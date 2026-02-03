Yamaha NMax ABS 2026 trình làng tại Malaysia, bổ sung màu mới, giá gần 76 triệu đồng

(GLO)-Yamaha vừa chính thức giới thiệu mẫu xe tay ga NMax ABS phiên bản 2026 tại thị trường Malaysia. Ở lần nâng cấp này, hãng xe Nhật Bản không thay đổi thiết kế hay cấu hình kỹ thuật, mà tập trung làm mới diện mạo nhằm gia tăng sức hút với nhóm khách hàng đô thị.

Theo thông tin từ Hong Leong Yamaha Motor, Yamaha NMax ABS 2026 được niêm yết với giá bán lẻ đề xuất 11.498 Ringgit, tương đương khoảng 75,96 triệu đồng. Mức giá trên chưa bao gồm thuế đường bộ, bảo hiểm và các chi phí đăng ký liên quan. Hiện mẫu xe đã có mặt tại toàn bộ hệ thống đại lý chính hãng của Yamaha trên khắp Malaysia.

Tại Malaysia, NMAX ABS vẫn là một trong những mẫu xe tay ga 155 cc bán chạy nhờ thiết kế thể thao, khả năng vận hành ổn định và mức giá cạnh tranh trong phân khúc. Ảnh: S.T

Điểm mới đáng chú ý trên Yamaha NMax ABS 2026 đến từ hai tùy chọn màu sắc gồm Icon Blue và Crystal Graphite. Đây đều là những gam màu mang phong cách hiện đại, phù hợp với người dùng trẻ và khách hàng đô thị đang tìm kiếm một mẫu xe tay ga vừa thể thao, lịch lãm, vừa đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển hằng ngày.

Về sức mạnh, Yamaha NMax ABS 2026 tiếp tục sử dụng động cơ Blue Core 4 thì, xi lanh đơn, dung tích 155cc, tích hợp hệ thống van biến thiên VVA. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 15,4 mã lực tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 14,2 Nm tại 6.500 vòng/phút. Sức mạnh được truyền đến bánh sau thông qua hộp số vô cấp CVT và hệ thống truyền động dây đai, mang lại khả năng vận hành êm ái và linh hoạt trong điều kiện giao thông đô thị đông đúc.

Mẫu xe sử dụng bộ vành kích thước 13 inch cho cả hai bánh, đi kèm lốp trước 110/70 và lốp sau 130/70. Hệ thống phanh đĩa thủy lực đơn được trang bị ở cả bánh trước và sau, kết hợp với công nghệ chống bó cứng phanh ABS hai kênh tiêu chuẩn, góp phần nâng cao độ an toàn khi phanh gấp hoặc di chuyển trên mặt đường trơn trượt. Hệ thống treo gồm phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc đôi phía sau có khả năng điều chỉnh tải trọng.

Về trang bị tiện ích, Yamaha NMax ABS 2026 duy trì các tính năng quen thuộc như chìa khóa thông minh Smart Key, cổng sạc cho thiết bị di động bố trí trong hộc chứa đồ phía trước. Thông tin vận hành hiển thị trên màn hình LCD đơn sắc, trong khi toàn bộ hệ thống chiếu sáng sử dụng công nghệ LED, nổi bật với cụm đèn pha LED kép phía trước.

Xe có trọng lượng ướt 131 kg, dung tích bình xăng 7,1 lít. Chiều cao yên ở mức 775 mm, phù hợp với nhiều vóc dáng người lái. Khoang chứa đồ dưới yên dung tích 25 lít đáp ứng tốt nhu cầu chứa mũ bảo hiểm và các vật dụng cá nhân thiết yếu.

Với phiên bản 2026, Yamaha tiếp tục áp dụng chiến lược “làm mới bằng màu sắc” để duy trì sức hút cho NMAX ABS, trong khi vẫn giữ nguyên nền tảng kỹ thuật đã được thị trường chứng minh về độ bền và hiệu quả vận hành.