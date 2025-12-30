Geely EX2 2026: SUV Điện Đô Thị Công Suất 116 Mã Lực, Giá Từ 365 Triệu Đồng

(GLO)-Geely EX2 tiếp tục khẳng định sự hiện diện mạnh mẽ tại thị trường Đông Nam Á với mẫu xe điện cỡ nhỏ Geely EX2 2026 vừa được công bố tại Indonesia.

Tại thị trường này, phiên bản Pro của Geely EX2 2026 có mức giá 233 triệu Rupiah (tương đương 365,99 triệu đồng), trong khi phiên bản Max cao cấp được bán với giá 273 triệu Rupiah (428,82 triệu đồng).

Geely EX2 2026 được trang bị động cơ điện đặt phía sau, cho công suất tối đa 116 mã lực và mô-men xoắn 150 Nm. Ảnh: S.T

Mẫu xe này mang đến cho khách hàng nhiều sự lựa chọn về màu sắc ngoại thất, bao gồm Nebula Beige, Comet Grey, Star Silver và Moon White. Phiên bản Max còn bổ sung thêm hai màu mới, Aurora Pink và Stellar Blue, mang đến sự lựa chọn phong phú hơn cho người tiêu dùng.

Về cấu hình, Geely EX2 tại Indonesia được trang bị động cơ điện đặt phía sau, cho công suất tối đa 116 mã lực và mô-men xoắn 150 Nm, tương tự như phiên bản bán tại Thái Lan. Xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 11,5 giây, mang đến cảm giác lái mạnh mẽ và linh hoạt.

Geely EX2 tại Indonesia được trang bị pin dung lượng 40,8 kWh, đồng nghĩa với việc pin này trở thành trang bị tiêu chuẩn cho tất cả các phiên bản. Nhờ vào dung lượng lớn này, xe có thể di chuyển quãng đường lên đến 395 km theo tiêu chuẩn NEDC. Điều này giúp Geely EX2 gia tăng khả năng cạnh tranh trong phân khúc xe điện giá rẻ. Thêm vào đó, hệ thống sạc nhanh của xe cho phép sạc từ 30-80% chỉ trong 25 phút, đáp ứng nhu cầu sử dụng nhanh chóng và tiện lợi.

Với kích thước tổng thể 4.135 x 1.805 x 1.580 mm và chiều dài cơ sở 2.650 mm, Geely EX2 sở hữu một thiết kế nhỏ gọn nhưng vẫn mang đến không gian rộng rãi cho người dùng.

Về trang bị, Geely EX2 tại Indonesia cũng gây ấn tượng với các tính năng tiện nghi và an toàn. Phiên bản EX2 Max cao cấp được trang bị ghế lái chỉnh điện, trong khi phiên bản Pro tiêu chuẩn cũng đã có đèn pha LED tự động. Về an toàn, EX2 Pro có 4 túi khí, còn phiên bản Max được trang bị đủ 6 túi khí. Cả hai phiên bản đều có gói công nghệ hỗ trợ lái ADAS, bao gồm phanh khẩn cấp tự động (AEB) và kiểm soát hành trình thích ứng (ACC). Tuy nhiên, phiên bản Pro thiếu một số tính năng như giám sát điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo va chạm từ phía sau và cảnh báo mở cửa, những tính năng có mặt trên mẫu xe eMas 5 Prime.

Nội thất Geely EX2 tại Indonesia tiếp tục gây ấn tượng với thiết kế hiện đại và tinh tế. Cụm đồng hồ là màn hình LCD 8,8 inch, trong khi màn hình giải trí cảm ứng có kích thước lên tới 14,6 inch. Phiên bản Max có hai tùy chọn màu nội thất là Dark Grey và Ivory White, còn bản Pro chỉ có màu Dark Grey.

Với mức giá hợp lý, khả năng vận hành mạnh mẽ và các tính năng công nghệ tiên tiến, Geely EX2 2026 hứa hẹn sẽ là một sự lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc xe điện đô thị tại Đông Nam Á.