Xe điện 'hạt tiêu' Honda U-Be bán tại Việt Nam có giá đến gần 30 triệu đồng

(GLO)- Dù gây chú ý nhờ thiết kế gọn gàng và mang thương hiệu Nhật Bản, tuy nhiên, giá bán lên đến gần 30 triệu đồng là rào cản lớn với Honda U-Be tại Việt Nam.

Bên cạnh ICON e, nếu người dùng chủ yếu tìm kiếm sự khác biệt và yêu thích thương hiệu Honda có thêm một lựa chọn khác với mẫu Honda U-Be.

Honda U-Be phân phối tại Việt Nam thông qua các đơn vị kinh doanh xe không chính hãng. ẢNH: HONDA WUYANG

Mẫu Honda U-Be khác biệt ở chỗ là được đơn vị kinh doanh xe máy không chính hãng nhập về bán lẻ, thay vì phân phối chính hãng như "đàn anh" ICON e.

Honda U-Be 2026 thuộc nhóm xe điện "hạt tiêu", hướng đến nhu cầu di chuyển ngắn trong đô thị đông đúc. Thiết kế xe mang phong cách hiện đại theo triết lý tối giản nhưng vẫn giữ được tinh thần đô thị tiện dụng.

Honda chuyển sang sử dụng hợp kim nhôm, ma-giê cho khung thân, giúp xe có diện mạo sắc sảo. Ngoài ra, xe điện 'hạt tiêu' Honda U-Be nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ và yên cao vừa phải tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều khiển trong phố. Cùng đó, các chi tiết như đèn LED trước, ốp chắn gió giúp U-Be không có cảm giác rẻ tiền như nhiều mẫu xe cùng phân khúc trên thị trường.

U-Be 2026 được đầu tư có móc treo đồ phía trước, cổng sạc USB và sàn để chân rộng... những chi tiết nhỏ nhưng hữu ích, nhất là với người dùng đô thị. Hệ thống giảm xóc sau có thể điều chỉnh nhiều cấp độ, giúp trải nghiệm lái êm ái ngay cả trên những đoạn đường gồ ghề.

Đáng chú ý, hãng xe còn tích hợp khả năng mở khóa bằng ứng dụng điện thoại hoặc thẻ từ NFC, mang lại trải nghiệm tiện nghi hiếm thấy ở phân khúc xe điện nhỏ gọn.

Hệ thống động cơ và pin của Honda U-Be 2026 linh hoạt theo từng nhu cầu sử dụng. Mẫu xe được cung cấp với ba tùy chọn pin khác nhau, từ pin a-xít chì 48 Volt/12 Ah phù hợp với quãng đường khoảng 40 km sau mỗi lần sạc đầy đến pin lithium-ion dung lượng 24Ah hay 30Ah cho phép xe di chuyển tối đa tới khoảng 105 km. Tất cả phiên bản đều giới hạn tốc độ tối đa ở khoảng 25 km/giờ, phù hợp đi lại trong đô thị và an toàn cho người dùng phổ thông.

Đặc biệt, khối pin trên xe được bảo vệ bởi lớp hợp kim chắc chắn kết hợp hệ thống bảo vệ đa lớp giúp hạn chế tình trạng quá nhiệt hay đoản mạch trong quá trình sử dụng.

Xe máy điện Honda U-Be thiết kế hiện đại, nhỏ gọn phù hợp di chuyển trong đô thị. ẢNH: HONDA WUYANG

Với Honda U-Be 2026 không hề thua kém độ an toàn so nhiều mẫu xe máy điện lớn hơn. Khung xe được gia công theo quy trình kỹ thuật số nhằm đảm bảo độ bền và ổn định. Hệ thống kiểm soát lực kéo TCS giúp hạn chế trượt bánh trên bề mặt trơn ướt. Và khả năng chống nước và bụi của U-Be cũng đạt chuẩn IP67 cũng giúp người dùng yên tâm hơn trong điều kiện thời tiết thay đổi thất thường.

Tại thị trường Trung Quốc, nơi Honda U-Be được sản xuất và phân phối chính thức, mẫu xe này được xem là lựa chọn kinh tế đúng nghĩa. Giá bán cho 3 phiên bản lần lượt 3.499 nhân dân tệ (khoảng 13 triệu đồng) cho bản ắc-quy chì; 4.399 nhân dân tệ (khoảng 16,3 triệu đồng) cho bản pin lithium 24 Ah và 5.399 nhân dân tệ (khoảng 20 triệu đồng) cho bản pin lithium 30Ah, thấp hơn đáng kể so với nhiều mẫu xe máy xăng phổ thông.

Với người tiêu dùng Trung Quốc, Honda U-Be đơn giản là một phương tiện di chuyển hàng ngày, phục vụ quãng đường ngắn, chi phí thấp và ít ràng buộc. Mặc dù vậy, khi xuất hiện tại Việt Nam thông qua kênh nhập khẩu không chính hãng, Honda U-Be lại "đội giá" khá mạnh, lên mức 25 - 30 triệu đồng, tức gần gấp đôi.

Giá bán lên đến gần 30 triệu đồng là rào cản lớn với Honda U-Be tại Việt Nam. ẢNH: HONDA WUYANG

Honda U-Be chỉ là mẫu xe điện cỡ nhỏ, động cơ không quá mạnh, pin dung lượng vừa phải, nhưng giá bán khá cao hơn mặt bằng chung của phân khúc.

Vì vậy, mẫu xe điện 'hạt tiêu' Honda U-Be thương hiệu Nhật Bản này nhìn chung sẽ phù hợp với những ai muốn tìm kiếm khác biệt, đề cao chất lượng, độ bền bỉ của xe và đặc biệt yêu thích thương hiệu Honda.

Ngoài mẫu Honda U-Be trên, người tiêu dùng, đặc biệt là nhóm khách hàng trẻ hoặc người mua xe phục vụ nhu cầu đi lại cơ bản, Honda ICON e: rõ ràng là lựa chọn khó bỏ qua.

Cuối năm 2025, nhiều đại lý ủy quyền của Honda Việt Nam đang đồng loạt áp dụng chương trình ưu đãi cho mẫu xe máy điện này, với mức giảm tổng cộng lên tới 10 triệu đồng, mức giá thực tế chỉ còn 17 triệu đồng.

Không chỉ đơn thuần là một đợt giảm giá ngắn hạn, động thái này còn phản ánh sự chuyển mình của thị trường, nơi xe máy điện đang dần rời khỏi vai trò "phương tiện thử nghiệm" để tiến gần hơn tới vị trí xe phổ thông thực thụ.