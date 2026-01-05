Cào cào điện Talaria Komodo ra mắt, giá 150 triệu đồng

(GLO)-Talaria Power Tech, nhà sản xuất xe máy điện có trụ sở tại Trùng Khánh, Trung Quốc, vừa giới thiệu mẫu xe máy cào cào chạy điện mang tên Komodo 2026 mới.

Được định hướng là một mẫu xe điện địa hình chuyên dụng dành cho những tay lái tìm kiếm hiệu năng cao và trải nghiệm off-road “cực chất”, Talaria Komodo 2026 sở hữu bề ngoài đặc trưng của một chiếc cào cào chuyên dùng. Xe sở hữu tổng thể tinh giản với động cơ điện đặt giữa tạo sự cân bằng ấn tượng khi di chuyển.

Talaria Komodo 2026. Ảnh: S.T

Xe sở hữu bộ vành nan hoa kích thước 21 và 18 inch lần lượt cho phía trước và sau, kèm bộ lốp offroad chuyên dụng. Với trọng lượng 98 kg cùng khoảng sáng gầm 315mm, xe cho khả năng vận hành linh hoạt trên những địa hình khó. m bảo khả năng kiểm soát tốt khi di chuyển.

Nhà sản xuất cũng đưa tới cho mẫu xe cào cào điện Talaria Komodo Komodo 2026 bộ giảm xóc với hành trình tới 254 mm nhờ đó đảm bảo khả năng kiểm soát tốt khi di chuyển trên đa dạng địa hình.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, Komodo được trang bị động cơ điện đặt giữa cung cấp công suất cực đại 32 kW, gần gấp đôi so với các mẫu xe điện địa hình phổ biến hiện nay. Công suất này tương đương một chiếc xe máy 450cc bốn thì, đi kèm mô-men xoắn cao giúp xe dễ dàng vượt qua các địa hình phức tạp.

Không chỉ thế, nhờ được trang bị pin lithium Greenway 96V 45Ah, xe có thể di chuyển quãng đường tối đa lên tới 115 km/lần sạc (với điều kiện tốc độ trung bình 45 km/h).

Mẫu xe máy cào cào điện địa hình này có thể đạt tốc độ tối đa tới 104 km/h, đây đều là những con số ấn tượng, đáp ứng được nhu cầu của những tay chơi offroad chuyên nghiệp.

Komodo còn được trang bị bốn chế độ lái: Eco, Street, Hyper và Reverse, cùng hệ thống phanh tái tạo năng lượng, khung hợp kim rèn bền bỉ. Xe còn hỗ trợ thay pin nhanh, giúp kéo dài thời gian hoạt động cho những chuyến đi dài hoặc tập luyện off-road liên tục.

Giá đề xuất của xe Talaria Komodo Komodo 2026 là 5.699 USD - khoảng 150 triệu đồng, cạnh tranh so với các mẫu xe 450cc bốn thì truyền thống, nhưng nhẹ hơn, mạnh hơn và thân thiện với môi trường.