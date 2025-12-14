Honda Vision 2026 “khoác áo mới”, giá bán không đổi

(GLO)- Honda Vision 2026 chính thức ra mắt tại Việt Nam với bộ sưu tập màu sắc mới, nhấn mạnh yếu tố thời trang và cá tính, đồng thời giữ nguyên các giá trị cốt lõi về vận hành, tiện ích vốn đã được người dùng tin chọn.

Ngày 13-12, Công ty Honda Việt Nam giới thiệu phiên bản Vision 2026. Bên cạnh việc bổ sung phối màu bạc đen mới, không thay đổi thông số kỹ thuật, hãng xe Nhật Bản công bố mức giá bán lẻ đề xuất cho 4 phiên bản dao động từ 31,89 triệu đồng đến 37,29 triệu đồng.

Đây chỉ là bản nâng cấp nhẹ, tập trung làm mới diện mạo và tăng lựa chọn màu cho khách hàng, chủ yếu là nhóm người dùng trẻ.

Honda Vision 2026 bản thể thao màu bạc. Ảnh: Hồ Tân (nguồn: vnexpress.net)

Vision là dòng xe tay ga giữ thị phần lớn tại thị trường Việt Nam nhờ thiết kế nhỏ gọn và tính đa dụng. Là dòng xe bán chạy nhất của Honda trong hơn một thập kỷ qua, Vision 2026 tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu phân khúc bằng việc cập nhật xu hướng thời trang mới nhất. Với thông điệp "Bật sắc tự tin", phiên bản năm nay tập trung vào việc tinh chỉnh diện mạo để phù hợp với thị hiếu của khách hàng trẻ Gen Z.

Thay đổi đáng chú ý nhất trên Vision 2026 nằm ở bảng màu sắc. Phiên bản thể thao gây ấn tượng mạnh với tông màu bạc đen (bạc nhám) hoàn toàn mới. Sự kết hợp giữa màu sơn bạc thời thượng, tay dắt sau sơn đen cá tính cùng bộ tem xe được thiết kế lại giúp tổng thể chiếc xe trở nên mạnh mẽ và hiện đại hơn.

Trong khi đó, phiên bản cao cấp dùng phối màu đỏ đen sang trọng. Các phiên bản đặc biệt và tiêu chuẩn vẫn giữ lại những gam màu được ưa chuộng như nâu xám và trắng đen, hướng tới sự thanh lịch và tối giản. Tất cả các phiên bản đều sở hữu logo 3D cách điệu nổi bật trên thân xe.

Honda Vision 2026 bản cao cấp màu đỏ. Ảnh: Hồ Tân (nguồn: vnexpress.net)

Về tổng thể, Vision 2026 vẫn thừa hưởng DNA thiết kế của dòng SH cao cấp với những khối đường sắc sảo nhưng thanh thoát. Riêng phiên bản Thể thao tiếp tục sử dụng bánh xe trước kích thước lớn 16 inch, mang lại tư thế lái cao ráo, thoáng đãng và diện mạo bề thế hơn so với các bản còn lại.

Xe giữ thiết kế quen thuộc, đèn định vị LED được trang bị trên các bản thể thao, đặc biệt và cao cấp. Mặt đồng hồ kết hợp analog và LCD. Logo 3D, mâm đúc, khung eSAF như đời trước.

Không chỉ thay đổi "lớp áo", Vision 2026 vẫn đảm bảo những tiện ích thực dụng đã làm nên thương hiệu. Xe được trang bị:

- Động cơ eSP thông minh 110cc: Tích hợp phun xăng điện tử PGM-FI, bộ đề ACG và hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling Stop), giúp xe vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu tối ưu.

- Khung dập hàn laser eSAF: Giúp trọng lượng xe nhẹ hơn nhưng cứng cáp và bền bỉ hơn.

- Tiện ích hiện đại: Hệ thống khóa thông minh Smart Key, hộc đựng đồ phía trước có nắp đậy tích hợp cổng sạc USB Type-C tiện lợi cho các thiết bị di động.

- An toàn: Chế độ đèn luôn sáng giúp tăng khả năng nhận diện khi di chuyển.

Ảnh: Honda Việt Nam.

Honda Vision lần đầu ra mắt tại Việt Nam vào năm 2011, định vị là mẫu xe tay ga phổ thông thay thế cho Honda Click 110. Từ thế hệ đầu tiên, Vision được thiết kế tập trung vào các yếu tố bao gồm giá phải chăng, tiết kiệm xăng, dễ lái, hướng đến đối tượng học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng và người dùng cần một mẫu xe gọn nhẹ trong phố.

Năm 2014, Honda nâng cấp Vision lên động cơ eSP, cải thiện mức tiêu thụ nhiên liệu, cùng dung tích cốp lớn hơn. Đến 2020, Honda giới thiệu nền tảng khung eSAF (enhanced Smart Architecture Frame), giúp xe giảm trọng lượng, tăng độ cứng, vận hành linh hoạt hơn.

Honda Vision 2026 sẽ chính thức có mặt tại các Cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda Ủy nhiệm (HEAD) trên toàn quốc từ ngày 18-12-2025. Xe được áp dụng chế độ bảo hành 3 năm hoặc 30.000 km.

Dưới đây là bảng giá bán lẻ đề xuất cho từng phiên bản:

Phiên bản

Màu sắc

Giá đề xuất

(VAT 8%)

Giá đề xuất

(VAT 10%)

Tiêu chuẩn

Trắng Đen

31.310.182 VND

31.890.000 VND

Cao cấp

Đỏ Xám

32.979.273 VND

33.590.000 VND

Đặc biệt

Nâu Xám

34.353.818 VND

34.990.000 VND

Thể thao

Bạc Đen, Xám Đen, Đen

36.612.000 VND

37.290.000 VND



Với mức giá khởi điểm từ hơn 31 triệu đồng cùng những nâng cấp về màu sắc, Vision 2026 dự kiến sẽ tiếp tục tạo nên cơn sốt mua sắm trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán sắp tới.