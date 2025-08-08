Danh mục
Maserati Grecale Folgore - SUV thuần điện sắp ra mắt tại Việt Nam

(GLO)-Maserati Grecale Folgore, mẫu SUV hạng sang thuần điện đầu tiên của thương hiệu Ý sẽ ra mắt thị trường Việt Nam vào cuối năm 2025. Theo thông tin từ Maserati Việt Nam, Grecale Folgore sẽ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Porsche Macan EV trong phân khúc SUV điện hạng sang.

Là phiên bản chạy điện của dòng SUV cỡ nhỏ Grecale, Folgore được phát triển dựa trên nền tảng xe động cơ đốt trong hiện tại, thay vì thiết kế lại hoàn toàn trên nền tảng EV riêng như nhiều thương hiệu khác. Điều này giúp Grecale Folgore vẫn giữ nguyên phong cách thiết kế đặc trưng của Maserati, đồng thời được tích hợp những công nghệ hiện đại phù hợp với xu hướng điện hóa.

Ngoại hình của Grecale Folgore gần như tương đồng với phiên bản động cơ xăng, chỉ khác biệt ở lưới tản nhiệt dạng kín và hệ thống phát âm thanh cảnh báo phía sau - thay thế âm thanh từ ống xả truyền thống. Những thay đổi này vừa tăng tính khí động học, vừa đảm bảo tiêu chuẩn an toàn cho xe điện.

2xe-dien-grecale-folgore.jpg

Khoang cabin của Grecale Folgore được trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, hệ thống giải trí trung tâm với màn hình cảm ứng cùng kích thước, đi kèm màn hình phụ 8,8 inch để điều khiển tiện ích. Xe hỗ trợ kết nối Android Auto và Apple CarPlay không dây, tích hợp trợ lý ảo thông minh cùng hệ thống âm thanh cao cấp với tùy chọn 14 hoặc 19 loa, tùy phiên bản.

Về vận hành, Maserati Grecale Folgore sở hữu hệ truyền động mạnh mẽ với công suất 542 mã lực và mô-men xoắn cực đại 820Nm, kết hợp hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Xe có khả năng tăng tốc từ 0-100km/h trong 4,1 giây, tốc độ tối đa đạt 220km/h - những con số ấn tượng trong phân khúc SUV điện.

Mẫu xe này sử dụng bộ pin lithium-ion dung lượng 105kWh, cho phạm vi hoạt động lên tới khoảng 500km sau mỗi lần sạc đầy. Với sạc nhanh DC 150kW, xe có thể sạc từ 20% đến 80% chỉ trong 29 phút. Trong khi đó, khi sử dụng sạc AC 22kW, người dùng có thể đi thêm khoảng 100km sau 1 giờ sạc.

Grecale Folgore cung cấp 4 chế độ lái gồm: Max Range, GT, Sport và Offroad. Trong đó, chế độ Sport cho phép sử dụng toàn bộ công suất; GT giới hạn ở mức 80%; Max Range giảm xuống còn 75% hoặc 50% (nếu kích hoạt giới hạn công suất), tối ưu cho các tình huống cần tiết kiệm năng lượng. Offroad hỗ trợ khi di chuyển trên địa hình phức tạp.

3xe-dien-grecale-folgore.jpg

Một số đại lý tại Việt Nam đã bắt đầu nhận đặt cọc cho Grecale Folgore, tuy nhiên mức giá chính thức vẫn chưa được tiết lộ. Tại thị trường Thái Lan, mẫu SUV điện này đang được niêm yết ở mức 7,89 triệu baht (tương đương khoảng 6,3 tỷ đồng), cho thấy mức giá cạnh tranh trong phân khúc SUV điện hạng sang đang phát triển mạnh tại khu vực Đông Nam Á.

