VinFast giao hơn 16.000 ô tô điện trong tháng đầu năm 2026

(GLO)- Hãng xe Việt Nam VinFast tiếp tục dẫn đầu thị trường khi bán ra 16.172 ô tô điện các loại trong tháng 1-2026, tăng 55% so với cùng kỳ năm ngoái.

VinFast tiếp tục giữ vị thế bán chạy nhất thị trường Việt Nam 16 tháng liên tiếp, khi trong tháng đầu năm 2006 ghi nhận thêm doanh số từ hai dòng xe mới là Minio Green và EC Van.

Dòng xe điện nhỏ Minio Green của VinFast. Ảnh: Internet

Theo đó, đã có 1.237 xe Minio Green và 865 xe EC Van được cung cấp đến tay người dùng, đóng góp tổng doanh số 16.172 ô tô điện VinFast các loại bàn giao trong tháng 1-2026.

Hãng VinFast còn ghi nhận lượng sản xuất ổn định và nhu cầu lớn của khách hàng, các dòng xe chủ đạo như Limo Green, VF 3, VF 5, VF 6, VF 7, VF 8, VF 9 tiếp tục duy trì sức bán tốt.

Trong đó, mẫu MPV 7 chỗ Limo Green đang là mẫu xe có doanh số cao lên đến 3.868 xe bán ra. Tiếp theo lần lượt là VF 3 có 3.185 xe, VF 5 có 2.737 xe, VF 6 có 2.485 xe, VF 7 có 975 xe.

Mở đầu năm 2026, VinFast liên tiếp triển khai các chương trình, chính sách ưu đãi cho khách hàng nhằm thúc đẩy xu hướng sử dụng xe điện. Thông qua chương trình "Mãnh liệt vì tương lai xanh", khách hàng có thể mua xe trả góp với 0 đồng vốn đối ứng, đồng thời được giảm 6%-10% giá niêm yết tùy dòng xe.

Ngoài ra, theo chương trình tặng quà Tết Bính Ngọ mới được công bố, khách hàng mua xe từ ngày 10-2-2026 trở đi sẽ được miễn phí sạc pin 10 lần/tháng tại các trạm sạc V-Green tới hết ngày 10-2-2029. Đặc biệt, khách hàng mua xe trước ngày 10-2-2026 sẽ được nâng thời hạn miễn phí sạc pin lên tới 3 năm kể từ ngày nhận xe.

Tại hệ thống hơn 400 xưởng dịch vụ chính hãng toàn quốc, hiện các dòng xe VinFast được áp dụng chính sách bảo hành tối đa lên đến 10 năm.

VinFast cũng là hãng có mạng lưới hạ tầng trạm sạc lớn nhất Việt Nam với hơn 150.000 cổng sạc trên toàn quốc.