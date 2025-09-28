Lotus sắp bán xe chính hãng tại Việt Nam: Đối đầu xe điện hạng sang Porsche, Audi, Mercedes

(GLO)- Việc Lotus hiện diện chính hãng tại Việt Nam được kỳ vọng sẽ mang đến làn gió mới cho phân khúc xe điện hạng sang , với hai mẫu xe chủ lực nhiều khả năng được giới thiệu đầu tiên là Eletre và Emeya - hai mẫu xe điện hiệu suất cao của thương hiệu Anh quốc.

Tasco Auto vừa chính thức công bố trở thành nhà phân phối độc quyền của thương hiệu xe thể thao hạng sang Lotus tại thị trường Việt Nam. Đây là bước đi tiếp theo trong chiến lược mở rộng danh mục sản phẩm của Tasco Auto, sau khi đã nắm quyền phân phối các thương hiệu từ phổ thông đến cao cấp như Geely, Lynk & Co, Volvo, và sắp tới là Zeekr.

Lotus Eletre là SUV thuần điện thể thao.

Sedan thuần điện Lotus Emeya.

Lotus Eletre – SUV hiệu suất cao đối đầu Porsche Macan EV

Eletre là mẫu SUV thuần điện đầu tiên của Lotus, được trang bị hai tùy chọn động cơ điện, sản sinh công suất lần lượt 603 mã lực và 905 mã lực. Tùy phiên bản, xe có thể di chuyển từ 410 đến 600 km chỉ sau một lần sạc đầy. Eletre được định vị cạnh tranh trực tiếp với các mẫu SUV điện hạng sang như Porsche Macan EV, Audi Q6 e-tron, BMW iX3 và Mercedes EQE SUV.

Lotus Emeya – Sedan lai coupe cạnh tranh Porsche Taycan

Trong khi đó, Emeya là mẫu sedan thể thao lai coupe, cũng sở hữu hai cấu hình động cơ điện tương tự Eletre, với công suất lên tới 905 mã lực. Tầm vận hành dao động từ 435 đến 610 km. Mẫu xe này sẽ đối đầu trực tiếp với các sedan thuần điện nổi bật trên thị trường như Audi e-tron GT, Porsche Taycan, BMW i4 và Mercedes EQE.

Bước đệm chiến lược của Geely tại Việt Nam

Dù khó tạo ra cú hích lớn về doanh số ngay từ đầu, sự hiện diện chính hãng của Lotus vẫn được xem là bước đi chiến lược, giúp củng cố sự hiện diện của tập đoàn Geely tại Việt Nam thông qua Tasco Auto - đối tác đang mở rộng mạnh mẽ ở mọi phân khúc thị trường.