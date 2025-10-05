Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Honda CB350 H’ness chính thức ra mắt tại Việt Nam: Đậm chất cổ điển, hút mắt dân chơi

BỘI NGỌC (Tổng hợp)

(GLO)- Honda Việt Nam đã chính thức giới thiệu mẫu mô tô hoài cổ CB350 H’ness tới thị trường trong nước. Với mức giá bán lẻ đề xuất 129.990.000 VNĐ (đã bao gồm VAT), chiếc xế nổ này hứa hẹn sẽ khuấy đảo phân khúc mô tô cỡ trung nhờ thiết kế đặc trưng, động cơ mạnh mẽ và trang bị hiện đại.

CB350 H’ness được ra mắt với hai tùy chọn màu sắc cá tính: Đỏ Đen và Xám Đen. Kiểu dáng xe vẫn giữ nguyên tinh thần cổ điển đặc trưng của dòng CB, kết hợp hài hòa với những đường nét hiện đại và chất “street” phóng khoáng, phù hợp với cả những tay lái mới lẫn dân chơi mô tô kỳ cựu.

glo-honda-cb350-hness-1.jpg

Trái tim của CB350 H’ness là khối động cơ 350cc, xi-lanh đơn, 4 kỳ, làm mát bằng không khí - mang lại trải nghiệm lái mượt mà, êm ái nhưng không kém phần mạnh mẽ. Xe được xây dựng trên bộ khung nôi kép chắc chắn, đi kèm ống xả mạ chrome, cụm đèn pha tròn LED cổ điển và xi-nhan LED tinh tế.

glo-honda-cb350-hness-2.jpg

Cụm đồng hồ analog tích hợp màn hình LCD hiện đại, cung cấp đầy đủ thông tin vận hành. Yên xe thiết kế rộng và phẳng, kết hợp cùng âm thanh trầm ấm phát ra từ ống xả tạo cảm giác thoải mái và phấn khích cho người điều khiển.

glo-honda-cb350-hness-8.jpg

CB350 H’ness được Honda trang bị hàng loạt tính năng an toàn như: Phanh ABS hai kênh, hệ thống kiểm soát lực kéo HSTC, ly hợp chống trượt, cảnh báo dừng khẩn cấp ESS, phanh đĩa trước 310mm, sau 240mm, hỗ trợ tối đa trong các tình huống phanh gấp.

glo-honda-cb350-hness-5.jpg

Ngoài ra, xe còn sở hữu các tiện ích đáng chú ý như: công tắc tắt động cơ, chắn bùn trước kéo dài, đèn cảnh báo nguy hiểm, và logo CB dập nổi - biểu tượng lâu đời gắn liền với lịch sử dòng xe CB từ năm 1959.

glo-honda-cb350-hness-4.jpg

Với mức giá gần 130 triệu đồng, CB350 H’ness là một lựa chọn hấp dẫn nhờ sự kết hợp giữa thiết kế cổ điển độc đáo, động cơ mạnh mẽ, và công nghệ an toàn vượt trội. Mẫu xe sẽ chính thức được phân phối tại các đại lý Honda từ ngày 12/10/2025.

glo-honda-cb350-hness-7.jpg
