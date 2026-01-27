Xe tay ga 250cc thiết kế thể thao, trang bị phanh ABS 2 kênh, giá chưa đến 60 triệu đồng

(GLO)-Trong bối cảnh phân khúc xe tay ga thể thao ngày càng bão hòa với những thiết kế góc cạnh, hầm hố, Cyclone RT250E xuất hiện như một lựa chọn khác biệt, mang đến hơi thở tinh tế và nhẹ nhàng hơn cho người dùng đô thị.

Cyclone RT250E 2026 là sự giao thoa hài hòa giữa tinh thần hoài cổ của thời kỳ retro vàng son và những yêu cầu hiện đại về công nghệ, an toàn và tiện nghi. Mẫu xe hướng tới nhóm khách hàng trẻ, đặc biệt là những “digital nomad” thường xuyên di chuyển, đề cao phong cách sống linh hoạt và kết nối.

Cyclone RT250E 2026

Với giá khởi điểm từ 14.999 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 56,52 triệu đồng), RT250E không chỉ là một mẫu xe tay ga 250cc có mức giá dễ tiếp cận, mà còn được Cyclone định vị như một “Retro Traveler” – dòng xe dành cho những ai theo đuổi sự thanh lịch song hành cùng công nghệ thông minh và khả năng vận hành đường dài.

Theo hãng, RT250E là đại diện tiêu biểu cho triết lý “Smart Control”, nơi người dùng không cần đánh đổi phong cách để đổi lấy an toàn và tiện ích.

Về thiết kế, Cyclone RT250E 2026 gây ấn tượng với những đường nét mềm mại, liền lạc mang cảm hứng sinh học, kết hợp phần đầu xe bo tròn đậm chất retro cổ điển. Bên dưới lớp vỏ thanh lịch là khung sườn backbone có độ cứng cao, giúp xe đạt sự ổn định khi vận hành mà vẫn giữ được tính linh hoạt cần thiết.

Trọng lượng không tải chỉ 171 kg giúp RT250E dễ dàng kiểm soát trong điều kiện giao thông đô thị đông đúc cũng như khi chinh phục các cung đường đèo. Sự kết hợp giữa trọng lượng nhẹ, thiết kế khí động học và tư thế ngồi thoải mái biến mẫu xe này trở thành một trong những chiếc tay ga 250cc thân thiện với người lái ở nhiều trình độ khác nhau.

Cyclone RT250E 2026 có kích thước tổng thể 2.010 x 745 x 1.145 mm, chiều dài cơ sở 1.412 mm, chiều cao yên 750 mm và khoảng sáng gầm 120 mm. Dung tích bình xăng đạt 10 lít. Xe sử dụng lốp không săm với kích thước 120/70-12 phía trước và 130/70-12 phía sau. Cả hai bánh đều được trang bị phanh đĩa, tích hợp hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh.

Cung cấp sức mạnh cho RT250E là động cơ 4 thì, xi lanh đơn, dung tích 250cc – khối động cơ đã tạo dựng danh tiếng trên dòng RT3 trước đây. Động cơ này cho công suất tối đa 24,5 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 24,5 Nm tại 6.500 vòng/phút, nổi bật với khả năng vận hành mượt mà, độ bền cao và sự ổn định trong nhiều điều kiện sử dụng.

Thông số này mang lại sự cân bằng phù hợp cho nhu cầu touring, đủ mạnh để duy trì tốc độ ổn định trên đường trường, đồng thời vẫn tiết kiệm nhiên liệu khi di chuyển hằng ngày. Kết hợp cùng hộp số vô cấp CVT được tinh chỉnh tối ưu, RT250E mang đến trải nghiệm lái êm ái, hạn chế rung động, giúp người điều khiển tập trung tận hưởng hành trình.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất của RT250E nằm ở chữ “E”, đại diện cho bước tiến về công nghệ thông minh. Phiên bản cao cấp được trang bị radar sóng mm đạt chuẩn ô tô, mang đến loạt tính năng an toàn chủ động hiếm gặp trong phân khúc xe tay ga 250cc, như cảnh báo điểm mù, hỗ trợ chuyển làn, cảnh báo va chạm phía sau và cảnh báo xe rời vị trí.

Bên cạnh đó, chế độ “Sentry Mode” tích hợp trong camera hành trình cho phép xe tự động ghi hình khi phát hiện va chạm hoặc rung lắc trong lúc đỗ. Màn hình TFT, hệ thống T-Box kết nối điện thoại thông minh, cảm biến áp suất lốp, khóa thông minh không chìa cùng nhiều tiện ích số khác giúp Cyclone RT250E 2026 duy trì khả năng kết nối liên tục và mang lại sự an tâm tối đa cho người dùng.