Lotus chính thức góp mặt tại Việt Nam qua nhà phân phối Tasco Auto

(GLO)- Thương hiệu xe thể thao danh tiếng của Anh quốc - Lotus - đã chính thức hiện diện tại Việt Nam thông qua nhà phân phối ủy quyền Tasco Auto, mở ra chương mới cho phân khúc xe thể thao hiệu suất cao tại thị trường đang phát triển mạnh mẽ này.

Tasco Auto vừa công bố ký kết thỏa thuận hợp tác với Lotus, trở thành nhà phân phối chính hãng duy nhất của thương hiệu xe thể thao lâu đời này tại Việt Nam. Động thái này không chỉ đánh dấu bước mở rộng danh mục sản phẩm cao cấp của Tasco Auto, mà còn thể hiện chiến lược toàn cầu của Lotus trong việc tiếp cận các thị trường tiềm năng tại Đông Nam Á.

Biểu tượng của tinh thần tốc độ và hiệu năng Anh quốc

Được thành lập hơn 70 năm trước tại Anh, Lotus đã tạo dựng tên tuổi với triết lý thiết kế "tối ưu trọng lượng - tối đa hiệu suất", kết hợp cùng khí động học tinh xảo và công nghệ vận hành tiên tiến. Những mẫu xe như Elise, Exige hay Evora đã trở thành biểu tượng trong giới yêu xe thể thao toàn cầu.

Tại Việt Nam, Lotus từng xuất hiện qua đường nhập khẩu không chính ngạch với số lượng rất hạn chế, chủ yếu là các mẫu như Evora GT, Exige Sport 420 hay Elise S2. Tuy nhiên, việc không có nhà phân phối chính hãng từng khiến người dùng e ngại về chế độ hậu mãi và bảo hành.

Ba mẫu xe chủ lực sắp ra mắt tại Việt Nam

Theo định hướng phát triển mới, Lotus sẽ đẩy mạnh sự hiện diện tại khu vực Đông Nam Á, với Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm nhờ nhu cầu tăng cao ở phân khúc xe cao cấp và xe điện. Ba mẫu xe chủ lực dự kiến được giới thiệu bao gồm:

- Lotus Eletre - SUV điện hiệu suất cao: Ra mắt toàn cầu năm 2022, Eletre gây ấn tượng với khả năng tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 2,95 giây, tốc độ tối đa 260 km/h. Xe hỗ trợ sạc nhanh, chỉ cần 20 phút để di chuyển thêm 400 km, tổng phạm vi hoạt động lên đến 600 km. Tại Malaysia, Eletre có giá khởi điểm khoảng 125.300 USD (tương đương 3,3 tỷ đồng).

- Lotus Emira - Coupe thể thao truyền thống: Là mẫu xe động cơ đốt trong cuối cùng của Lotus, Emira mang kiểu dáng coupe thể thao và hai tùy chọn động cơ: I4 2.0L tăng áp (360 mã lực) và V6 3.5L siêu nạp (400 mã lực). Bản Emira V6 First Edition tại Malaysia có giá khoảng 245.370 USD (khoảng 6,48 tỷ đồng), trực tiếp cạnh tranh với Porsche 718 Cayman.

- Lotus Emeya - Sedan điện hạng sang: Mẫu xe điện hoàn toàn mới với thiết kế thể thao và công nghệ hỗ trợ lái hiện đại, trang bị tới 34 cảm biến, bao gồm 4 cảm biến LiDAR. Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 2,78 giây, tốc độ tối đa 256 km/h và phạm vi di chuyển khoảng 600 km nhờ pin dung lượng 102 kWh. Tại Trung Quốc, Emeya có giá dao động từ 668.000 - 1.180.000 NDT (tương đương 2,4 - 4,36 tỷ đồng).

Thị trường Việt Nam - Mảnh đất tiềm năng cho Lotus

Việc có nhà phân phối chính thức sẽ giúp Lotus dễ dàng tiếp cận khách hàng Việt Nam theo hướng chuyên nghiệp, kèm theo các dịch vụ hậu mãi, bảo hành và bảo trì tiêu chuẩn toàn cầu. Điều này giải tỏa lo ngại của người dùng trước đây khi lựa chọn xe thể thao nhập khẩu không chính ngạch, vốn thiếu hỗ trợ kỹ thuật và linh kiện thay thế.

Sự hiện diện của Lotus tại Việt Nam không chỉ bổ sung màu sắc mới cho thị trường xe sang – thể thao, mà còn hứa hẹn mở ra cuộc cạnh tranh hấp dẫn ở phân khúc xe điện hiệu suất cao đang dần phát triển. Với tiềm lực tài chính, mạng lưới phân phối ngày càng mở rộng của Tasco Auto, cùng sức hút từ những mẫu xe đặc trưng của Lotus, thương hiệu Anh quốc này hoàn toàn có cơ sở để ghi dấu ấn mạnh mẽ tại dải đất hình chữ S.