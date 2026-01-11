Xiaomi SU7 2026 nâng cấp chạy 900km/sạc, giá bán 804 triệu đồng

(GLO)- Phiên bản mới của Xiaomi SU7 không chỉ nâng cấp mạnh về động cơ, pin và công nghệ hỗ trợ lái, mà còn cho thấy tham vọng của hãng điện thoại Trung Quốc trong cuộc đua xe điện cao cấp.

Chưa đầy 2 năm sau khi chính thức bán tại thị trường Trung Quốc, Hãng công nghệ Trung Quốc Xiaomi giới thiệu phiên bản nâng cấp của sedan điện SU7 2026 cải tiến về pin, hiệu năng và công nghệ hỗ trợ lái. Đây là phiên bản nâng cấp đầu tiên của mẫu sedan điện thể thao SU7, sau khi ra mắt cuối năm 2023.

Kiến trúc điện của xe được nâng cấp lên mức điện áp cao hơn. Trước đây, bản Standard và Pro dùng hệ thống 400V trong khi bản Max sử dụng hệ thống 871V. Với bản nâng cấp, hai phiên bản thấp nay đã được trang bị hệ thống 752V còn bản Max tăng nhẹ lên 897V.

Sự thay đổi trên cho phép tốc độ sạc bằng bộ sạc nhanh DC nhanh hơn đáng kể. Xiaomi cho biết xe có thể chạy 670 km chỉ trong 15 phút sạc thay vì 510 km như trước. Phạm vi hoạt động cũng được cải thiện lên mức 720 km ở bản Standard (trước đây là 700 km) và 835 km ở bản Max (trước đây 800 km). Điểm nổi bật của Xiaomi SU7 2026 bản Pro với phạm vi di chuyển tăng từ 830 km lên 902 km chỉ sau một lần sạc đầy.

Ở phiên bản cũ, Xiaomi SU7 sử dụng mô tơ điện loại “V6” hoặc “V6s”, tùy phiên bản. Sau khi nâng cấp, tất cả các phiên bản đều chuyển sang mô-tơ mới mang tên “V6s Plus”, tương tự đàn em Xiaomi YU7. Nhờ đó, công suất đã được cải thiện từ 295 mã lực lên 315 mã lực ở bản Standard và Pro dẫn động cầu sau.

Phiên bản Max mới đạt công suất tối đa 680 mã lực thay vì mức 664 mã lực cũ. Những thay đổi khác liên quan đến hệ truyền động gồm hệ thống treo khí nén hai buồng với công nghệ kiểm soát giảm chấn liên tục (CDC) được trang bị cho cả bản Pro và Max. Trước đây, hệ thống này chỉ có trên Max.

Khung thân xe sử dụng thép dập nóng 2.200 MPa tại các vị trí chống va chạm cửa, cùng hệ thống nguồn điện dự phòng cho khóa cửa nhằm đảm bảo khả năng thoát hiểm trong tình huống khẩn cấp. An toàn tiếp tục được gia cố với 9 túi khí.

Xe có thêm màu sơn mới là xanh Capri Blue trong khi nội thất bổ sung màu đen Dark Black cùng chất lượng hoàn thiện tốt hơn.

Đáng chú ý, cảm biến LiDAR sẽ là trang bị tiêu chuẩn trên toàn bộ dải sản phẩm, đi kèm máy tính của hệ thống ADAS mạnh hơn với năng lực xử lý 700 TOPS và bộ tính năng hỗ trợ lái tự động Hyper Autonomous Driving của Xiaomi.

Những thay đổi khác của Xiaomi SU7 2026 bao gồm lốp sau được tăng bề rộng từ 245 mm lên 265 mm trong khi lốp trước vẫn giữ ở mức 245 mm. Cùm phanh trước cố định 4 piston là trang bị tiêu chuẩn cho SU7, cùng với thiết kế lưới tản nhiệt trước được tối ưu hóa trên nền kiểu dáng quen thuộc.

Dự kiến được mở bán vào tháng 4-2026, mẫu xe có ba phiên bản gồm Standard, Pro và Max. Giá đặt trước của Xiaomi SU7 2026 tại thị trường Trung Quốc dao động từ 229.900-309.900 Nhân dân tệ (khoảng 804 triệu đến 1,084 tỷ đồng).