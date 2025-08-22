Toyota Vios Hybrid ra mắt mẫu Yaris Ativ HEV tiết kiệm nhiên liệu

(GLO)- Toyota vừa chính thức trình làng mẫu Yaris Ativ HEV - còn được biết đến với tên gọi Vios Hybrid - tại thị trường Đông Nam Á. Đây là lần đầu tiên dòng sedan cỡ B này có phiên bản hybrid trong khu vực.

Vios Hybrid được phân phối với hai phiên bản: Premium HEV và GR Sport HEV, có giá lần lượt khoảng 22.400 USD và 23.900 USD (tương đương 591,58 - 631,19 triệu đồng).

Về thiết kế, Vios Hybrid giữ nguyên phong cách tổng thể của bản chạy xăng, chỉ bổ sung một số điểm nhấn nhận diện như logo Toyota viền xanh lam và huy hiệu "HEV" phía sau. Riêng bản GR Sport HEV được trang bị gói ngoại thất thể thao gồm lưới tản nhiệt đặc trưng, cản trước và sau, ốp sườn, mâm 17 inch, logo GR, cùng hệ thống treo và phanh được tinh chỉnh theo phong cách thể thao.

Khoang nội thất của Vios Hybrid 2025 cũng được nâng cấp với màn hình giải trí cảm ứng 10,1 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, cụm đồng hồ kỹ thuật số, ghế da pha nỉ, điều hòa tự động, đèn viền nội thất và sạc điện thoại không dây.

Điểm đáng chú ý nhất là hệ truyền động hybrid, kết hợp giữa động cơ xăng 1.5L và mô-tơ điện, cho tổng công suất 111 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Xe sử dụng pin lithium-ion 0,7 kWh cùng hộp số e-CVT, tiêu thụ nhiên liệu trung bình chỉ 3,8 lít/100 km, với tốc độ tối đa đạt 160 km/h.

Về mặt an toàn, Vios Hybrid sở hữu gói công nghệ Toyota Safety Sense, bao gồm: cảnh báo va chạm, phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ và cảnh báo lệch làn, kiểm soát nhầm chân ga, cảnh báo điểm mù, kiểm soát hành trình thích ứng có dừng/khởi hành (Stop&Go) và camera 360 độ.

Tại thị trường Thái Lan, Toyota Vios Hybrid sẽ cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ cùng phân khúc như Honda City Hybrid và Mazda2 Hybrid.