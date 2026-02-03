Kia Seltos Hybrid 2026 trình làng: Bước ngoặt điện hóa của SUV cỡ B, giá từ gần 530 triệu đồng

(GLO)-Kia vừa chính thức giới thiệu Kia Seltos 2026 tại thị trường Hàn Quốc, lần đầu tiên bổ sung phiên bản hybrid bên cạnh các tùy chọn động cơ xăng truyền thống.

Động thái này đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của mẫu SUV cỡ B bán chạy hàng đầu, trong bối cảnh xu hướng điện hóa và tiết kiệm nhiên liệu ngày càng trở thành ưu tiên của người tiêu dùng.

Kia Seltos Hybrid 2026. Ảnh: S.T

Thế hệ thứ hai của Kia Seltos được phát triển trên nền tảng K3 cải tiến, với độ cứng thân xe tăng khoảng 20% so với thế hệ trước. Sự nâng cấp này không chỉ cải thiện khả năng vận hành và độ ổn định mà còn nâng cao mức độ an toàn tổng thể. Cùng với đó, kích thước xe được mở rộng, mang đến không gian nội thất thoáng đãng hơn, đặc biệt ở hàng ghế sau và khoang hành lý.

Bên trong khoang cabin, Seltos 2026 cho thấy nỗ lực “cao cấp hóa” rõ rệt của Kia. Xe được trang bị cụm màn hình đôi panorama cỡ lớn, màn hình hiển thị kính lái HUD và nhiều tiện nghi lần đầu xuất hiện trong phân khúc SUV cỡ nhỏ. Đáng chú ý là ghế ngồi tích hợp hệ thống âm thanh Vibro Sound, hướng đến trải nghiệm giải trí sống động cho người dùng. Khoang hành lý đạt dung tích 536 lít theo tiêu chuẩn VDA, đưa Seltos trở thành một trong những mẫu SUV hạng B có tính thực dụng hàng đầu hiện nay.

Về sức mạnh, Kia Seltos 2026 có hai lựa chọn động cơ. Phiên bản xăng tăng áp 1.6L cho công suất tối đa 193 mã lực, đáp ứng nhu cầu vận hành mạnh mẽ. Trong khi đó, Kia Seltos Hybrid 2026 sử dụng hệ truyền động hybrid 1.6L với tổng công suất 141 mã lực, tập trung vào khả năng tiết kiệm nhiên liệu và sự êm ái khi di chuyển. Phiên bản hybrid được trang bị hệ thống phanh tái tạo thông minh thế hệ thứ ba cùng công nghệ kiểm soát pin dự đoán, giúp tối ưu hiệu suất sử dụng năng lượng trong nhiều điều kiện vận hành khác nhau.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên Seltos Hybrid 2026 là loạt công nghệ lấy cảm hứng từ xe điện. Nổi bật là hệ thống V2L (Vehicle-to-Load), cho phép cấp nguồn điện 220V với công suất tối đa 3,52 kW trực tiếp từ pin cao áp, phục vụ các thiết bị điện gia dụng, dã ngoại hoặc làm việc ngoài trời. Bên cạnh đó, chế độ Stay Mode cho phép người dùng sử dụng các thiết bị điện trong thời gian dài khi xe đang dừng đỗ.

Ở phiên bản xăng tăng áp trang bị hệ dẫn động AWD, Kia bổ sung các chế độ lái địa hình gồm Tuyết, Bùn và Cát, giúp cải thiện khả năng kiểm soát lực kéo và độ ổn định khi vận hành trên nhiều loại địa hình.

Về an toàn, Kia Seltos thế hệ mới được trang bị loạt công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến vượt tầm phân khúc, gồm phanh khẩn cấp tự động thế hệ 2 (FCA 2), hỗ trợ lái trên đường cao tốc HDA 2, cảnh báo và tránh va chạm điểm mù, cảnh báo va chạm khi lùi, camera toàn cảnh 360 độ và tính năng hỗ trợ đỗ xe từ xa. Xe cũng sở hữu nhiều tiện nghi cao cấp như khóa kỹ thuật số, đèn chào mừng động, hệ thống thông tin giải trí thế hệ mới, sạc không dây cho smartphone và dàn âm thanh cao cấp.

Tại thị trường Hàn Quốc, Kia Seltos 2026 được phân phối với cả phiên bản xăng và hybrid. Giá bán bản xăng dao động từ 24,77 – 32,17 triệu Won (tương đương khoảng 449,76 – 584,13 triệu đồng), trong khi phiên bản hybrid có giá từ 28,98 – 35,84 triệu Won (khoảng 526,20 – 650,76 triệu đồng).