Mazda Vision X-Coupé: Biểu tượng hồi sinh của động cơ xoay tại JMS 2025

(GLO)- Tại Triển lãm Ô tô Nhật Bản 2025 (JMS 2025), Mazda đã khiến giới mộ điệu sửng sốt khi trình làng Vision X-Coupé - mẫu concept plug-in hybrid (PHEV) thể thao hoàn toàn mới, đồng thời đánh dấu sự trở lại sau 13 năm vắng bóng của động cơ xoay Wankel (Rotary).

Động cơ xoay trở lại - mạnh mẽ hơn, thông minh hơn

Vision X-Coupé được trang bị hệ thống PHEV với động cơ rotary hai rô-to kết hợp mô-tơ điện, cho tổng công suất lên tới 505 mã lực. Không giống như cấu hình “Range Extender” trên mẫu MX-30 R-EV, động cơ xoay trên Vision X-Coupé được kết nối trực tiếp với bánh dẫn động, tối ưu hiệu suất truyền lực - cách tiếp cận tương tự các mẫu xe thể thao của Lynk & Co.

Mẫu xe Vision X-Coupé sử dụng hệ thống plug-in hybrid (PHEV).

Chiếc concept này có khả năng chạy thuần điện 160 km, và tổng phạm vi hoạt động lên đến 800 km. Mazda còn tiết lộ động cơ có thể vận hành bằng nhiên liệu trung hòa carbon chiết xuất từ vi tảo, góp phần giảm phát thải CO₂ - bước tiến hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của hãng.

Thiết kế: Khi triết lý Kodo bước sang kỷ nguyên mới

Về mặt thẩm mỹ, Vision X-Coupé là minh chứng cho sự tiến hóa mới nhất của ngôn ngữ thiết kế Kodo, với phong cách fastback năng động và tỷ lệ cab-rearward đậm chất thể thao. Xe gợi nhớ đến Mazda3, nhưng được nâng tầm với phần mũi dài, hốc bánh sau căng đầy cơ bắp và kính chắn gió sau nghiêng mạnh tạo nên dáng vẻ phóng khoáng.

Phần đuôi xe có thể là chi tiết thiết kế lạ lùng nhất từng xuất hiện trên một chiếc Mazda.

Phía trước, Mazda gây ấn tượng với cản trước đồng màu thân xe, thay thế hoàn toàn lưới tản nhiệt năm điểm truyền thống. Dải đèn định vị ban ngày dạng dọc thanh mảnh kết hợp cùng đèn pha mảnh như khe sáng và hốc hút gió hướng xuống, tạo nên diện mạo sắc sảo, đầy khí chất thể thao.

Ngược lại, phần đuôi xe là điểm gây nhiều tranh luận. Cụm đèn hậu tối giản được “vẽ” trên nắp cốp dốc, hai bên là kính hậu hình chữ U hẹp - thiết kế táo bạo nhưng có thể ảnh hưởng đến tầm nhìn phía sau. Tuy vậy, đây vẫn là một trong những đuôi xe độc đáo và tương lai nhất từng xuất hiện trên một mẫu Mazda.

Khoang nội thất: Tối giản, tinh tế và tập trung vào người lái

Bên trong, Vision X-Coupé tiếp tục duy trì chất riêng của Mazda với thiết kế tối giản, vật liệu cao cấp và tính công thái học được ưu tiên. Xe bố trí 4 ghế độc lập dạng bucket, bọc da hai tông màu xám và xanh lá cây mang đậm hơi thở hiện đại.

Màn hình lớn được áp dụng vào trong mẫu xe Mazda Vision X-Coupe.

Khoang lái nổi bật với vô-lăng ba chấu tròn truyền thống, bảng đồng hồ kỹ thuật số, cùng màn hình giải trí cỡ lớn kéo dài sang phía ghế phụ. Bệ trung tâm được thiết kế cao, ôm lấy người ngồi, với núm chuyển số hình quả bóng độc đáo - chi tiết vừa mang tính thẩm mỹ, vừa khơi gợi cảm giác lái thể thao.

Tuyên ngôn mới của Mazda

Không chỉ là một bản concept gây chú ý, Mazda Vision X-Coupé còn là tuyên ngôn tái sinh dòng xe thể thao Rotary trong kỷ nguyên điện hóa. Bằng việc kết hợp di sản cơ khí với công nghệ PHEV hiện đại, Mazda khẳng định định hướng “cân bằng giữa cảm xúc lái và trách nhiệm môi trường” - điều khiến hãng luôn khác biệt trong thế giới xe hơi đang dần điện hóa hoàn toàn.