Honda CT125 Chums - "Kình địch" của Yamaha PG-1 sắp về Việt Nam

(GLO)- Một lô Honda CT125 phiên bản đặc biệt Chums vừa được nhập khẩu về Việt Nam qua một đơn vị tư nhân, thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng yêu thích xe mô tô địa hình. Xe nhỏ gọn, mạnh mẽ, đậm chất phiêu lưu và nổi bật với khả năng tiết kiệm nhiên liệu , lội nước vượt trội.

Phiên bản giới hạn, đậm chất dã ngoại

Honda CT125 Chums là kết quả của sự hợp tác giữa Honda và thương hiệu đồ dã ngoại nổi tiếng Chums. Chỉ 300 chiếc được sản xuất giới hạn, và việc có mặt tại Việt Nam đã làm dấy lên làn sóng quan tâm lớn từ các tay lái đam mê khám phá.

Honda CT125 Chums đang được đưa về Việt Nam qua đơn vị nhập khẩu tư nhân.

Không chỉ khác biệt ở thiết kế, phiên bản Chums được trang bị sẵn nhiều phụ kiện đặc biệt phục vụ nhu cầu đi phượt và cắm trại. Từ baga trước, khung bảo vệ gầm, bảo vệ tay lái cho đến yên đơn với logo Chums in chìm - tất cả đều mang tính thực dụng cao nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ. Đặc biệt, chiếc cờ nhỏ gắn phía sau càng làm nổi bật cá tính phượt thủ cho người cầm lái.

Honda CT125 Chums là phiên bản được sản xuất giới hạn.

Ngoại hình xe sử dụng tông màu trắng ngà chủ đạo, kết hợp cùng các chi tiết đỏ - đen tương phản, tạo nên tổng thể thể thao, năng động, đúng chất một mẫu xe đa địa hình hiện đại.

Phụ kiện tặng kèm “xịn sò”

Khi sở hữu Honda CT125 Chums, người dùng còn nhận được một bộ phụ kiện giới hạn mang tên Camp Gadget Set - bao gồm ghế cắm trại, bình giữ nhiệt, áo phông và mũ bảo hiểm - tất cả đều được in họa tiết đồng bộ với tem xe, tăng thêm giá trị sưu tầm và sự đồng điệu về phong cách.

Bộ phụ kiện theo xe với phong cách thiết kế tương đồng.

Hiệu năng vượt địa hình - Lội nước cực tốt

Honda CT125 được thiết kế với triết lý hướng tới sự linh hoạt và bền bỉ trên nhiều loại địa hình. Dáng xe lấy cảm hứng từ dòng Scrambler cổ điển, kết hợp ống pô vắt cao - một đặc điểm giúp xe dễ dàng vượt suối, lội nước mà không lo nước tràn vào ống xả.

Honda CT125 Chums nhập khẩu tư nhân về Việt Nam có giá tham khảo trên 170 triệu đồng.

Ngoài ra, phiên bản Chums còn được trang bị lốp đa địa hình, ống bảo vệ phuộc trước dạng ruột gà, cùng hệ thống phanh đĩa trước - sau. Đáng chú ý, bánh trước còn có thêm hệ thống chống bó cứng phanh ABS, tăng cường độ an toàn khi đi địa hình trơn trượt hoặc dốc.

Tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng, đánh bại đối thủ Yamaha PG-1

Dưới yên xe là khối động cơ 124cc sản sinh 8,8 mã lực tại 7.000 vòng/phút, mô-men xoắn 11Nm tại 4.500 vòng/phút, kết hợp cùng hộp số bán tự động 4 cấp - rất thân thiện với người dùng, kể cả những người chưa quen đi xe côn tay.

Điểm nổi bật nhất của CT125 Chums là mức tiêu thụ nhiên liệu cực kỳ ấn tượng: chỉ 1,58 lít/100 km - vượt trội so với nhiều đối thủ cùng phân khúc.

So sánh với Yamaha PG-1 - mẫu xe địa hình cỡ nhỏ đang được phân phối chính hãng tại Việt Nam - Honda CT125 Chums có công suất tương đương (PG-1: 8,85 mã lực / 9,5 Nm), nhưng lại tiết kiệm hơn đáng kể (PG-1 tiêu thụ khoảng 1,76 lít/100 km).

Giá không rẻ, nhưng đáng tiền

Do được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan qua đường không chính hãng, giá bán của Honda CT125 Chums cao hơn đáng kể so với các mẫu xe cùng phân khúc. Theo một số nguồn tin, giá xe hiện đã vượt ngưỡng 170 triệu đồng - con số không hề nhỏ đối với một mẫu xe 125cc.

Tuy nhiên, với những người yêu thích sự độc lạ, phiên bản giới hạn và khả năng chinh phục địa hình mạnh mẽ, Honda CT125 Chums vẫn là một lựa chọn hấp dẫn. Sự hiếm hoi, cá tính và chất “outdoor” riêng biệt khiến mẫu xe này không chỉ là phương tiện di chuyển, mà còn là tuyên ngôn phong cách của người sử dụng.