Thị trường ô tô Việt Nam sôi động trở lại với làn sóng xe mới cuối năm 2025

BỘI NGỌC (Tổng hợp)

(GLO)- Khi năm 2025 dần bước vào quý IV - giai đoạn cao điểm nhất trong chu kỳ tiêu dùng ô tô - các hãng xe tại Việt Nam đang đồng loạt tăng tốc bằng việc tung ra hàng loạt mẫu mã và phiên bản mới để đáp ứng nhu cầu mua xe của người tiêu dùng.

Các hãng xe đồng loạt ra mắt mẫu mới không chỉ phản ánh chiến lược kích cầu quen thuộc dịp cuối năm, mà còn cho thấy sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt giữa các thương hiệu trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng có dấu hiệu phục hồi.

Skoda Slavia: Nhân tố mới khuấy động phân khúc sedan hạng B

Tâm điểm trong tháng 9 chính là sự ra mắt chính thức của Skoda Slavia, mẫu sedan hạng B đến từ châu Âu, với mức giá cạnh tranh từ 468 - 568 triệu đồng, kèm ưu đãi 100% lệ phí trước bạ. Với chính sách giá này, Slavia trở thành một trong những mẫu xe có giá thấp nhất trong phân khúc - vốn đang do các mẫu xe Nhật và Hàn như Toyota Vios, Hyundai Accent và Honda City thống trị.

glo-xe-moi-viet-nam-1.jpg
Skoda Slavia được coi là “làn gió mới” mang thương hiệu châu Âu đến nhóm sedan hạng B phổ thông.

Việc Skoda - thương hiệu thuộc tập đoàn Volkswagen – chọn Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm tại Đông Nam Á, cho thấy tham vọng chinh phục phân khúc phổ thông bằng thiết kế hiện đại, chất lượng châu Âu và chiến lược định giá hợp lý.

Kia bứt tốc với loạt sản phẩm mới

Gây chú ý không kém là thương hiệu Hàn Quốc Kia, với sự trở lại mạnh mẽ thông qua việc giới thiệu nhiều mẫu xe mới trong tháng 9. Đáng chú ý nhất là phiên bản nâng cấp Kia Sorento 2025 - mẫu SUV 7 chỗ sở hữu thiết kế hiện đại, bổ sung công nghệ an toàn và tiện nghi, được kỳ vọng sẽ cạnh tranh sòng phẳng với những đối thủ cùng phân khúc như Hyundai Santa Fe hay Toyota Fortuner.

glo-xe-moi-viet-nam-2.jpg
Kia Sorento 2025 có giá khởi điểm 1,249 tỷ đồng, tăng 310 triệu đồng so với bản cũ.

Bất ngờ hơn, Kia cũng âm thầm giới thiệu phiên bản mới của mẫu hatchback cỡ nhỏ Kia Morning 2025. Dù chỉ là bản facelift nhẹ, nhưng động thái này cho thấy nỗ lực vực dậy doanh số của mẫu xe này trong bối cảnh phân khúc A đang dần bị thu hẹp. Số liệu cho thấy, trong 8 tháng đầu năm, chỉ 186 chiếc Kia Morning được bán ra, giảm đến 62% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài ra, Kia cũng mang về mẫu Carnival Hi Limousine - phiên bản trần cao sang trọng từng ra mắt tại Hàn Quốc - hiện đang được trưng bày tại Việt Nam với tên gọi Thacoroyal. Dù chưa có thông số kỹ thuật hay giá bán cụ thể, nhưng đây được xem là bước đi chiến lược nhằm đưa Carnival tiếp cận phân khúc MPV cao cấp.

Mitsubishi và cuộc cạnh tranh ở phân khúc MPV dịch vụ

Ở nhóm xe Nhật, Mitsubishi Xpander được nâng cấp facelift với một số thay đổi ở ngoại thất, nội thất và tính năng an toàn. Việc làm mới dòng MPV chủ lực này được xem là động thái bắt buộc, khi mẫu VinFast Limo Green - xe điện MPV chuyên chạy dịch vụ - vừa ra mắt hồi tháng 8, đang nổi lên như một đối thủ đáng gờm trong phân khúc.

glo-xe-moi-viet-nam-3.jpg
Kia Carnival Hi Limousine có trần xe nâng cao để tăng không gian cabin, nội thất bên trong cũng cao cấp hơn bản tiêu chuẩn.

Đặc biệt, trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến xe điện, Mitsubishi buộc phải nâng cấp Xpander để giữ thị phần, nhất là khi mẫu xe này vẫn là lựa chọn hàng đầu cho khách hàng cá nhân và kinh doanh vận tải.

Toyota và Suzuki "kỷ niệm hóa" danh mục sản phẩm

Toyota và Suzuki cũng tham gia làn sóng ra mắt xe mới, tuy nhiên các sản phẩm trong tháng 9 chủ yếu mang ý nghĩa kỷ niệm 30 năm hiện diện tại thị trường Việt Nam. Các phiên bản đặc biệt được tung ra không thay đổi nhiều về thiết kế hay công nghệ, nhưng đóng vai trò củng cố thương hiệu trong tâm trí người tiêu dùng.

glo-xe-moi-viet-nam-4.jpg
Mitsubishi Xpander đang là mẫu MPV bán chạy nhất Việt Nam năm 2025.

Quý IV: Sân khấu chính của nhiều tân binh đình đám

Thị trường ô tô Việt đang nóng lên không chỉ bởi lượng xe mới đã ra mắt, mà còn vì nhiều mẫu xe đáng chú ý đang trong quá trình hoàn tất thủ tục ra mắt. Có thể kể đến một số cái tên như: Suzuki Fronx - crossover cỡ nhỏ được kỳ vọng sẽ cạnh tranh ở phân khúc SUV đô thị; Mitsubishi Destinator - mẫu SUV hoàn toàn mới; VinFast Minio Green - xe điện cỡ nhỏ hướng đến khách hàng trẻ và đô thị; Subaru Forester 2025 - phiên bản nâng cấp đáng chú ý; và ở nhóm xe sang, không thể bỏ qua Mercedes-Benz E-Class thế hệ mới.

Ngoài ra, các thương hiệu Trung Quốc cũng đang âm thầm chuẩn bị “tấn công” thị trường bằng loạt sản phẩm với giá cạnh tranh và trang bị vượt trội.

Doanh số phục hồi, tạo nền tảng cho mùa bán hàng cuối năm

Theo báo cáo mới nhất từ Hiệp hội các Nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), tính đến hết tháng 8/2025, tổng doanh số toàn thị trường đạt 220.733 xe, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2024. Đây là tín hiệu tích cực, phản ánh kỳ vọng tăng trưởng trong quý cuối năm – vốn là thời điểm doanh số bùng nổ nhất trong năm.

Sự kết hợp giữa làn sóng xe mới, các gói ưu đãi trước bạ, giảm giá sâu và nhu cầu mua sắm cuối năm sẽ là đòn bẩy quan trọng giúp thị trường ô tô Việt Nam duy trì đà tăng trưởng trong bối cảnh kinh tế đang dần hồi phục.

