iCaur V23 Retro Edition 2026 ra mắt tại Malaysia: SUV điện địa hình khoác áo cổ điển, giá ưu đãi dịp Tết

(GLO)-iCaur Malaysia vừa chính thức trình làng gói trang bị ngoại thất iCaur V23 Retro Edition 2026, mang đậm tinh thần hoài cổ với loạt chi tiết mạ crôm sáng bóng và vật liệu gỗ tự nhiên, tạo nên diện mạo khác biệt cho mẫu SUV điện địa hình V23.

Gói phụ kiện Retro Edition có giá niêm yết 22.000 Ringgit (khoảng 143 triệu đồng). Tuy nhiên, nhân dịp Tết Nguyên đán, iCaur áp dụng mức giá ưu đãi chỉ 18.888 Ringgit (tương đương 122,8 triệu đồng) cho 88 bộ đầu tiên tại thị trường Malaysia.

iCaur V23 Retro Edition 2026. Ảnh: S.T

Theo thông tin từ hãng, gói Retro Edition bao gồm lưới tản nhiệt, viền trang trí đầu xe, cản trước và sau đều được mạ crôm, đi kèm tấm chắn bùn, vòm bánh xe trước – sau và bậc lên xuống hai bên. Đáng chú ý, các chi tiết vân gỗ xuất hiện trên tấm chắn bùn và bậc lên xuống không chỉ mang tính trang trí mà được làm từ gỗ nguyên khối, góp phần nhấn mạnh phong cách retro và giúp iCaur V23 trở nên nổi bật hơn hẳn so với bản tiêu chuẩn.

Gói trang bị ngoại thất Retro Edition 2026 được áp dụng cho cả khách hàng mới lẫn khách hàng hiện hữu, tương thích với hai cấu hình dẫn động cầu sau (2WD) và dẫn động bốn bánh (iWD). iCaur Malaysia cho biết bộ phụ kiện này được bảo hành 12 tháng, riêng bậc lên xuống hai bên có thời hạn bảo hành lên tới 18 tháng.

Khi lựa chọn gói Retro Edition, chi phí sẽ được cộng thêm vào giá bán hiện hành của xe. Hiện tại, iCaur V23 2WD được niêm yết ở mức 119.870 Ringgit (khoảng 779,5 triệu đồng), trong khi phiên bản iCaur V23 iWD có giá 132.980 Ringgit (tương đương 864,75 triệu đồng).

Về chính sách hậu mãi, iCaur V23 tiếp tục ghi điểm với chế độ bảo hành hấp dẫn: 7 năm hoặc 150.000 km cho xe, và 8 năm hoặc 160.000 km cho pin cùng hệ truyền động. Đặc biệt, hãng cam kết thay pin mới nếu dung lượng pin suy giảm dưới 70%, yếu tố được xem là lợi thế lớn đối với người tiêu dùng đang cân nhắc xe điện. Ngoài ra, mỗi xe V23 bán ra còn được tặng kèm cáp V2L và bộ sạc di động.

Về màu sắc, iCaur V23 duy trì bảng màu quen thuộc gồm cam off-road, trắng khaki, xanh quân đội, bạc slate, xám gravel và đen carbon, tất cả đều kết hợp với khoang nội thất màu đen.

Ra mắt tại Malaysia từ tháng 11/2025, iCaur V23 hiện được phân phối với hai phiên bản. Bản 2WD sử dụng một động cơ điện công suất 136 mã lực, mô-men xoắn 180 Nm, dẫn động cầu sau, tăng tốc 0–100 km/h trong 11 giây, tốc độ tối đa 140 km/h. Xe trang bị pin LFP dung lượng 59,93 kWh, cho tầm hoạt động 360 km theo chuẩn NEDC, hỗ trợ sạc nhanh DC 85 kW và sạc AC 6,6 kW.

Trong khi đó, phiên bản iWD được trang bị hai động cơ điện trước – sau, cho tổng công suất 211 mã lực và mô-men xoắn 292 Nm, đi kèm hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian AWD. Xe tăng tốc 0–100 km/h trong 7,5 giây, tốc độ tối đa 140 km/h, sử dụng pin NMC dung lượng 81,76 kWh, cho tầm hoạt động 430 km theo chuẩn NEDC, hỗ trợ sạc nhanh DC 104 kW và sạc AC 6,6 kW.