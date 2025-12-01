Đối thủ mới của Honda Air Blade ra mắt: xe tay ga 125cc siêu tiết kiệm, giá dưới 40 triệu đồng

(GLO)-Bên cạnh giá bán cạnh tranh, mẫu xe tay ga này gây ấn tượng với loạt trang bị thực dụng và hiện đại, mang đến trải nghiệm phù hợp cho nhiều đối tượng người dùng.

Theo Paultan, Yamaha vừa ra mắt mẫu xe tay ga Ego Gear Pro Hybrid 2026 tại Malaysia với giá 6.198 Ringgit (khoảng 39,5 triệu đồng), chưa bao gồm thuế và phí. Đây là lựa chọn phù hợp cho người dùng có ngân sách hạn chế nhưng vẫn muốn sở hữu xe bền bỉ, tiết kiệm và nhiều công nghệ. Xe được bảo hành 2 năm hoặc 20.000 km.

Ego Gear Pro Hybrid 2026

Điểm nổi bật của model này là hệ thống hỗ trợ điện Electric Power Assist, giúp tăng lực kéo khi khởi hành, đặc biệt hữu ích khi chở nặng hoặc leo dốc. Hệ thống hoạt động hiệu quả dưới 30 km/h, mang lại khả năng tăng tốc mượt mà. Xe còn có Smart Motor Generator và tính năng Start-Stop giúp tiết kiệm nhiên liệu hơn trong đô thị.

Ego Gear Pro Hybrid 2026 dùng động cơ Blue Core Hybrid 125cc, cho công suất 8,4 mã lực và mô-men xoắn 9,9 Nm. Mức tiêu thụ nhiên liệu được công bố chỉ 1,7 lít/100 km. Xe trang bị lốp 110/70-12 trước sau, phanh đĩa trước, phanh tang trống sau và giảm xóc sau điều chỉnh tải trước.

Mẫu xe sở hữu màn hình LCD đơn sắc và hỗ trợ kết nối Yamaha Y-Connect để theo dõi thông tin xe, nhận thông báo và định vị phương tiện. Tiện ích gồm bình xăng 5,1 lít, cốp 18,3 lít cùng hai hộc đồ phía trước. Xe nặng 95 kg, yên cao 750 mm, phù hợp đa số người dùng. Ba màu sắc được cung cấp: Trắng Stellar, Xanh Navy và Xanh Cosmic.

Nhờ thiết kế gọn, giá dễ tiếp cận và công nghệ hybrid hỗ trợ tăng tốc, Yamaha Ego Gear Pro Hybrid 2026 hứa hẹn tạo sức cạnh tranh mạnh trong phân khúc xe tay ga giá rẻ, đối đầu các mẫu như Honda Air Blade 125 và Honda Vision.