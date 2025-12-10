Bộ đôi MINI 3-Cửa và Countryman thuần điện chính thức chào Việt Nam – mở lối xu hướng di chuyển mới, giá từ hơn 2 tỉ đồng

(GLO)-Ngày 06/12/2025, THACO AUTO và MINI chính thức giới thiệu MINI 3-Cửa và MINI Countryman thuần điện mới tại Việt Nam, mở đầu cho chiến lược điện hóa của MINI. Hai mẫu xe mang thiết kế hiện đại, thân thiện môi trường nhưng vẫn giữ trọn tinh thần cá tính đặc trưng của thương hiệu.

MINI vừa mang đến một cột mốc đáng nhớ tại thị trường Việt Nam khi chính thức giới thiệu hai mẫu xe thuần điện hoàn toàn mới: MINI 3-Cửa Electric và MINI Countryman Electric. Đây không chỉ là bước mở màn cho kỷ nguyên điện hóa của thương hiệu mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về tương lai xanh – thông minh – đầy cảm hứng mà MINI đang theo đuổi.

MINI 3-Cửa và MINI Countryman thuần điện hoàn toàn mới chính thức ra mắt tại Việt Nam. Ảnh: ST

Biểu tượng cá tính – nay thuần điện

Từ một huyền thoại sinh ra trong bối cảnh khủng hoảng nhiên liệu, MINI luôn được biết đến như một biểu tượng của sự sáng tạo và khác biệt. Và giờ đây, tinh thần ấy tiếp tục được nâng tầm khi MINI tiến vào kỷ nguyên xe điện: mạnh mẽ hơn, hiện đại hơn nhưng vẫn giữ nguyên “chất MINI” đã mê hoặc hàng triệu người yêu xe trên toàn thế giới.

MINI 3-Cửa Electric – Nhỏ gọn, thời trang, đậm chất “go-kart feeling”

Với thiết kế tối giản “less is more”, MINI 3-Cửa thuần điện mang đến vẻ ngoài hiện đại với lưới tản nhiệt bát giác đóng kín, hiệu ứng ánh sáng chào mừng và mâm 18 inch Night Flash Spoke nổi bật.

Động cơ 160 kW cho khả năng tăng tốc 0–100 km/h chỉ 6,7 giây – mang lại cảm giác lái linh hoạt đặc trưng, nay còn thú vị hơn nhờ trọng tâm thấp của xe điện.

MINI Countryman Electric – Đa dụng, mạnh mẽ, sẵn sàng mọi hành trình

Là mẫu SAV lớn nhất của MINI, Countryman thuần điện sở hữu diện mạo cứng cáp, tay nắm cửa ẩn, mâm 20 inch thể thao và khoảng sáng gầm 202 mm – cho khả năng vận hành linh hoạt trên nhiều địa hình.

Động cơ 230 kW cùng dẫn động ALL4 giúp xe bứt tốc 0–100 km/h chỉ 5,6 giây, trở thành lựa chọn lý tưởng cho những ai yêu thích sự mạnh mẽ và đa dụng.

Nội thất hiện đại – công nghệ dẫn đầu

Cả hai mẫu xe đều sở hữu khoang lái tối giản, trang bị:

Màn hình OLED 9,5 inch MINI Interaction Unit

MINI Toggle Bar thiết kế mới

Sạc không dây, cửa sổ trời toàn cảnh

Ghế da Vescin thể thao

MINI Operating System 9 hỗ trợ Apple CarPlay & Android Auto

MINI Digital Key điều khiển xe bằng điện thoại

Tất cả tạo nên không gian đầy cảm hứng, nơi mỗi chuyến đi đều là một trải nghiệm sống động và cá tính.

Điện hóa nhưng vẫn “chất MINI”

MINI thuần điện mang lại cảm giác lái “go-kart feeling” trứ danh: linh hoạt, chính xác và đầy phấn khích. Hệ thống treo tinh chỉnh, trọng tâm thấp và bộ hỗ trợ lái Driving Assistant Plus giúp người dùng yên tâm trên mọi hành trình.

Giá bán từ hơn 2 tỉ đồng – mở cánh cửa bước vào kỷ nguyên MINI điện hóa

Với hai sản phẩm mới, MINI đã hoàn thiện dải xe tại Việt Nam ở cả xăng, hiệu suất cao và nay là thuần điện – mang đến nhiều lựa chọn hơn cho khách hàng yêu phong cách khác biệt và cá tính.