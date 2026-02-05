Xe ga điện Yamaha EC-06 ra mắt - chạy 169km/sạc, giá 48 triệu đồng

(GLO)- Mẫu xe ga điện Yamaha EC-06 2026 mới vừa ra mắt tại Ấn Độ có tầm hoạt động 160km và động cơ gần 9 mã lực được gói trong thiết kế góc cạnh, vuông vức cá tính.

Ngày 2-2, hãng xe máy Nhật Bản Yamaha ra mắt Yamaha EC-06 tại Ấn Độ. Đây là mẫu xe máy điện đầu tiên của Yamaha tại thị trường Ấn Độ.

Ảnh: Yamaha

Theo giới truyền thông Ấn Độ, Yamaha EC-06 không phải là sản phẩm do Yamaha tự thiết kế và phát triển cùng startup River có trụ sở tại Bengaluru, Ấn Độ.

Yamaha EC-06 có diện mạo hiện đại với điểm nhấn chính là cụm đèn pha LED kép xếp chồng theo chiều dọc. Phần đuôi xe thon và vuốt nhỏ về sau tạo cảm giác thể thao hơn. EC-06 chỉ có duy nhất một một phối màu màu trắng-xanh.

Bên cạnh hệ thống chiếu sáng LED toàn phần, xe được trang bị màn hình LCD màu hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh. Khoang chứa đồ chứa đồ dưới yên dung tích 24,5 lít và một ngăn để đồ ở phía trước. Xe có trọng lượng 132 kg. Yamaha EC-06 hướng đến phân khúc xe ga điện cao cấp, tập trung vào độ tin cậy, tính tiện dụng.

Về vận hành, EC-06 sử dụng mô-tơ điện công suất 6,7 kW cùng mô-men xoắn 26 Nm, cho phép xe đạt tốc độ tối đa 79 km/h. Bộ pin đi có dung lượng 4 kWh có phạm vi hoạt động theo công bố là 169 km/lần sạc. Xe sạc tại nhà mất khoảng 8 giờ để đầy pin và không hỗ trợ sạc nhanh. Pin được bảo hành trong 3 năm hoặc 30.000km, tùy điều kiện nào đến trước.

Trải nghiệm vận hành của EC-06 được cá nhân hóa thông qua ba chế độ lái gồm Eco, Standard và Power. Ngoài ra, xe còn được tích hợp chế độ lùi, hỗ trợ người dùng xoay trở và đỗ xe dễ dàng hơn trong không gian hẹp. Hệ thống phanh gồm phanh đĩa đơn 200 mm ở cả hai bánh, kèm tính năng phanh kết hợp CBS.

Ảnh: Yamaha

Về độ bền, động cơ và pin đạt chuẩn kháng nước, kháng bụi IP67, trong khi các linh kiện điện tử khác đáp ứng tiêu chuẩn IP65.

Tại Ấn Độ, mẫu scooter (xe tay ga) điện này chỉ bán ở một số thành phố lớn, kèm mức giá khởi điểm 168.000 rupee (khoảng 48 triệu đồng). Tuy nhiên tại Việt Nam, Yamaha cũng mới chỉ phân phối duy nhất mẫu xe điện NEO's đang gặp khó trong việc tìm khách và thường xuyên phải áp khuyến mãi để tăng doanh số.