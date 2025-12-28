Volkswagen Touareg giảm giá đến 330 triệu đồng dịp cuối năm

(GLO)- Volkswagen Việt Nam triển khai ưu đãi cuối năm cho Touareg với mức giảm trực tiếp cao nhất 330 triệu đồng, mở ra cơ hội để sở hữu SUV hạng sang chuẩn Đức với chi phí tối ưu.

Volkswagen Touareg đang trở thành điểm nhấn đáng chú ý trên thị trường ô tô cuối năm, mở ra cơ hội sở hữu SUV hạng sang chuẩn Đức với chi phí đầu tư tối ưu cho người tiêu dùng Việt Nam.

Người tiêu dùng mua phiên bản Volkswagen Touareg Elegance được giảm giá 330 triệu đồng. Ảnh: Volkswagen

Người tiêu dùng mua mẫu xe Volkswagen Touareg phiên bản Elegance trong khoảng thời gian từ nay đến trước Tết Nguyên đán chỉ phải thanh toán số tiền 2,369 tỷ đồng. Giá bán lẻ niêm yết của mẫu SUV nhập khẩu từ Đức hiện ở mức 2,699 tỷ đồng. Volkswagen Việt Nam cũng cho biết, những khách hàng đang sử dụng mẫu xe Tiguan nếu muốn nâng cấp lên Touareg cũng sẽ được áp dụng các chính sách ưu đãi đặc biệt.

Hiện tại, Volkswagen Touareg đang được phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam với 4 phiên bản, trong đó có 2 phiên bản cao cấp mới vừa ra mắt hồi tháng 8-2025.

Touareg là mẫu SUV đầu bảng của thương hiệu ô tô Đức. Ảnh: Volkswagen

Các phiên bản Touareg cao cấp mới được bổ sung thêm hàng loạt công nghệ tiên tiến của hãng xe Đức. Trong đó, Touareg là mẫu xe tiên phong được tích hợp hệ thống đèn pha ma trận IQ.Light HD Matrix. Hệ thống này sử dụng hơn 38.400 đèn LED tương tác để tạo ra hơn 10 chức năng chiếu sáng chính xác và tối ưu xuống mặt đường, cải thiện đáng kể tầm nhìn và sự thoải mái khi lái xe.

Cả 2 phiên bản mới đều trang bị ghế ngồi Ergocomfort Seat, dàn âm thanh Dynaudio (Luxury và R-Line). Không gian nội thất gây ấn tượng mạnh với khoang lái kỹ thuật số Innovision Cockpit kết nối bảng đồng hồ kỹ thuật số Digital Cockpit 12,3 inch và màn hình giải trí đa chức năng 15 inch tạo nên một mặt kính lượn cong sang trọng.

Thiết kế khoang lái của phiên bản Volkswagen Touareg Elegance. Ảnh: Volkswagen

Ngoài ra, Volkswagen Touareg còn có các trang bị khác như đèn nội thất 3D 30 màu Ambient Light, hệ thống điều hòa 4 vùng độc lập tích hợp lọc không khí Climatronic, màn hình hiển thị thông tin trên kính lái HUD, lẫy chuyển số Tiptronic, cửa hít, cửa sổ trời toàn cảnh Panoramic Sunroof…

Về vận hành, mẫu xe sử dụng động cơ xăng 2.0 công nghệ TSI, công suất cực đại đạt 251 mã lực tại tốc độ tua máy 6.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 370 Nm tại dải tua máy 1.600-4.500 vòng/phút.

Mẫu xe được trang bị nhiều công nghệ hàng đầu của Volkswagen. Ảnh: Volkswagen

Dưới nắp ca-pô của mẫu SUV này là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0L, tạo ra công suất tối đa 251 mã lực và mô-men xoắn cực đại 370 Nm. Động cơ đi với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4Motion.

Theo đại diện Volkswagen Việt Nam, chương trình ưu đãi dành cho Touareg được áp dụng từ nay đến hết ngày 31-3-2026, với số lượng xe giới hạn.

Với chương trình ưu đãi này, Volkswagen Touareg là một trong những mẫu xe phổ thông được giảm giá mạnh nhất ở thị trường Việt Nam hiện nay. Thậm chí, mức giảm giá của mẫu xe này đủ để mua những chiếc ô tô "đập hộp" như VinFast VF 3. Ngoài ra, còn có một số mẫu xe khác cũng được giảm giá hàng trăm triệu đồng như Subaru Forester, Subaru Crosstrek hay Hyundai Palisade.