-trieu.jpg
Đối tượng Thiện đã có 1 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản﻿". Ảnh: Hải Triều

Đến ngày 5-7, các trinh sát đã bắt giữ đối tượng Thiện tại tỉnh Vĩnh Long và di lý về Gia Lai phục vụ công tác điều tra. Tại cơ quan Công an, Thiện khai nhận khi đi trên đường Sư Vạn Hạnh đã thấy chiếc xe của anh T. để sơ hở nên đã trộm cắp chiếc xe trên rồi mang bán cho 1 cửa hàng trên đường Trường Chinh với giá 31,5 triệu đồng.

Sau khi gây án, Thiện bỏ về nhà, sau đó lang thang nhiều nơi trước khi trốn vào tỉnh Vĩnh Long. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam với Thiện về hành vi trộm cắp tài sản.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tòa án nhân dân khu vực 4 - Gia Lai xét xử trực tuyến vụ án cố ý gây thương tích

Tòa án nhân dân khu vực 4 - Gia Lai xét xử trực tuyến vụ án cố ý gây thương tích

Tin tức

(GLO)- Sáng 8-7, Tòa án nhân dân khu vực 4 - Gia Lai phối hợp với Phân trại tạm giam Tây Sơn mở phiên tòa xét xử trực tuyến vụ án hình sự đối với bị cáo Từ Văn Phú (SN 1989, trú khối 1, xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai) về tội "Cố ý gây thương tích" theo điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Tuyên truyền pháp luật cho gần 500 học sinh trên địa bàn xã Hòa Hội, tỉnh Gia Lai.

Tuyên truyền pháp luật cho gần 500 học sinh ở xã Hòa Hội

Pháp luật

(GLO)- Sáng 8-7, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp Công an xã Hòa Hội và Đoàn Thanh niên xã tổ chức tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống ma túy, bạo lực học đường cho gần 500 học sinh các trường THCS, THPT ở xã Hòa Hội.

Khởi tố đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Khởi tố đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Tin tức

(GLO)- Ngày 8-7, Công an xã Ia O (tỉnh Gia Lai) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Rơ Mah Hiếu (SN 2003, trú làng Mít Jép, xã Ia O) để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Gia Lai - Đội Cảnh sát 113 triển khai mô hình “Đổi gạo lấy vũ khí” để bảo đảm ANTT

Gia Lai - Đội Cảnh sát 113 triển khai mô hình “Đổi gạo lấy vũ khí” để bảo đảm ANTT

Tin tức

(GLO)- Sáng 1-7, Đội Cảnh sát Phản ứng nhanh (Cảnh sát 113), Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Gia Lai đã triển khai các điểm tiếp nhận, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT), pháo, các loại vũ khí thô sơ và pô xe tự chế trong nhân dân.

null