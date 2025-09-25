Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Suzuki Fronx ấn định ngày ra mắt tại Việt Nam - chính thức trình làng vào 18/10

BỘI NGỌC (Tổng hợp)

(GLO)- Hãng xe Nhật Bản Suzuki xác nhận sẽ ra mắt mẫu SUV đô thị cỡ A - Suzuki Fronx - tại Việt Nam vào ngày 18/10. Đây là quân bài chiến lược của Suzuki nhằm tham chiến phân khúc SUV đô thị vốn đang rất sôi động với các đối thủ như Kia Sonet, Toyota Raize, Hyundai Venue và VinFast VF 5.

Theo đoạn video "nhá hàng" do Suzuki Việt Nam công bố, phiên bản Fronx dành cho thị trường Việt Nam có thiết kế tương đồng với bản đang phân phối tại Indonesia. Ngoại hình xe nổi bật với đèn pha LED và đèn định vị tách rời, cản trước/sau thể thao, hốc bánh vuông vức, thanh ray nóc tích hợp sẵn, tạo nên diện mạo hiện đại, cá tính, khác biệt với phong cách SUV cỡ nhỏ truyền thống.

Tại Indonesia, Fronx bản cao cấp sở hữu loạt trang bị hấp dẫn như màn hình giải trí 9 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, hiển thị kính lái (HUD), sạc điện thoại không dây, lẫy chuyển số sau vô-lăng, khởi động bằng nút bấm cùng nhiều tiện ích khác. Nhiều khả năng các tính năng này sẽ được giữ nguyên trên phiên bản bán tại Việt Nam.

Về vận hành, Suzuki Fronx tại Indonesia có hai tuỳ chọn động cơ: Động cơ xăng 1.5L hút khí tự nhiên (103 mã lực, 138 Nm) và Hệ truyền động mild-hybrid (MHEV) kết hợp động cơ xăng 1.5L và motor điện (99 mã lực, 135 Nm).

Với định hướng điện hóa danh mục sản phẩm tại Việt Nam, nhiều khả năng Suzuki sẽ ưu tiên phân phối phiên bản Fronx MHEV. Nếu điều này thành hiện thực, Fronx sẽ trở thành mẫu SUV cỡ A đầu tiên tại Việt Nam trang bị hệ truyền động hybrid - một lợi thế lớn khi so với các đối thủ hiện chủ yếu sử dụng động cơ xăng hoặc điện thuần túy.

Tại thị trường Indonesia, Suzuki Fronx bản MHEV có giá khởi điểm từ 319 triệu rupiah, tương đương khoảng 502 triệu đồng. Với mức giá này, Fronx hứa hẹn sẽ là lựa chọn đáng cân nhắc cho người dùng đô thị, nhất là những ai đang tìm kiếm một mẫu SUV nhỏ gọn, tiết kiệm nhiên liệu nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi và công nghệ.

