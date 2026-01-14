Mazda CX-6e thuần điện ra mắt thị trường châu Âu

(GLO)- Mazda CX-6e là mẫu SUV điện hoàn toàn mới của Mazda giới thiệu tại Brussels Motor Show 2026. Đây là mẫu xe phát triển dựa trên xe điện Sedan 6e (tên gọi EZ-60 tại Trung Quốc) được sản xuất tại Trung Quốc dựa trên nền tảng của Trường An.

Tại triển lãm Brussels Motor Show 2026, Mazda giới thiệu mẫu crossover cỡ nhỏ thuần điện Mazda CX-6e đánh dấu bước tiến quan trọng của hãng trong chiến lược điện hóa. Tuy nhiên, mẫu xe này chỉ dành riêng cho thị trường châu Âu và Trung Quốc, không được bán tại Mỹ và có những thông số kỹ thuật tạo ra CX-6e vừa hấp dẫn về thiết kế.

CX-6e trang bị pin LFP 78 kWh và động cơ điện đặt ở trục sau sản phẩm sinh công suất khoảng 258 mã lực (190 kW) và mô-men xoắn 290 Nm. Mazda công bố xe có khả năng di chuyển lên tới khoảng 484 km theo WLTP tiêu chuẩn sau mỗi lần sạc đầy, con số này giúp CX-6e cạnh tranh ở trình độ tương thích với một số SUV cỡ trung khác nhưng vẫn thấp hơn nhiều mẫu đầu thị trường.

Thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h vào khoảng 7,9 giây và khả năng sạc nhanh DC đạt tối đa 195 kW , cho phép tải từ 10-80% pin trong khoảng 24 phút. AC sạc ở chế độ được hỗ trợ, tối đa 11 kW tương thích với nhiều phân khúc cùng loại. Không giống các đối thủ như Tesla Model Y hay Volvo EX60, CX-6e không trang bị hệ thống dẫn động bốn bánh AWD mà chỉ là dẫn động cầu sau.

Mẫu SUV này sở hữu ngoại hình hiện đại với ngôn ngữ thiết kế Kodo đặc trưng của Mazda nhưng ứng dụng nhiều chi tiết tương lai, mang tới một diện mạo thu hút trong phân khúc SUV điện cỡ trung. Sự kiện hiện đại vẫn có thể thực hiện qua nội thất với màn hình trung tâm siêu rộng lên tới 26 inch, hệ thống hiển thị head-up thay thế cụm đồng hồ truyền thống, công nghệ điều khiển cử chỉ và các tính năng cao cấp khác như loa tích hợp vào đầu tiêu đề, máy ảnh thay thế hệ thống phản chiếu phụ.

Xe còn hỗ trợ điều khiển bằng cử chỉ (gesture control), bên cạnh các kết nối quen thuộc như Apple CarPlay, Android Auto và ứng dụng điện thoại của Mazda.

CX-6e được trang bị đầy đủ các hệ thống ADAS mới nhất: Smart Brake Support, Emergency Lane Keeping, Blind Spot Assist, Child Presence Detection, cùng 9 túi khí tiêu chuẩn. Đây là một trong những mẫu SUV điện hiếm hoi nhấn mạnh yếu tố an toàn gia đình song song với trải nghiệm lái.

Với chiều dài 4,8 mét và chiều dài cơ sở lên tới 2,9 mét, xe sở hữu không gian hàng ghế sau cực kỳ rộng rãi cùng khoang hành lý hữu dụng có dung tích 484 lít.

Đáng chú ý, phần tinh chỉnh khung gầm, vô-lăng, phanh và NVH được thực hiện bởi trung tâm R&D Mazda tại châu Âu, nhằm đảm bảo CX-6e vẫn giữ được cảm giác lái “Mazda-like”: cân bằng, chính xác và giàu phản hồi, điều không phải mẫu xe điện nào cũng làm được.

CX-6e là một bước đi mới của Mazda trong cuộc đua xe điện toàn cầu, mang tới thiết kế ấn tượng, nội thất công nghệ cao và phạm vi hoạt động phù hợp với nhu cầu di chuyển hàng ngày. Tuy nhiên, so với các đối thủ hàng đầu, mẫu SUV này vẫn được đánh giá là chưa thực sự nổi bật về hiệu năng, không gian chứa đồ và thiếu lựa chọn AWD, yếu tố vốn được nhiều khách hàng SUV điện cao cấp coi trọng.

Dù là dòng xe điện mới, Mazda vẫn giữ phong cách thiết kế tập trung vào trải nghiệm người dùng quen thuộc nhưng pha trộn nhiều yếu tố kỹ thuật số tiên tiến.

Thị trường mục tiêu của Mazda CX-6e là châu Âu và Trung Quốc, với kế hoạch bán ra showroom từ mùa hè 2026 và mức giá khởi động ở Đức khoảng 49.990 Euro (tương đương khoảng 1,2 tỷ đồng). Xe sẽ cạnh tranh với các đối thủ mạnh như Tesla Model Y, BMW iX3 hay Audi Q6 e-tron tại thị trường châu Âu, nơi nhu cầu SUV điện ngày càng tăng cao.