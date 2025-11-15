Mazda CX-80 ra mắt: SUV 3 hàng ghế cỡ lớn, nhiều khả năng về Việt Nam

(GLO)- Mazda vừa chính thức giới thiệu CX-80 PHEV tại thị trường Đông Nam Á, mở rộng danh mục sản phẩm trong dòng “Large Product”. Mẫu SUV ba hàng ghế này sử dụng chung nền tảng Skyactiv Multi-Solution Scalable Architecture với “đàn anh” CX-60 hai hàng ghế.

CX-80 sở hữu kích thước 4.995 x 1.890 x 1.705 mm, trục cơ sở dài 3.120 mm. Khoang nội thất lấy cảm hứng từ CX-60 với màn hình kỹ thuật số 12,3 inch và màn hình trung tâm 12,3 inch hỗ trợ Apple CarPlay không dây và Android Auto có dây.

Điểm nhấn lớn nhất nằm ở hàng ghế thứ hai dạng captain seat độc lập, có sưởi - làm mát - ngả điện và bệ tỳ tay trung tâm. Ghế có thể trượt cơ học và gập nhanh bằng nút bấm để thuận tiện tiếp cận hàng ghế thứ ba. Phía sau là hai ghế phụ có thể gập phẳng, tăng không gian chứa đồ. Bản bán tại Malaysia có ghế da Nappa màu nâu tan, kết hợp hệ thống 12 loa Bose, 6 cổng USB-C, sạc không dây và nguồn điện 12V ở cả khoang giữa lẫn cốp.

CX-80 dùng hệ truyền động PHEV gồm động cơ xăng 2.5L hút khí tự nhiên (Skyactiv-G) kết hợp mô-tơ điện, cho sức mạnh 328 mã lực và 500 Nm mô-men xoắn. Xe đi kèm hộp số tự động 8 cấp và dẫn động AWD. Bộ pin lithium-ion 17,8 kWh cho tầm chạy thuần điện 65 km theo chuẩn NEDC, hỗ trợ sạc AC 7,2 kW đầy pin trong 2 giờ 30 phút. Mazda cho biết CX-80 có thể đạt tốc độ tối đa 195 km/h, hướng đến nhóm khách hàng cần một mẫu SUV mạnh mẽ, tiết kiệm và thân thiện môi trường.

Mẫu SUV mới được phát triển trên kiến trúc động cơ đặt dọc giống CX-60, giúp tối ưu cân bằng trọng lượng và cảm giác lái. Xe trang bị treo trước tay đòn kép, treo sau đa liên kết, phanh đĩa thông gió bốn bánh và trợ lực lái điện.

Về an toàn, CX-80 2.5G PHEV AWD High Plus sở hữu đầy đủ công nghệ hiện đại như: kiểm soát hành trình thích ứng có dừng/khởi động lại, hỗ trợ kẹt xe, phanh thông minh, cảnh báo mất tập trung - giám sát người lái, giữ và cảnh báo lệch làn, cảnh báo va chạm trước/sau, cảnh báo điểm mù…

Tại Malaysia, CX-80 được phân phối duy nhất bản Skyactiv-G 2.5L PHEV AWD High Plus, giá 296.610 RM (khoảng 1,85 tỷ đồng). Xe được bảo hành 5 năm hoặc 100.000 km, kèm 5 năm bảo dưỡng miễn phí.