Volkswagen Viloran: Lý do xứng đáng là “Xe Gia đình của năm 2025”

BỘI NGỌC (Tổng hợp)

(GLO)- Không chỉ chinh phục người dùng với thiết kế sang trọng và trải nghiệm đẳng cấp, Volkswagen Viloran còn gây ấn tượng mạnh với giới chuyên môn nhờ những giá trị vượt trội trong phân khúc MPV cao cấp.

Tại Car Choice Awards 2025, mẫu xe đến từ Đức đã được vinh danh ở hạng mục “Xe Gia đình của năm” (2-5 tỷ đồng) với lượng bình chọn áp đảo. Dưới đây là 7 lý do khiến Viloran xứng đáng với danh hiệu này.

Kích thước vượt trội trong phân khúc: Kích thước vượt trội trong phân khúc: Volkswagen Viloran có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 5.346 x 1.976 x 1.781 (mm), đi kèm trục cơ sở 3.180mm. Trên thị trường, 2 mẫu MPV cùng phân khúc là Toyota Alphard có kích thước 5.010 x 1.850 x 1.950 (mm), trục cơ sở 3.000mm; và Kia Carnival là 5.155 x 2.010 x 1.775 (mm), trục cơ sở 3.090mm. Như vậy, Viloran đang tỏ ra vượt trội so với các đối thủ của mình.

glo-volkswagen-viloran-4.jpg

Thiết kế sang trọng, đậm chất châu Âu: Thuộc phân khúc MPV cao cấp, Volkswagen Viloran sở hữu diện mạo đậm chất quý tộc với bộ mâm hợp kim đa chấu 20 inch, cụm đèn LED ma trận IQ Light thông minh có khả năng mở rộng, điều chỉnh góc chiếu và thích ứng với điều kiện lái. Từng chi tiết được trau chuốt kỹ lưỡng, thể hiện đúng tinh thần "xe dành cho chủ nhân", không phải chỉ đơn thuần là phương tiện di chuyển.

Không gian nội thất như phòng khách hạng thương gia: Bước vào bên trong, Viloran mang đến cảm giác như một “phòng khách di động” với nội thất bọc da cao cấp, bố cục thiết kế tinh tế và tiện nghi hiện đại. Nổi bật nhất là hàng ghế thương gia ở giữa - gồm hai ghế độc lập tích hợp đầy đủ chức năng: massage, sưởi, làm mát, đệm chân, bệ tỳ tay. Đây là điểm cộng lớn khi phục vụ nhu cầu di chuyển thoải mái của gia đình hoặc tiếp khách quan trọng.

glo-volkswagen-viloran-2.jpg

Khả năng vận hành ấn tượng và linh hoạt: Trang bị động cơ xăng tăng áp 2.0L, Viloran đạt công suất 220 mã lực và mô-men xoắn 350 Nm, kết hợp hộp số 7 cấp ly hợp kép DSG và hệ dẫn động cầu trước. Tốc độ tối đa được giới hạn ở 200 km/h, cùng hệ thống treo tối ưu giúp xe vận hành êm ái, ổn định nhưng vẫn giữ được cảm giác lái thể thao - hiếm có trong phân khúc MPV.

glo-volkswagen-viloran-3.jpg

Công nghệ an toàn hàng đầu phân khúc: An toàn là một trong những giá trị cốt lõi của Volkswagen, và Viloran không là ngoại lệ. Khung xe sử dụng 77% thép cường lực cao, tăng độ cứng và bảo vệ tối ưu. Gói công nghệ an toàn chủ động ADAS bao gồm: Kiểm soát hành trình thích ứng (Adaptive Cruise Control); cảnh báo tiền va chạm (FCW); phanh khẩn cấp tự động (AEB); hỗ trợ chuyển làn (LCA); cảnh báo mất tập trung; 9 túi khí toàn xe; hỗ trợ đỗ xe thông minh.

Được cộng đồng người dùng đánh giá cao: Tại Car Choice Awards 2025, Volkswagen Viloran dẫn đầu hạng mục “Xe Gia đình của năm (2-5 tỷ đồng)” với 13.610 lượt bình chọn trên website BetterChoice.vn - một con số cho thấy sức hút mạnh mẽ và mức độ hài lòng cao từ người dùng thực tế.

glo-volkswagen-viloran-1.jpg

Giới chuyên môn đồng thuận đánh giá tích cực: Không chỉ được lòng khách hàng, Viloran còn nhận được đánh giá tích cực từ các chuyên gia uy tín trong ngành: Nhà báo Nguyễn Thúc Hoàng Linh nhận định: “Volkswagen Viloran là mẫu xe đang lên. Từ khi ra mắt đến nay, tôi gần như chưa thấy ai phàn nàn.”. Chuyên gia thử nghiệm xe Dương Đăng Quang cho biết: “Mẫu xe này giúp nâng tầm chủ nhân, tách biệt hoàn toàn với nhóm xe MPV mang tính thương mại như Kia Carnival.”

glo-volkswagen-viloran-5.jpg

Là một trong những tập đoàn ô tô hàng đầu thế giới, Volkswagen đặt nền tảng phát triển trên ba trụ cột: An toàn - Chất lượng - Đổi mới. Tại Việt Nam, thương hiệu này đang theo đuổi chiến lược “Trải nghiệm & Khẳng định đẳng cấp mới”, tập trung vào các dòng xe SUV, MPV cao cấp như Tiguan, Teramont, Touareg, Golf và đặc biệt là Viloran.

Bên cạnh đó, Volkswagen Việt Nam đang đẩy mạnh đầu tư vào dòng xe năng lượng mới, hướng đến mục tiêu trở thành thương hiệu xe điện cao cấp hàng đầu trong tương lai.

glo-volkswagen-viloran-6.jpg

Với loạt ưu điểm nổi bật về thiết kế, tiện nghi, an toàn và vận hành, Volkswagen Viloran không chỉ đáp ứng nhu cầu sử dụng của các gia đình hiện đại mà còn nâng tầm trải nghiệm di chuyển. Giải thưởng “Xe Gia đình của năm 2025” chính là minh chứng rõ ràng cho giá trị và đẳng cấp mà Viloran mang lại.

