Toyota ra mắt xe gầm cao 375 mã lực, giá gần 1,2 tỷ đồng

(GLO)-Toyota vừa chính thức công bố giá bán cho bZ Woodland 2026 – mẫu xe điện hoàn toàn mới mang phong cách wagon lai SUV, được phát triển trên nền tảng xe điện e-TNGA.

Theo đó, Toyota bZ Woodland 2026 phiên bản tiêu chuẩn có giá 45.300 USD, tương đương khoảng 1,184 tỷ đồng. Phiên bản Premium được niêm yết ở mức 47.400 USD (khoảng 1,239 tỷ đồng).

Toyota giới thiệu xe điện mới bZ Woodland 2026. Ảnh: S.t

Các mức giá trên chưa bao gồm phí vận chuyển 1.450 USD (khoảng 37,9 triệu đồng). So với mẫu Toyota bZ hiện tại, bZ Woodland có giá cao hơn tới 10.400 USD (khoảng 271,8 triệu đồng).

Khác với cách phân phối đa dạng cấu hình như Subaru, Toyota bZ Woodland 2026 chỉ được bán ra với một phiên bản tiêu chuẩn, khách hàng có thể lựa chọn bổ sung gói trang bị Premium.

Về trang bị, dù Toyota chưa công bố đầy đủ thông số chi tiết, phiên bản tiêu chuẩn của bZ Woodland vẫn sở hữu danh sách tiện nghi đáng chú ý như hệ thống đèn LED, mâm hợp kim 18 inch, dàn âm thanh 6 loa, màn hình giải trí trung tâm 14 inch và sạc điện thoại không dây. Khoang nội thất được hoàn thiện theo hướng thân thiện môi trường với ghế bọc da SofTex, ghế trước chỉnh điện có sưởi, kết hợp đèn viền trang trí tạo cảm giác hiện đại.

Bên cạnh đó, mẫu xe điện này được trang bị gói an toàn Toyota Safety Sense 3.0, bao gồm loạt công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến như hệ thống phòng tránh va chạm có phát hiện người đi bộ, kiểm soát hành trình thích ứng toàn dải tốc độ, hỗ trợ giữ làn đường, đèn pha tự động, nhận diện biển báo giao thông, hỗ trợ lái chủ động và cảnh báo lệch làn có can thiệp vô-lăng.

Các tính năng an toàn khác như giám sát điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, màn hình quan sát toàn cảnh/đa địa hình và cảnh báo mở cửa an toàn cũng được trang bị đầy đủ trên Toyota bZ Woodland 2026.

Nếu lựa chọn gói Premium, người dùng sẽ có thêm cửa sổ trời toàn cảnh, hệ thống âm thanh JBL 9 loa, sưởi sàn phía trước, ghế trước có sưởi và thông gió, trong đó ghế lái tích hợp chức năng nhớ vị trí. Tuy nhiên, ngay cả với những nâng cấp này, mức giá của bZ Woodland vẫn được đánh giá là khá cao so với giá trị mang lại.

Về khả năng vận hành, Toyota bZ Woodland 2026 sử dụng pin dung lượng 74,7 kWh, kết hợp hệ dẫn động AWD với hai mô-tơ điện, cho tổng công suất lên tới 375 mã lực. Phạm vi hoạt động tối đa sau mỗi lần sạc đầy đạt khoảng 418 km.