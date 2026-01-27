Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Xe máy - Ô tô

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Xe tay ga 250cc thiết kế thể thao, trang bị phanh ABS 2 kênh, giá chưa đến 60 triệu đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
ĐỨC THỤY (tổng hợp)

(GLO)-Trong bối cảnh phân khúc xe tay ga thể thao ngày càng bão hòa với những thiết kế góc cạnh, hầm hố, Cyclone RT250E xuất hiện như một lựa chọn khác biệt, mang đến hơi thở tinh tế và nhẹ nhàng hơn cho người dùng đô thị.

Cyclone RT250E 2026 là sự giao thoa hài hòa giữa tinh thần hoài cổ của thời kỳ retro vàng son và những yêu cầu hiện đại về công nghệ, an toàn và tiện nghi. Mẫu xe hướng tới nhóm khách hàng trẻ, đặc biệt là những “digital nomad” thường xuyên di chuyển, đề cao phong cách sống linh hoạt và kết nối.

xe-tay-ga-cyclone-rt250e-2026-2.jpg
Cyclone RT250E 2026

Với giá khởi điểm từ 14.999 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 56,52 triệu đồng), RT250E không chỉ là một mẫu xe tay ga 250cc có mức giá dễ tiếp cận, mà còn được Cyclone định vị như một “Retro Traveler” – dòng xe dành cho những ai theo đuổi sự thanh lịch song hành cùng công nghệ thông minh và khả năng vận hành đường dài.

xe-tay-ga-cyclone-rt250e-2026-3.jpg

Theo hãng, RT250E là đại diện tiêu biểu cho triết lý “Smart Control”, nơi người dùng không cần đánh đổi phong cách để đổi lấy an toàn và tiện ích.

Về thiết kế, Cyclone RT250E 2026 gây ấn tượng với những đường nét mềm mại, liền lạc mang cảm hứng sinh học, kết hợp phần đầu xe bo tròn đậm chất retro cổ điển. Bên dưới lớp vỏ thanh lịch là khung sườn backbone có độ cứng cao, giúp xe đạt sự ổn định khi vận hành mà vẫn giữ được tính linh hoạt cần thiết.

xe-tay-ga-cyclone-rt250e-2026-5.jpg

Trọng lượng không tải chỉ 171 kg giúp RT250E dễ dàng kiểm soát trong điều kiện giao thông đô thị đông đúc cũng như khi chinh phục các cung đường đèo. Sự kết hợp giữa trọng lượng nhẹ, thiết kế khí động học và tư thế ngồi thoải mái biến mẫu xe này trở thành một trong những chiếc tay ga 250cc thân thiện với người lái ở nhiều trình độ khác nhau.

xe-tay-ga-cyclone-rt250e-2026-6.jpg

Cyclone RT250E 2026 có kích thước tổng thể 2.010 x 745 x 1.145 mm, chiều dài cơ sở 1.412 mm, chiều cao yên 750 mm và khoảng sáng gầm 120 mm. Dung tích bình xăng đạt 10 lít. Xe sử dụng lốp không săm với kích thước 120/70-12 phía trước và 130/70-12 phía sau. Cả hai bánh đều được trang bị phanh đĩa, tích hợp hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh.

xe-tay-ga-cyclone-rt250e-2026-7.jpg

Cung cấp sức mạnh cho RT250E là động cơ 4 thì, xi lanh đơn, dung tích 250cc – khối động cơ đã tạo dựng danh tiếng trên dòng RT3 trước đây. Động cơ này cho công suất tối đa 24,5 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 24,5 Nm tại 6.500 vòng/phút, nổi bật với khả năng vận hành mượt mà, độ bền cao và sự ổn định trong nhiều điều kiện sử dụng.

xe-tay-ga-cyclone-rt250e-2026-8.jpg

Thông số này mang lại sự cân bằng phù hợp cho nhu cầu touring, đủ mạnh để duy trì tốc độ ổn định trên đường trường, đồng thời vẫn tiết kiệm nhiên liệu khi di chuyển hằng ngày. Kết hợp cùng hộp số vô cấp CVT được tinh chỉnh tối ưu, RT250E mang đến trải nghiệm lái êm ái, hạn chế rung động, giúp người điều khiển tập trung tận hưởng hành trình.

xe-tay-ga-cyclone-rt250e-2026-4.jpg

Điểm nhấn đáng chú ý nhất của RT250E nằm ở chữ “E”, đại diện cho bước tiến về công nghệ thông minh. Phiên bản cao cấp được trang bị radar sóng mm đạt chuẩn ô tô, mang đến loạt tính năng an toàn chủ động hiếm gặp trong phân khúc xe tay ga 250cc, như cảnh báo điểm mù, hỗ trợ chuyển làn, cảnh báo va chạm phía sau và cảnh báo xe rời vị trí.

xe-tay-ga-cyclone-rt250e-2026-1.jpg

Bên cạnh đó, chế độ “Sentry Mode” tích hợp trong camera hành trình cho phép xe tự động ghi hình khi phát hiện va chạm hoặc rung lắc trong lúc đỗ. Màn hình TFT, hệ thống T-Box kết nối điện thoại thông minh, cảm biến áp suất lốp, khóa thông minh không chìa cùng nhiều tiện ích số khác giúp Cyclone RT250E 2026 duy trì khả năng kết nối liên tục và mang lại sự an tâm tối đa cho người dùng.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Dat Bike phá vỡ định kiến về độ bền pin xe máy điện

Dat Bike phá vỡ định kiến về độ bền pin xe máy điện

Xe máy - Ô tô

'Thay pin tốn nửa giá xe', 'pin chai sau 1-2 năm' là những định kiến phổ biến về xe máy điện. Tuy nhiên, ghi nhận từ người dùng thực tế xe máy điện Dat Bike sau hàng chục nghìn km vận hành đang cho thấy một bức tranh hoàn toàn khác biệt: Bền bỉ, ít hao mòn và chi phí bảo trì hợp lý.

Mazda CX-5 có thêm đối thủ mới tại Việt Nam: Omoda C7 mở cọc, giá từ 839 triệu đồng

Mazda CX-5 có thêm đối thủ mới tại Việt Nam: Omoda C7 mở cọc, giá từ 839 triệu đồng

Xe máy - Ô tô

(GLO)-Thị trường SUV hạng C tại Việt Nam chuẩn bị đón thêm một tân binh mới khi Omoda & Jaecoo Việt Nam chính thức công bố chương trình nhận đặt cọc cho mẫu Omoda C7. Mẫu xe này được định vị cạnh tranh trực tiếp với những cái tên quen thuộc như Mazda CX-5, Honda CR-V hay Hyundai Tucson.

Công nghệ điện tử đang thay đổi trải nghiệm xe tay ga đô thị ra sao?

Công nghệ điện tử đang thay đổi trải nghiệm xe tay ga đô thị ra sao?

Xe máy - Ô tô

Trong nhiều năm, xe tay ga tại Việt Nam gắn liền với hình ảnh một phương tiện di chuyển đơn giản trong đô thị, phục vụ chủ yếu cho những quãng đường ngắn với tiêu chí “dễ đi, dễ dùng”. Những thay đổi rõ nét trong không gian đô thị buộc phân khúc này phải bước vào một giai đoạn chuyển mình. 

null