Honda CB350C Special Edition ra mắt: Thiết kế vượt thời gian, giá chỉ 52 triệu đồng

BỘI NGỌC (Tổng hợp)

(GLO)- Honda vừa chính thức trình làng phiên bản đặc biệt của dòng xe côn tay CB350 mang tên CB350C Special Edition. Mẫu xe này thu hút sự chú ý nhờ thiết kế cổ điển pha lẫn hiện đại, trang bị công nghệ tiên tiến cùng mức giá hấp dẫn - 201.900 Rupee (khoảng 52 triệu đồng).

So với phiên bản CB350 DLX Pro, CB350C Special Edition có giá nhỉnh hơn khoảng 1.836 Rupee (tương đương 500.000 đồng), nhưng mang đến nhiều điểm nhấn đáng giá về thiết kế và cá tính.

CB350C Special Edition được Honda ưu ái hai gam màu mới: Đỏ Ánh Kim Rebel Metallic và Nâu Dune Matte, kết hợp với họa tiết sọc retro trải dài từ bình xăng đến chắn bùn và ốp hông. Huy hiệu CB350C cùng nhãn "Special Edition" nổi bật trên bình xăng càng tôn lên chất cổ điển đặc trưng.

glo-cb350c-special-edition-3.jpg

Ngoài ra, mẫu xe còn được trang bị tay vịn mạ crôm sang trọng và yên xe màu đen hoặc nâu tùy theo màu sắc thân xe, mang lại vẻ ngoài hài hòa và đậm chất hoài niệm. Thiết kế này khiến nhiều người liên tưởng đến phong cách của Royal Enfield Classic 350 hay Bullet 350 - những cái tên đình đám trong phân khúc xe cổ điển.

Về mặt kỹ thuật, CB350C Special Edition vẫn sử dụng khối động cơ xi-lanh đơn 348,6cc, cho công suất 21,07 mã lực và mô-men xoắn cực đại 29,5 Nm. Xe được trang bị hệ thống phuộc ống lồng phía trước, giảm xóc đôi phía sau, cùng bộ vành hợp kim 19 inch trước và 18 inch sau, đảm bảo sự ổn định và cân bằng trong quá trình vận hành.

glo-cb350c-special-edition-2.jpg

CB350C Special Edition sở hữu hàng loạt công nghệ hiện đại đáng chú ý trong phân khúc, bao gồm: Bộ ly hợp chống trượt (Slipper Clutch); Hệ thống kiểm soát lực kéo cơ bản ; Traction Control); nPhanh ABS hai kênh an toàn; Đèn pha LED toàn phần; Bảng đồng hồ bán kỹ thuật số tích hợp kết nối điện thoại thông minh và điều khiển bằng giọng nói.

glo-cb350c-special-edition-1.jpg

Với phiên bản CB350C Special Edition, Honda tiếp tục khẳng định vị thế trong phân khúc xe cổ điển, mang đến một lựa chọn đậm chất cá nhân, phù hợp với những ai yêu thích sự kết hợp giữa vẻ đẹp hoài cổ và công nghệ hiện đại. Mức giá khoảng 52 triệu đồng càng khiến mẫu xe này trở nên dễ tiếp cận và hấp dẫn hơn với khách hàng yêu xe tại các thị trường châu Á, đặc biệt là Ấn Độ và Việt Nam.

