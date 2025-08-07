Volkswagen Touareg 2025 chính thức ra mắt tại Việt Nam với giá dự kiến hơn 3 tỷ đồng

(GLO)-Theo xác nhận từ một tư vấn bán hàng tại đại lý khu vực phía Nam, Volkswagen Touareg 2025 sẽ chính thức ra mắt thị trường Việt Nam vào ngày 9/8 tới.

Mẫu SUV hạng sang cỡ lớn của Đức sẽ được phân phối với hai phiên bản mới: R-Line thể thao và Highline cao cấp, thay thế cho cách phân chia phiên bản truyền thống. Đây cũng là cách cấu hình đang được áp dụng tại thị trường châu Âu, nơi Touareg 2025 có các bản R-Line và Elegance (tương đương với Highline tại Việt Nam).

Cả R-Line thể thao và Highline cao cấp đều được nâng cấp mạnh về thiết kế và công nghệ. Ảnh: S.t

Dù giá bán chính thức chưa được công bố, dựa trên mức giá niêm yết từ 2,999 đến 3,499 tỷ đồng của thế hệ trước, nhiều khả năng Touareg 2025 sẽ có giá khởi điểm trên 3 tỷ đồng. Mức giá này được cho là phù hợp với những nâng cấp đáng kể về thiết kế, trang bị và công nghệ trên phiên bản mới.

Ở ngoại thất, Touareg 2025 gây ấn tượng với diện mạo hiện đại hơn nhờ cụm đèn trước công nghệ IQ.LIGHT HD - hệ thống đèn pha thông minh mới nhất của Volkswagen, mang lại khả năng chiếu sáng tối ưu và tăng tính nhận diện cho xe.

Ở ngoại thất, Touareg 2025 gây ấn tượng với diện mạo hiện đại. Ảnh: S.t

Không gian nội thất vẫn giữ bố cục quen thuộc nhưng được tinh chỉnh về vật liệu và độ hoàn thiện. Xe trang bị màn hình kỹ thuật số sau vô-lăng 12 inch và màn hình trung tâm cảm ứng 15 inch, đi kèm các nút bấm vật lý giúp thao tác dễ dàng hơn.

Xe trang bị màn hình kỹ thuật số sau vô-lăng 12 inch và màn hình trung tâm cảm ứng 15 inch. Ảnh: S.t

Touareg 2025 sử dụng động cơ V6 3.0L tăng áp, sản sinh công suất khoảng 340 mã lực và mô-men xoắn cực đại 450 Nm, kết hợp hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4MOTION.

Đáng chú ý, phiên bản mới tại Việt Nam sẽ được trang bị hệ thống treo khí nén, tính năng từng bị cắt giảm trước đây, giúp cải thiện đáng kể độ êm ái và khả năng thích ứng với địa hình phức tạp.

Không gian nội thất vẫn giữ bố cục quen thuộc. Ảnh: S.t

Về an toàn, Touareg 2025 được kỳ vọng sẽ có bước tiến lớn khi lần đầu tiên được trang bị loạt tính năng hỗ trợ lái nâng cao (ADAS), như: Hỗ trợ phanh khẩn cấp, hỗ trợ giữ làn đường và ga tự động thích ứng. Những trang bị này giúp Touareg tiệm cận hơn với các đối thủ trong phân khúc SUV hạng sang, vốn đã được trang bị các công nghệ tương tự từ nhiều năm qua.