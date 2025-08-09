Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Xe máy - Ô tô

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Ford Territory Hybrid 2026 chính thức ra mắt tại Đông Nam Á, giá từ 645 triệu VNĐ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
BỘI NGỌC

(GLO)- Ford vừa chính thức giới thiệu mẫu Territory Hybrid 2026 tại khu vực Đông Nam Á, đánh dấu lần ra mắt toàn cầu của dòng xe này. Mẫu SUV hạng C lai điện được định vị là lựa chọn mới cho người dùng đề cao hiệu suất và công nghệ, với giá khởi điểm từ 645 triệu VNĐ (tương đương 1.399.000 PHP).

Territory Hybrid 2026 sở hữu diện mạo hoàn toàn mới với cụm đèn LED liền khối phía trước tích hợp dải định vị ban ngày, lưới tản nhiệt thiết kế lại, cản trước tinh chỉnh và dải đèn hậu LED kéo dài hết chiều ngang xe. Xe được phân phối với 5 tùy chọn màu ngoại thất gồm: Blue Panther, Crystal Pearl White, Oasis Green, Panther Black và Star White.

5ford-territory-hybrid.jpg

Về kích thước, Territory Hybrid có chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.685 x 1.935 x 1.706 mm, chiều dài cơ sở 2.726 mm và khoảng sáng gầm 185 mm. Phiên bản Trend sử dụng mâm 18 inch, trong khi bản cao cấp Titanium X được trang bị mâm 19 inch thể thao.

6ford-territory-hybrid.jpg

Khoang cabin vẫn trung thành với phong cách tối giản, nổi bật với màn hình giải trí trung tâm 12 inch hỗ trợ Android Auto và Apple CarPlay không dây. Trang bị tiêu chuẩn còn gồm: điều hòa tự động hai vùng, ghế bọc da, cửa gió hàng ghế sau, hệ thống âm thanh Arkamys và kính chắn gió chống ồn.

2ford-territory-hybrid.jpg

Riêng phiên bản Titanium X được nâng cấp với màn hình kỹ thuật số 12 inch (so với 7 inch trên bản Trend), ghế lái chỉnh điện, sạc không dây, cổng USB-C công suất 27W cho hàng ghế sau và cốp sau rảnh tay.

Territory Hybrid 2026 bản Titanium X được trang bị gói an toàn chủ động đầy đủ, bao gồm: Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC); hỗ trợ dừng và khởi động; cảnh báo điểm mù và phương tiện cắt ngang phía sau; đèn pha tự động; phanh khẩn cấp tự động (AEB); cảnh báo và hỗ trợ giữ làn đường (LKA); động cơ Hybrid tiết kiệm, vận hành linh hoạt.

4ford-territory-hybrid.jpg

Ford Territory Hybrid sử dụng hệ truyền động hybrid power-split, kết hợp giữa động cơ xăng 1.5L tăng áp vận hành theo chu trình Miller (148 mã lực, 230 Nm) và mô-tơ điện (215 mã lực, 315 Nm) cùng cụm pin 1,83 kWh. Xe sử dụng hộp số chuyên dụng DHT 2 cấp, cho phép vận hành ở các chế độ: EV (thuần điện); series (nối tiếp); parallel (song song); tái tạo năng lượng.

3ford-territory-hybrid.jpg

Khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 8,5 giây, cùng 3 chế độ lái: Eco, Normal và Sport, đi kèm các mức trợ lực tay lái khác nhau giúp tối ưu trải nghiệm theo điều kiện vận hành.

Tại Philippines - thị trường đầu tiên đón nhận mẫu xe mới - Territory Hybrid 2026 có giá bán từ 1.399.000 PHP (~645 triệu VNĐ) cho bản Trend và 1.599.000 PHP (~737 triệu VNĐ) cho bản Titanium X.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Maserati Grecale Folgore - SUV thuần điện sắp ra mắt tại Việt Nam

Maserati Grecale Folgore - SUV thuần điện sắp ra mắt tại Việt Nam

(GLO)-Maserati Grecale Folgore, mẫu SUV hạng sang thuần điện đầu tiên của thương hiệu Ý sẽ ra mắt thị trường Việt Nam vào cuối năm 2025. Theo thông tin từ Maserati Việt Nam, Grecale Folgore sẽ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Porsche Macan EV trong phân khúc SUV điện hạng sang.

Có thể bạn quan tâm

Lynk & Co 08 2025: Mẫu SUV Plug-in dẫn đầu xu thế, giá dự kiến 1,5 tỷ đồng

Lynk & Co 08 2025: Mẫu SUV Plug-in dẫn đầu xu thế, giá dự kiến 1,5 tỷ đồng

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Mặc dù cấu hình xe cho thị trường Việt Nam vẫn chưa được tiết lộ chính thức, song theo các chuyên gia, Lynk & Co 08 sẽ tiếp tục là mẫu SUV Plug-in dẫn đầu xu thế. Hiện các đại lý trong nước đã nhận đặt cọc đối với mẫu xe này, dự kiến giao xe vào quý IV-2025 với giá khoảng 1,5 tỷ đồng.

Espero ra mắt Velia 50cc, giá từ 23,5 triệu đồng

Espero ra mắt Velia 50cc, giá từ 23,5 triệu đồng

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Thương hiệu xe máy và xe máy điện Espero vừa chính thức trình làng mẫu xe tay ga 50cc hoàn toàn mới mang tên Velia tại thị trường Việt Nam. Mẫu xe có giá bán khởi điểm từ 23,5 triệu đồng, tương đương với Honda Wave RSX, hứa hẹn là lựa chọn hấp dẫn trong phân khúc xe không cần bằng lái.

null