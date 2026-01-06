Honda Activa e: Xe điện dáng Lead, pin rời, giá dự kiến trên 35 triệu đồng

(GLO)-Honda Activa e là mẫu xe máy điện mới thuộc dòng Activa – dòng xe tay ga bán chạy lâu năm tại Ấn Độ. Phiên bản điện hóa này hướng đến nhu cầu di chuyển xanh, tiết kiệm và phù hợp với môi trường đô thị.

Dù Honda Việt Nam chưa công bố thông tin chính thức nhưng Activa e: đang nổi lên như một trong những mẫu xe máy điện đáng chú ý nhất có khả năng ra mắt trong thời gian tới.

Honda Activa e – Xe máy điện dáng Lead, pin rời. Ảnh: S.T

Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế quen thuộc và công nghệ pin rời tiện lợi, mẫu xe này được xem là mảnh ghép hợp lý nằm giữa ICON e: và CUV e: trong dải sản phẩm xe điện của Honda tại Việt Nam.

Theo nhiều nguồn tin, Honda dự kiến sẽ giới thiệu một mẫu xe mới trong tháng 1 năm 2026. Tại Ấn Độ, mẫu xe này có giá quy đổi khoảng 35 triệu đồng, hứa hẹn tạo sức hút lớn nếu được mở bán trong nước.

Thiết kế quen thuộc, dễ tiếp cận

Honda Activa e: tiếp tục phát huy phong cách thiết kế đã làm nên tên tuổi của dòng Activa. Xe sở hữu dáng xe gợi nhớ Honda Lead, với sàn để chân phẳng, yên liền khối và tay vịn sau chắc chắn – phù hợp cho nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Phần đầu xe nổi bật với đèn định vị LED đặt cao trên tay lái, trong khi đèn chiếu sáng LED chính được bố trí thấp, tạo điểm nhấn hiện đại. Xe sử dụng vành đúc 12 inch họa tiết kim cương, đèn hậu LED liền mạch cùng các mảng ốp thân xe bo tròn, mang lại cảm giác chắc chắn và tinh tế.

Trang bị hiện đại trong phân khúc

Activa e: được trang bị màn hình TFT màu 7 inch, hỗ trợ giao diện ngày – đêm và hiển thị đầy đủ thông tin vận hành, tình trạng pin. Màn hình có thể điều khiển trực tiếp từ cụm nút trên tay lái, đi kèm cổng sạc USB tiện lợi cho thiết bị di động.

Xe sử dụng chìa khóa thông minh Smart Key với các chức năng tìm xe, khóa/mở từ xa. Ở phiên bản cao cấp, Activa e: còn hỗ trợ ứng dụng Honda RoadSync Duo, cho phép kết nối điện thoại, theo dõi trạng thái xe và định vị theo thời gian thực.

Pin rời linh hoạt, đi hơn 100 km mỗi lần sạc

Điểm nhấn lớn nhất của Honda Activa e: nằm ở hệ thống pin rời. Xe sử dụng 2 pin, mỗi pin dung lượng 1,5 kWh, cho quãng đường di chuyển tối đa khoảng 102 km sau mỗi lần sạc đầy. Người dùng có thể sạc pin tại nhà hoặc đổi pin nhanh tại trạm, mang lại sự linh hoạt cao trong quá trình sử dụng, dù không gian chứa đồ dưới yên sẽ bị hạn chế.

Khả năng vận hành thực dụng

Activa e: được trang bị động cơ điện công suất tối đa 6 kW, mô men xoắn 22 Nm, cho khả năng tăng tốc 0–60 km/h trong khoảng 7,2 giây và tốc độ tối đa 80 km/h. Xe có ba chế độ lái: Econ, Standard và Sport, phù hợp với nhiều điều kiện vận hành khác nhau.

Đáng chú ý, mẫu xe này còn được tích hợp số lùi điện tử tốc độ thấp, hỗ trợ quay đầu và dắt xe trong không gian hẹp – trang bị hiếm thấy trong phân khúc, tương tự trên Honda CUV e:.