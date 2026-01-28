Indian Chief Vintage 2026 ra mắt dịp kỷ niệm 125 năm của hãng

(GLO)- Indian Chief Vintage mới lấy cảm hứng từ những chiếc mô tô sản xuất tại Mỹ những năm 1940, được ra mắt vào đúng dịp sinh nhật 125 năm của hãng.

Sự xuất hiện của Chief Vintage 2026 là minh chứng rõ nét cho cách Indian Motorcycle tái hiện di sản mô tô Mỹ thập niên 1940 trong một sản phẩm đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn vận hành hiện đại.

Mẫu xe này không chỉ gợi nhớ giai đoạn hậu Thế chiến II - thời kỳ được xem là “kỷ nguyên vàng” của mô tô Mỹ - mà còn được giới thiệu như một phần trong hoạt động kỷ niệm 125 năm hình thành và phát triển của thương hiệu Indian Motorcycle.

Đây là sản phẩm đầu tiên trong chiến dịch kỷ niệm “Never Finished” đang diễn ra, được khởi động vào ngày 7-1 đánh dấu 125 năm kể từ khi chiếc xe Indian đầu tiên lăn bánh khỏi dây chuyền sản xuất vào năm 1901.

Indian Chief Vintage 2026 được cung cấp với hai tùy chọn màu sơn gồm Indian Motorcycle Red và Black Metallic, kết hợp cùng các chi tiết hoàn thiện màu đen hoặc mạ chrome, cho phép người dùng cá nhân hóa theo phong cách riêng.

Về thiết kế, Chief Vintage 2026 trung thành với ngôn ngữ tạo hình cổ điển đặc trưng của dòng Chief, nổi bật với bộ chắn bùn trước và sau dài, các đường cong thân xe mềm mại và dáng xe trường trục đặc trưng của cruiser Mỹ truyền thống. Tổng thể thiết kế là sự tri ân trực tiếp tới những mẫu Indian nguyên bản được sản xuất tại Springfield, bang Massachusetts - cái nôi khai sinh thương hiệu.

Việc sử dụng các bề mặt sơn phủ và cánh tản nhiệt động cơ không gia công được Indian Motorcycle thực hiện có chủ đích, nhằm mô phỏng lớp hoàn thiện nhôm thô từng xuất hiện trên những mẫu Chief nguyên bản.

Cảm hứng hoài cổ còn được thể hiện qua các chi tiết hoàn thiện như thân xi-lanh sơn đen không gia công cơ khí, nắp quy-lát và ống đẩy sơn bạc, tái hiện phong cách chế tạo và thẩm mỹ kỹ thuật của ngành công nghiệp mô tô Mỹ trong thập niên 1940.

Với khối lượng ướt 327 kg, bình nhiên liệu dung tích 15 lít và chiều cao yên chỉ 686 mm, Chief Vintage 2026 hướng tới sự ổn định và dễ kiểm soát ở tốc độ thấp, đồng thời mang lại tư thế ngồi thấp, thoải mái - đặc trưng không thể thiếu của dòng cruiser cỡ lớn. Các trang bị như thanh bảo vệ phía trước, tấm ốp giảm nhiễu gió hay kính chắn gió tháo lắp nhanh cao 450 mm là tùy chọn giúp tối ưu sự an toàn và tiện nghi cho người dùng.

Về vận hành, Indian Chief Vintage 2026 sử dụng khối động cơ Thunderstroke 116 danh tiếng, cấu hình V-twin, dung tích 1.890 cc, tập trung vào khả năng tạo mô-men xoắn lớn ở dải tua thấp. Động cơ này sản sinh mô-men xoắn cực đại 156 Nm tại 2.900 vòng/phút, phù hợp với triết lý cruiser truyền thống, ưu tiên sức kéo, độ êm ái và cảm giác lái thư thái hơn là khả năng tăng tốc ở vòng tua cao.

Với kiểu dáng cổ điển, Chief Vintage cùng những đường cong mềm mại ở chắn bùn và hình dáng tổng thể tôn vinh đối với nguồn gốc của Indian Motorcycle tại Springfield, Massachusetts. Đây sẽ là đối thủ xứng tầm của mẫu xe Harley-Davidson Heritage Softail Liberty Edition vừa ra mắt đầu năm 2026.