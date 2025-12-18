Yamaha 135LC 2026 Nhập Tư Nhân Về Việt Nam: Giá Trên 100 Triệu Đồng

Mẫu xe này được sản xuất tại Malaysia và có mức giá bán từ hơn 100 triệu đồng. hướng đến nhóm khách hàng đam mê xe underbone độc lạ và có giá trị sưu tầm. So với các mẫu xe underbone thể thao cùng phân khúc, như Yamaha Exciter 155 (giá từ 44,8 triệu đồng) hay Honda Winner X (giá từ 46,16 triệu đồng), Yamaha 135LC 2026 có giá cao hơn đáng kể.

Yamaha 135LC 2026. Ảnh: S.T

Về kích thước, Yamaha 135LC 2026 có thông số tổng thể lần lượt là 1.945 x 690 x 1.095 mm, với chiều dài cơ sở là 1.255 mm. So với Yamaha Exciter 155, mẫu xe này ngắn hơn 10 mm, rộng hơn 25 mm và cao hơn 10 mm. Xe có trọng lượng 109 kg, chiều cao yên 775 mm và dung tích bình xăng 4,6 lít.

Về thiết kế, Yamaha 135LC 2026 không có quá nhiều thay đổi so với thế hệ trước. Xe chỉ được làm mới với các màu sơn và tem xe. Phiên bản 2026 có ba màu tiêu chuẩn: Aqua Blue, Sand Storm và Moss Green, cùng một màu đặc biệt Red Titan. Riêng bản Red Titan được trang bị giỏ đựng đồ ở baga giữa và cổng sạc Type-C chống nước.

Xe được trang bị đèn LED phía trước giống như Exciter 150 2019, đèn hậu lấy từ Exciter 155, bộ mâm 17 inch từ 125ZR và đồng hồ kỹ thuật số toàn phần. Tuy nhiên, Yamaha 135LC 2026 vẫn chưa được trang bị phanh ABS, mặc dù cả bánh trước và sau đều sử dụng phanh đĩa. Hệ thống treo bao gồm phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc đơn phía sau có thể điều chỉnh.

Về vận hành, Yamaha 135LC Fi 2026 sử dụng khối động cơ phun xăng điện tử, xi-lanh đơn 135cc SOHC làm mát bằng dung dịch, đạt tiêu chuẩn khí thải EU4. Động cơ cho công suất tối đa 12,6 mã lực tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 12,2Nm tại 6.000 vòng/phút, kết hợp hộp số tự động 4 cấp không côn tay. Cấu hình này giúp xe duy trì khả năng tăng tốc mượt, linh hoạt và tiết kiệm nhiên liệu, những yếu tố đã làm nên tên tuổi của dòng LC135.

Xe sở hữu bình xăng dung tích 4,6 lít, chiều cao yên 775mm và trọng lượng ướt chỉ 109kg, giúp việc điều khiển trong đô thị trở nên dễ dàng, phù hợp với nhiều đối tượng người dùng.

Yamaha 135LC 2026 được coi là người kế nhiệm của Yamaha Exciter 135, mẫu xe đã bị Yamaha Việt Nam ngừng sản xuất từ năm 2014. Tại Malaysia, Yamaha hiện đang phân phối ba dòng underbone thể thao là 135LC, Y15ZR (tương đương Exciter 150) và Y16ZR (tương đương Exciter 155).