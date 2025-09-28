Xe Hybrid: “Làn sóng xanh” âm thầm lan rộng tại Việt Nam

(GLO)- Trong khi xe thuần điện (EV) vẫn còn đang trong giai đoạn vượt qua các rào cản về hạ tầng và tâm lý người tiêu dùng, một xu hướng khác - xe hybrid (xăng lai điện) - lại đang âm thầm tạo nên sự chuyển dịch lớn trong thị trường ô tô Việt Nam .

Tăng trưởng ấn tượng, sức bật mạnh mẽ

Theo báo cáo của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), năm 2024 đánh dấu bước ngoặt khi lần đầu tiên doanh số xe hybrid được công bố chi tiết, với gần 10.000 chiếc được tiêu thụ. Sang năm 2025, chỉ trong 8 tháng đầu năm, con số này đã đạt 8.414 xe - tăng tới 83% so với cùng kỳ năm trước và gần chạm ngưỡng của cả năm 2024.

Đáng chú ý, đây mới chỉ là số liệu từ các thành viên VAMA. Nếu tính cả các thương hiệu ngoài hiệp hội như Lexus, Volvo, BMW, Mercedes-Benz hay các hãng Trung Quốc như BYD, Jaecoo, Haval... thì quy mô thực tế của thị trường xe hybrid còn cao hơn đáng kể.

Sự tăng trưởng không chỉ đến từ nhu cầu mà còn từ phía cung - khi các hãng xe ngày càng đa dạng hóa danh mục sản phẩm hybrid, trải rộng từ phân khúc xe đô thị hạng A đến SUV, MPV và cả xe hạng sang.

Toyota dẫn đầu, các hãng rục rịch nhập cuộc

Toyota hiện là “đầu tàu” trong cuộc chơi xe hybrid tại Việt Nam với 6 mẫu xe: từ Corolla Cross - mẫu xe tiên phong - cho đến các dòng mới như Yaris Cross, Innova Cross và Alphard. Với tổng doanh số 4.907 xe trong 8 tháng đầu năm 2025, Toyota chiếm hơn 58% thị phần hybrid trong khối VAMA.

Toyota Camry thế hệ mới có 2/3 phiên bản là hybrid.

Honda cũng đang cho thấy quyết tâm với các phiên bản hybrid của CR-V, Civic và HR-V. Suzuki sau khi rút Ertiga Hybrid đã nhanh chóng thay thế bằng XL7 và Swift mild-hybrid. Hyundai và Kia tuy chưa tung sản phẩm thế hệ mới, nhưng cũng từng thử nghiệm thị trường với Santa Fe Hybrid và Sorento HEV/PHEV.

Các thương hiệu Trung Quốc như BYD, Omoda & Jaecoo hay Haval cũng đã gia nhập thị trường bằng các mẫu xe hybrid giá cạnh tranh, tích hợp nhiều công nghệ thông minh - bước đi phù hợp với nhóm khách hàng trẻ, đô thị.

Sắp tới, sự xuất hiện của mẫu Suzuki Fronx mild-hybrid - dòng SUV hạng A nhập khẩu từ Indonesia - hứa hẹn sẽ mở rộng thị phần hybrid xuống phân khúc cỡ nhỏ, vốn có sức tiêu thụ lớn và tiềm năng tại Việt Nam.

Lợi thế từ chính sách thuế - “cú hích” cho thị trường hybrid

Một trong những bước ngoặt mang tính chất hỗ trợ đột phá cho xe hybrid tại Việt Nam là việc Quốc hội thông qua Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi vào tháng 6/2025. Theo đó, từ 1/1/2026, xe hybrid sẽ được áp dụng mức thuế tiêu thụ đặc biệt chỉ bằng 70% so với xe sử dụng động cơ đốt trong truyền thống - không còn phân biệt HEV (hybrid tự sạc) và PHEV (plug-in hybrid).

Hiện nay, người dùng xe HEV tại Việt Nam vẫn đang phải chịu mức thuế tiêu thụ đặc biệt cao từ 35% đến 150% tùy dung tích động cơ - tương tự như xe xăng truyền thống. Việc điều chỉnh mức thuế mới không chỉ giúp giảm giá niêm yết xe hybrid, mà còn kéo theo mức phí trước bạ thấp hơn, giảm đáng kể chi phí "lăn bánh" cho người tiêu dùng.

Đây được xem là cú hích lớn giúp dòng xe hybrid trở nên dễ tiếp cận hơn, đặc biệt với tầng lớp trung lưu và người tiêu dùng tại đô thị lớn - những người đang tìm kiếm giải pháp phương tiện tiết kiệm nhiên liệu, giảm phát thải nhưng chưa sẵn sàng cho xe điện hoàn toàn.

Không chỉ là xu hướng tiêu dùng, mà còn là cam kết môi trường

Việc thúc đẩy xe hybrid không chỉ đơn thuần là bài toán kinh tế mà còn nằm trong chiến lược thực hiện các cam kết môi trường của Việt Nam. Theo ước tính của VAMA, nếu các mẫu xe hybrid được sản xuất và tiêu thụ trong giai đoạn 2026-2030, lượng phát thải CO₂ có thể giảm tới 2,6 triệu tấn, tương đương với 333 tỷ đồng giá trị tín chỉ carbon.

Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu Net Zero vào năm 2050, việc phổ cập phương tiện xanh - không chỉ xe thuần điện mà cả hybrid - trở thành một phần thiết yếu của chiến lược dài hạn.

Hybrid - bước đệm thực tế trên hành trình điện hóa

Xe điện vẫn được xem là tương lai của ngành ô tô, nhưng ở thời điểm hiện tại, hybrid đang đóng vai trò là bước đệm thực tế và hợp lý nhất trong quá trình chuyển đổi sang phương tiện xanh tại Việt Nam.

Ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ giúp xe hybrid (HEV) có giá bán dễ tiếp cận hơn.

Lợi thế về giá thành, không phụ thuộc hạ tầng sạc, chi phí sử dụng hợp lý, cùng với sự đa dạng hóa sản phẩm và chính sách thuế mới... tất cả tạo nên một môi trường thuận lợi để xe hybrid không còn là lựa chọn “lạ lẫm”, mà đang dần trở thành lựa chọn chính của người tiêu dùng thông minh.