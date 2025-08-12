Danh mục
Mazda CX-3 chính thức lắp ráp tại Việt Nam, giá bán tăng nhẹ so với phiên bản nhập khẩu

BỘI NGỌC

(GLO)-THACO Auto vừa công bố mẫu crossover cỡ B Mazda CX-3 sẽ chính thức được lắp ráp trong nước tại nhà máy THACO Mazda (Chu Lai, Quảng Nam), thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây. Thông tin đã được xác nhận trên trang web chính thức của hãng.

Việc chuyển sang lắp ráp trong nước nằm trong chiến lược mở rộng sản xuất, nâng cao tính chủ động và tối ưu chi phí phân phối. Đồng thời, THACO Auto đầu tư vào dây chuyền sản xuất thông minh theo tiêu chuẩn toàn cầu. Tính đến nay, hơn 250.000 xe Mazda đã xuất xưởng tại nhà máy này – một trong những cơ sở hiện đại bậc nhất khu vực Đông Nam Á.

glo-cx3-trong-nuoc-moi-110826.jpg

Mazda CX-3 bản lắp ráp được phân phối với 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, đi kèm giá bán lần lượt là 549 triệu, 579 triệu, 619 triệu và 659 triệu đồng. So với phiên bản nhập khẩu, giá xe tăng nhẹ từ 18 đến 30 triệu đồng. Bù lại, xe nhận được một số nâng cấp về thiết kế và trang bị.

glo-cx3-trong-nuoc-moi-110825.jpg

Mazda CX-3 lắp ráp trong nước vẫn sử dụng nền tảng khung gầm của Mazda2, với kích thước tổng thể 4.275 x 1.765 x 1.535 mm, chiều dài cơ sở 2.570 mm và khoảng sáng gầm 155 mm. Xe được tinh chỉnh ngoại thất với lưới tản nhiệt kiểu "Signature Wing" tương tự Mazda CX-8, cản trước và sau được thiết kế lại, cùng tùy chọn màu sơn hai tông.

glo-cx3-trong-nuoc-moi-110824.jpg

Phiên bản cao cấp nhất được trang bị đèn pha LED Projector thông minh, có khả năng tự động bật/tắt, tự cân bằng góc chiếu và điều chỉnh khoảng chiếu xa/gần. Nội thất xe được thiết kế theo triết lý "Human Centric", tập trung vào trải nghiệm người dùng với hệ thống Mazda Connect, màn hình giải trí trung tâm 7 inch, điều hòa tự động và chất lượng hoàn thiện cao.

glo-cx3-trong-nuoc-moi-110829.jpg

Mazda CX-3 tiếp tục sử dụng động cơ SkyActiv-G 1.5L cho công suất 110 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm, kết hợp hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Xe được trang bị chế độ lái thể thao, hệ thống kiểm soát gia tốc GVC và chức năng ngắt động cơ tạm thời i-Stop nhằm tiết kiệm nhiên liệu.

glo-cx3-trong-nuoc-moi-110828.jpg

Về an toàn, Mazda CX-3 được trang bị gói công nghệ i-Activsense với nhiều tính năng hỗ trợ người lái. Hai phiên bản Luxury và Premium còn được bổ sung cảm biến áp suất lốp – tính năng nâng cao khả năng kiểm soát và đảm bảo an toàn vận hành.

Việc lắp ráp trong nước không chỉ giúp Mazda CX-3 tiếp cận người tiêu dùng Việt dễ dàng hơn mà còn khẳng định cam kết lâu dài của THACO Auto trong việc phát triển ngành công nghiệp ô tô nội địa.

