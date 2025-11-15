Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Xe máy - Ô tô

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Mazda CX-80 ra mắt: SUV 3 hàng ghế cỡ lớn, nhiều khả năng về Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
BỘI NGỌC (Tổng hợp)

(GLO)- Mazda vừa chính thức giới thiệu CX-80 PHEV tại thị trường Đông Nam Á, mở rộng danh mục sản phẩm trong dòng “Large Product”. Mẫu SUV ba hàng ghế này sử dụng chung nền tảng Skyactiv Multi-Solution Scalable Architecture với “đàn anh” CX-60 hai hàng ghế.

CX-80 sở hữu kích thước 4.995 x 1.890 x 1.705 mm, trục cơ sở dài 3.120 mm. Khoang nội thất lấy cảm hứng từ CX-60 với màn hình kỹ thuật số 12,3 inch và màn hình trung tâm 12,3 inch hỗ trợ Apple CarPlay không dây và Android Auto có dây.

glo-mazda-cx-80-1.jpg

Điểm nhấn lớn nhất nằm ở hàng ghế thứ hai dạng captain seat độc lập, có sưởi - làm mát - ngả điện và bệ tỳ tay trung tâm. Ghế có thể trượt cơ học và gập nhanh bằng nút bấm để thuận tiện tiếp cận hàng ghế thứ ba. Phía sau là hai ghế phụ có thể gập phẳng, tăng không gian chứa đồ. Bản bán tại Malaysia có ghế da Nappa màu nâu tan, kết hợp hệ thống 12 loa Bose, 6 cổng USB-C, sạc không dây và nguồn điện 12V ở cả khoang giữa lẫn cốp.

glo-mazda-cx-80-2.jpg

CX-80 dùng hệ truyền động PHEV gồm động cơ xăng 2.5L hút khí tự nhiên (Skyactiv-G) kết hợp mô-tơ điện, cho sức mạnh 328 mã lực và 500 Nm mô-men xoắn. Xe đi kèm hộp số tự động 8 cấp và dẫn động AWD. Bộ pin lithium-ion 17,8 kWh cho tầm chạy thuần điện 65 km theo chuẩn NEDC, hỗ trợ sạc AC 7,2 kW đầy pin trong 2 giờ 30 phút. Mazda cho biết CX-80 có thể đạt tốc độ tối đa 195 km/h, hướng đến nhóm khách hàng cần một mẫu SUV mạnh mẽ, tiết kiệm và thân thiện môi trường.

glo-mazda-cx-80-3.jpg

Mẫu SUV mới được phát triển trên kiến trúc động cơ đặt dọc giống CX-60, giúp tối ưu cân bằng trọng lượng và cảm giác lái. Xe trang bị treo trước tay đòn kép, treo sau đa liên kết, phanh đĩa thông gió bốn bánh và trợ lực lái điện.

glo-mazda-cx-80-4.jpg

Về an toàn, CX-80 2.5G PHEV AWD High Plus sở hữu đầy đủ công nghệ hiện đại như: kiểm soát hành trình thích ứng có dừng/khởi động lại, hỗ trợ kẹt xe, phanh thông minh, cảnh báo mất tập trung - giám sát người lái, giữ và cảnh báo lệch làn, cảnh báo va chạm trước/sau, cảnh báo điểm mù…

glo-mazda-cx-80-5.jpg

Tại Malaysia, CX-80 được phân phối duy nhất bản Skyactiv-G 2.5L PHEV AWD High Plus, giá 296.610 RM (khoảng 1,85 tỷ đồng). Xe được bảo hành 5 năm hoặc 100.000 km, kèm 5 năm bảo dưỡng miễn phí.

glo-mazda-cx-80-7.jpg
Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Cuộc chiến “phòng thủ” của Honda tại Việt Nam: Khi người dẫn đầu phải giữ đất

Cuộc chiến “phòng thủ” của Honda tại Việt Nam: Khi người dẫn đầu phải giữ đất

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Honda Việt Nam đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất kể từ khi đặt chân vào thị trường Việt Nam. Từ vị thế “người dẫn dắt” ngành xe máy, nay buộc phải triển khai một chiến lược phòng thủ quy mô, trong bối cảnh sức mua xe xăng sụt giảm và làn sóng xe điện nổi lên mạnh mẽ chưa từng có.

Honda SH 2026 ra mắt: Màn hình TFT, sạc USB-C và loạt công nghệ lần đầu xuất hiện

Honda SH 2026 ra mắt: Màn hình TFT, sạc USB-C và loạt công nghệ lần đầu xuất hiện

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Honda Việt Nam vừa giới thiệu dòng xe tay ga cao cấp SH125i và SH160i 2026, đánh dấu bước nâng cấp đáng chú ý nhất trong nhiều năm qua. Mẫu xe sở hữu diện mạo tinh tế hơn, được trang bị màn hình TFT hiện đại, cổng sạc USB-C và nhiều tiện ích thông minh hướng tới người dùng thành thị.

VinFast ra mắt bộ đôi xe máy điện ZGoo và Flazz giá từ 15 triệu đồng, không cần bằng lái

VinFast ra mắt bộ đôi xe máy điện ZGoo và Flazz giá từ 15 triệu đồng, không cần bằng lái

Xe máy - Ô tô

(GLO)- VinFast vừa chính thức giới thiệu hai mẫu xe máy điện hoàn toàn mới mang tên ZGoo và Flazz, mở rộng danh mục sản phẩm hướng đến nhóm khách hàng phổ thông. Với mức giá lần lượt 14,9 triệu và 16 triệu đồng, cả hai mẫu xe đều sử dụng pin LFP - loại pin nổi bật về độ bền và độ an toàn cao.

Honda Việt Nam sẽ lắp ráp mẫu CR-V e:HEV tại nhà máy Phú Thọ từ năm 2026

Honda Việt Nam sẽ lắp ráp mẫu CR-V e:HEV tại nhà máy Phú Thọ từ năm 2026

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Honda Việt Nam (HVN) vừa công bố kế hoạch lắp ráp mẫu xe CR-V e:HEV tại nhà máy Phú Thọ từ đầu năm 2026. Đây là lần đầu tiên dòng xe Hybrid tiên tiến này được sản xuất tại Việt Nam, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững của Honda tại thị trường nội địa.

Honda hé lộ mẫu xe điện EV Outlier - sẵn sàng bước ra thị trường trong tương lai gần

Honda hé lộ mẫu xe điện EV Outlier - sẵn sàng bước ra thị trường trong tương lai gần

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Honda vừa giới thiệu bản concept mới nhất mang tên EV Outlier, một mẫu xe điện mang đậm phong cách tương lai và được kỳ vọng sẽ sớm góp mặt trên thị trường. Dù mới ở dạng ý tưởng, EV Outlier thể hiện tầm nhìn thực tế của Honda về dòng xe máy điện trong những năm 2030.

null