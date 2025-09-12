Lada Niva Legend hoàn tất kiểm định, sẵn sàng "tái xuất" thị trường Việt Nam cuối năm nay

(GLO)- Sau thời gian chờ đợi, mẫu SUV địa hình cỡ nhỏ Lada Niva Legend đã chính thức hoàn tất các thủ tục kiểm định tại Việt Nam và sẽ ra mắt thị trường vào cuối năm 2025, đánh dấu sự trở lại hiếm hoi của thương hiệu xe Nga tại dải đất hình chữ S.

Theo thông tin từ đại diện hãng AvtoVAZ tại Việt Nam, lô xe thương mại đầu tiên của Lada Niva Legend dự kiến sẽ rời Nga vào cuối tháng 9/2025 và cập cảng Việt Nam trong khoảng tháng 12/2025 hoặc đầu tháng 1/2026. Chiếc xe mẫu xuất hiện tại Hà Nội gần đây chỉ đóng vai trò trưng bày và chạy thử, nhằm thu hút sự chú ý trước thềm mở bán chính thức.

Giá bán cạnh tranh, “đe nẹt” đối thủ Suzuki Jimny

Mức giá niêm yết cho Niva Legend tại thị trường Việt Nam được công bố ở mức 450 triệu đồng, một con số gây bất ngờ khi so với đối thủ trực tiếp Suzuki Jimny hiện đang có giá gần 800 triệu đồng. Dù chi phí “lăn bánh” thực tế sẽ cao hơn do phải cộng thêm các loại thuế, phí đăng ký và trước bạ, nhưng mức giá này vẫn được đánh giá là khá cạnh tranh trong phân khúc SUV địa hình cỡ nhỏ.

Xe sẽ được bảo hành trong thời gian 2 năm hoặc 100.000 km, tùy điều kiện nào đến trước. Dù thời hạn bảo hành ngắn hơn so với chuẩn phổ biến tại Việt Nam (3 năm hoặc 100.000 km), đây vẫn là một bước đi phù hợp để hãng xe Nga thăm dò thị trường trong giai đoạn đầu.

Không gian hoài cổ, hướng tới người dùng thực dụng

Lada Niva Legend mang thiết kế vuông vức đậm chất hoài cổ, gợi nhớ tới phong cách những mẫu SUV địa hình thập niên 80-90. Kích thước tổng thể của xe gồm chiều dài x rộng x cao là 3.740 x 1.640 x 1.640 mm, cùng chiều dài cơ sở 2.200 mm. Một trong những điểm nhấn thú vị ở thiết kế ngoại thất là nắp ca-pô mở ngược, chi tiết thường chỉ thấy ở các mẫu xe cổ điển.

Xe được phân phối tại thị trường Việt Nam với các tùy chọn màu sơn: trắng, đen, xanh rêu và nâu vàng, trong khi nội thất chỉ có một tông màu tối duy nhất. Khoang cabin được thiết kế tối giản với vô-lăng không tích hợp nút bấm, bảng đồng hồ analog, không có màn hình giải trí, điều hòa chỉnh cơ, phanh tay cơ khí và ghế nỉ. Đây là cách tiếp cận rõ ràng nhắm đến những khách hàng yêu thích sự bền bỉ, đơn giản và dễ sửa chữa, hơn là các tiện nghi hiện đại.

Động cơ 1.7L, hệ dẫn động 2 cầu - sinh ra để đi địa hình

“Trái tim” của Lada Niva Legend là khối động cơ xăng dung tích 1.7L, kết hợp cùng hộp số sàn 5 cấp và hệ dẫn động 4x4 - yếu tố giúp xe phát huy tối đa khả năng vượt địa hình phức tạp.

Tuy nhiên, việc chỉ có tùy chọn hộp số sàn có thể là trở ngại lớn đối với người dùng Việt, vốn ngày càng quen thuộc với hộp số tự động. Đây cũng là lợi thế của Suzuki Jimny - mẫu xe cạnh tranh trực tiếp - khi có phiên bản số tự động phù hợp với số đông.

Chiến lược dài hạn: Không chỉ có Niva Legend

Không dừng lại ở Niva Legend, AvtoVAZ đang có kế hoạch đưa thêm các dòng xe khác về thị trường Việt Nam, bao gồm: Lada Niva Travel - phiên bản hiện đại hơn của Niva; Lada Vesta - sedan hạng B; Lada Granta - xe đô thị giá rẻ.

Đây đều là những mẫu xe hướng tới nhóm khách hàng muốn tìm kiếm sự khác biệt, chi phí hợp lý và tính thực dụng cao, so với các lựa chọn phổ biến từ Nhật Bản, Hàn Quốc hay Trung Quốc.

Showroom chưa có, đăng ký lái thử đã mở

Hiện tại, AvtoVAZ vẫn chưa có showroom chính thức tại thị trường Việt Nam, nhưng đã cho phép khách hàng tại Hà Nội đăng ký lái thử xe. Dự kiến, điểm trưng bày đầu tiên sẽ được đặt tại Hà Nội, trước khi mở rộng tới các thành phố lớn khác như TP.HCM, Đà Nẵng.

Xe Nga trở lại - cơ hội hay thách thức?

Sự hiện diện của Lada Niva Legend trên thị trường Việt Nam là một dấu mốc đáng chú ý, khi đây là một trong những mẫu xe Nga hiếm hoi quay trở lại sau nhiều năm vắng bóng. Với thiết kế cổ điển, khả năng off-road tốt và mức giá dễ tiếp cận, Niva Legend có thể tạo nên “làn gió mới” trong phân khúc SUV giá rẻ.

Tuy nhiên, để chinh phục người tiêu dùng Việt - vốn ngày càng yêu cầu cao về tiện nghi, công nghệ và dịch vụ sau bán hàng - AvtoVAZ vẫn còn nhiều việc phải làm. Liệu mẫu SUV “cổ điển giữa thời hiện đại” này sẽ tạo được chỗ đứng riêng? Thị trường sẽ là câu trả lời rõ ràng nhất.