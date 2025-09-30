Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Xe máy - Ô tô

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Honda CT125 Chums - "Kình địch" của Yamaha PG-1 sắp về Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
BỘI NGỌC (Tổng hợp)

(GLO)- Một lô Honda CT125 phiên bản đặc biệt Chums vừa được nhập khẩu về Việt Nam qua một đơn vị tư nhân, thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng yêu thích xe mô tô địa hình. Xe nhỏ gọn, mạnh mẽ, đậm chất phiêu lưu và nổi bật với khả năng tiết kiệm nhiên liệu, lội nước vượt trội.

Phiên bản giới hạn, đậm chất dã ngoại

Honda CT125 Chums là kết quả của sự hợp tác giữa Honda và thương hiệu đồ dã ngoại nổi tiếng Chums. Chỉ 300 chiếc được sản xuất giới hạn, và việc có mặt tại Việt Nam đã làm dấy lên làn sóng quan tâm lớn từ các tay lái đam mê khám phá.

glo-honda-ct125-chums-5.jpg
Honda CT125 Chums đang được đưa về Việt Nam qua đơn vị nhập khẩu tư nhân.

Không chỉ khác biệt ở thiết kế, phiên bản Chums được trang bị sẵn nhiều phụ kiện đặc biệt phục vụ nhu cầu đi phượt và cắm trại. Từ baga trước, khung bảo vệ gầm, bảo vệ tay lái cho đến yên đơn với logo Chums in chìm - tất cả đều mang tính thực dụng cao nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ. Đặc biệt, chiếc cờ nhỏ gắn phía sau càng làm nổi bật cá tính phượt thủ cho người cầm lái.

glo-honda-ct125-chums-1.jpg
Honda CT125 Chums là phiên bản được sản xuất giới hạn.

Ngoại hình xe sử dụng tông màu trắng ngà chủ đạo, kết hợp cùng các chi tiết đỏ - đen tương phản, tạo nên tổng thể thể thao, năng động, đúng chất một mẫu xe đa địa hình hiện đại.

Phụ kiện tặng kèm “xịn sò”

Khi sở hữu Honda CT125 Chums, người dùng còn nhận được một bộ phụ kiện giới hạn mang tên Camp Gadget Set - bao gồm ghế cắm trại, bình giữ nhiệt, áo phông và mũ bảo hiểm - tất cả đều được in họa tiết đồng bộ với tem xe, tăng thêm giá trị sưu tầm và sự đồng điệu về phong cách.

glo-honda-ct125-chums-4.jpg
glo-honda-ct125-chums-3.jpg
Bộ phụ kiện theo xe với phong cách thiết kế tương đồng.

Hiệu năng vượt địa hình - Lội nước cực tốt

Honda CT125 được thiết kế với triết lý hướng tới sự linh hoạt và bền bỉ trên nhiều loại địa hình. Dáng xe lấy cảm hứng từ dòng Scrambler cổ điển, kết hợp ống pô vắt cao - một đặc điểm giúp xe dễ dàng vượt suối, lội nước mà không lo nước tràn vào ống xả.

glo-honda-ct125-chums-2.jpg
Honda CT125 Chums nhập khẩu tư nhân về Việt Nam có giá tham khảo trên 170 triệu đồng.

Ngoài ra, phiên bản Chums còn được trang bị lốp đa địa hình, ống bảo vệ phuộc trước dạng ruột gà, cùng hệ thống phanh đĩa trước - sau. Đáng chú ý, bánh trước còn có thêm hệ thống chống bó cứng phanh ABS, tăng cường độ an toàn khi đi địa hình trơn trượt hoặc dốc.

Tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng, đánh bại đối thủ Yamaha PG-1

Dưới yên xe là khối động cơ 124cc sản sinh 8,8 mã lực tại 7.000 vòng/phút, mô-men xoắn 11Nm tại 4.500 vòng/phút, kết hợp cùng hộp số bán tự động 4 cấp - rất thân thiện với người dùng, kể cả những người chưa quen đi xe côn tay.

glo-honda-ct125-chums-8.jpg

Điểm nổi bật nhất của CT125 Chums là mức tiêu thụ nhiên liệu cực kỳ ấn tượng: chỉ 1,58 lít/100 km - vượt trội so với nhiều đối thủ cùng phân khúc.

So sánh với Yamaha PG-1 - mẫu xe địa hình cỡ nhỏ đang được phân phối chính hãng tại Việt Nam - Honda CT125 Chums có công suất tương đương (PG-1: 8,85 mã lực / 9,5 Nm), nhưng lại tiết kiệm hơn đáng kể (PG-1 tiêu thụ khoảng 1,76 lít/100 km).

Giá không rẻ, nhưng đáng tiền

Do được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan qua đường không chính hãng, giá bán của Honda CT125 Chums cao hơn đáng kể so với các mẫu xe cùng phân khúc. Theo một số nguồn tin, giá xe hiện đã vượt ngưỡng 170 triệu đồng - con số không hề nhỏ đối với một mẫu xe 125cc.

glo-honda-ct125-chums-9.jpg

Tuy nhiên, với những người yêu thích sự độc lạ, phiên bản giới hạn và khả năng chinh phục địa hình mạnh mẽ, Honda CT125 Chums vẫn là một lựa chọn hấp dẫn. Sự hiếm hoi, cá tính và chất “outdoor” riêng biệt khiến mẫu xe này không chỉ là phương tiện di chuyển, mà còn là tuyên ngôn phong cách của người sử dụng.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

VinFast và "cú hích" tại Ấn Độ: Bước tiến chiến lược trên mỏ vàng 206 tỷ USD

VinFast và "cú hích" tại Ấn Độ: Bước tiến chiến lược trên mỏ vàng 206 tỷ USD

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Trong nỗ lực mở rộng toàn cầu, Ấn Độ đang trở thành bàn đạp chiến lược tiếp theo của VinFast. Thỏa thuận mới nhất với Ngân hàng Trung ương Ấn Độ không chỉ là một giải pháp tài chính, mà còn là đòn bẩy quan trọng trong tham vọng chiếm lĩnh thị trường xe điện lớn thứ ba thế giới.

Hiểu đúng về việc phục hồi điểm giấy phép lái xe: Tránh hiểu nhầm, tránh rắc rối

Hiểu đúng về việc phục hồi điểm giấy phép lái xe: Tránh hiểu nhầm, tránh rắc rối

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Mỗi người lái xe sẽ có 12 điểm/năm và hệ thống trừ điểm giấy phép lái xe (GPLX) cũng đã có hiệu lực từ ngày 1-1-2025. Tuy nhiên, một vấn đề đang gây ra nhiều nhầm lẫn là cách tính thời gian phục hồi điểm GPLX, dẫn đến những hiểu sai có thể khiến người lái xe chịu thiệt không đáng có.

Thái Lan - “Cường quốc ô tô” đang hụt hơi trong cuộc đua xe điện với Việt Nam

Thái Lan - “Cường quốc ô tô” đang hụt hơi trong cuộc đua xe điện với Việt Nam

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Dù là nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á và từng là trung tâm sản xuất ô tô của khu vực, Thái Lan đang cho thấy sự chậm nhịp trong cuộc chuyển đổi sang xe điện (EV), khi toàn bộ thị trường xe điện nước này trong 8 tháng đầu năm 2025 không thể vượt qua một mình VinFast tại Việt Nam.

Honda Stylo 160 mới tại Việt Nam: Đẹp, tiết kiệm và an toàn

Honda Stylo 160 bản mới về Việt Nam: Đẹp như Vespa, tiết kiệm xăng và có phanh ABS "chống trượt"

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Phiên bản mới nhất của mẫu xe tay ga cao cấp Honda Stylo 160 vừa chính thức cập bến đại lý tại Việt Nam, thu hút sự chú ý với màu sơn mới Royal Matte Blue (xanh dương mờ hoàng gia) đậm chất thời trang. Mẫu xe này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia bởi một đơn vị phân phối tư nhân.

Top 5 "xe tổng tài" đẳng cấp tại Việt Nam

Top 5 "xe tổng tài" đẳng cấp tại Việt Nam

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Không chỉ dừng lại ở phân khúc xe phổ thông, thị trường xe hạng sang tại Việt Nam ngày càng sôi động, phản ánh mức sống và thu nhập ngày càng cải thiện của người dân. Nhiều thương hiệu xe sang, thậm chí siêu sang, đã chính thức hiện diện nhằm phục vụ nhóm khách hàng thượng lưu.

Gogoro ra mắt xe máy điện EZZY 500 giá 30 triệu, thiết kế hiện đại

Gogoro ra mắt xe máy điện EZZY 500: Thiết kế hiện đại, tính năng như ô tô, giá chỉ 30 triệu đồng

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Sau thành công của mẫu EZZY ra mắt hồi tháng 6, thương hiệu xe điện Đài Loan Gogoro tiếp tục trình làng EZZY 500 - mẫu xe máy điện mới sở hữu thiết kế bắt mắt cùng loạt công nghệ cao cấp thường chỉ thấy trên ô tô, nhưng lại có mức giá vô cùng dễ tiếp cận.

Tại sao giá xe điện ngày càng giảm mạnh? Câu chuyện công nghệ, thị trường

Vì sao giá xe điện ngày càng giảm mạnh?

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Ngành công nghiệp ô tô toàn cầu đang chuyển mình mạnh mẽ từ động cơ đốt trong sang xe điện (EV). Sự chuyển đổi này không chỉ thúc đẩy làn sóng điện khí hóa mà còn khơi mào một cuộc đua khốc liệt về công nghệ pin - yếu tố then chốt quyết định giá thành và hiệu quả của xe điện.

null