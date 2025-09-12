Danh mục
Thời sự
Thế giới
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai ngày mới Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh

Gia Lai News

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Xe máy - Ô tô

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Lada Niva Legend hoàn tất kiểm định, sẵn sàng "tái xuất" thị trường Việt Nam cuối năm nay

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
BỘI NGỌC (Tổng hợp)

(GLO)- Sau thời gian chờ đợi, mẫu SUV địa hình cỡ nhỏ Lada Niva Legend đã chính thức hoàn tất các thủ tục kiểm định tại Việt Nam và sẽ ra mắt thị trường vào cuối năm 2025, đánh dấu sự trở lại hiếm hoi của thương hiệu xe Nga tại dải đất hình chữ S.

Theo thông tin từ đại diện hãng AvtoVAZ tại Việt Nam, lô xe thương mại đầu tiên của Lada Niva Legend dự kiến sẽ rời Nga vào cuối tháng 9/2025 và cập cảng Việt Nam trong khoảng tháng 12/2025 hoặc đầu tháng 1/2026. Chiếc xe mẫu xuất hiện tại Hà Nội gần đây chỉ đóng vai trò trưng bày và chạy thử, nhằm thu hút sự chú ý trước thềm mở bán chính thức.

glo-lada-niva-legend-1.jpg

Giá bán cạnh tranh, “đe nẹt” đối thủ Suzuki Jimny

Mức giá niêm yết cho Niva Legend tại thị trường Việt Nam được công bố ở mức 450 triệu đồng, một con số gây bất ngờ khi so với đối thủ trực tiếp Suzuki Jimny hiện đang có giá gần 800 triệu đồng. Dù chi phí “lăn bánh” thực tế sẽ cao hơn do phải cộng thêm các loại thuế, phí đăng ký và trước bạ, nhưng mức giá này vẫn được đánh giá là khá cạnh tranh trong phân khúc SUV địa hình cỡ nhỏ.

glo-lada-niva-legend-2.jpg

Xe sẽ được bảo hành trong thời gian 2 năm hoặc 100.000 km, tùy điều kiện nào đến trước. Dù thời hạn bảo hành ngắn hơn so với chuẩn phổ biến tại Việt Nam (3 năm hoặc 100.000 km), đây vẫn là một bước đi phù hợp để hãng xe Nga thăm dò thị trường trong giai đoạn đầu.

Không gian hoài cổ, hướng tới người dùng thực dụng

Lada Niva Legend mang thiết kế vuông vức đậm chất hoài cổ, gợi nhớ tới phong cách những mẫu SUV địa hình thập niên 80-90. Kích thước tổng thể của xe gồm chiều dài x rộng x cao là 3.740 x 1.640 x 1.640 mm, cùng chiều dài cơ sở 2.200 mm. Một trong những điểm nhấn thú vị ở thiết kế ngoại thất là nắp ca-pô mở ngược, chi tiết thường chỉ thấy ở các mẫu xe cổ điển.

Xe được phân phối tại thị trường Việt Nam với các tùy chọn màu sơn: trắng, đen, xanh rêu và nâu vàng, trong khi nội thất chỉ có một tông màu tối duy nhất. Khoang cabin được thiết kế tối giản với vô-lăng không tích hợp nút bấm, bảng đồng hồ analog, không có màn hình giải trí, điều hòa chỉnh cơ, phanh tay cơ khí và ghế nỉ. Đây là cách tiếp cận rõ ràng nhắm đến những khách hàng yêu thích sự bền bỉ, đơn giản và dễ sửa chữa, hơn là các tiện nghi hiện đại.

Động cơ 1.7L, hệ dẫn động 2 cầu - sinh ra để đi địa hình

“Trái tim” của Lada Niva Legend là khối động cơ xăng dung tích 1.7L, kết hợp cùng hộp số sàn 5 cấp và hệ dẫn động 4x4 - yếu tố giúp xe phát huy tối đa khả năng vượt địa hình phức tạp.

Tuy nhiên, việc chỉ có tùy chọn hộp số sàn có thể là trở ngại lớn đối với người dùng Việt, vốn ngày càng quen thuộc với hộp số tự động. Đây cũng là lợi thế của Suzuki Jimny - mẫu xe cạnh tranh trực tiếp - khi có phiên bản số tự động phù hợp với số đông.

glo-lada-niva-legend-3.jpg

Chiến lược dài hạn: Không chỉ có Niva Legend

Không dừng lại ở Niva Legend, AvtoVAZ đang có kế hoạch đưa thêm các dòng xe khác về thị trường Việt Nam, bao gồm: Lada Niva Travel - phiên bản hiện đại hơn của Niva; Lada Vesta - sedan hạng B; Lada Granta - xe đô thị giá rẻ.

Đây đều là những mẫu xe hướng tới nhóm khách hàng muốn tìm kiếm sự khác biệt, chi phí hợp lý và tính thực dụng cao, so với các lựa chọn phổ biến từ Nhật Bản, Hàn Quốc hay Trung Quốc.

Showroom chưa có, đăng ký lái thử đã mở

Hiện tại, AvtoVAZ vẫn chưa có showroom chính thức tại thị trường Việt Nam, nhưng đã cho phép khách hàng tại Hà Nội đăng ký lái thử xe. Dự kiến, điểm trưng bày đầu tiên sẽ được đặt tại Hà Nội, trước khi mở rộng tới các thành phố lớn khác như TP.HCM, Đà Nẵng.

glo-lada-niva-legend-4.jpg

Xe Nga trở lại - cơ hội hay thách thức?

Sự hiện diện của Lada Niva Legend trên thị trường Việt Nam là một dấu mốc đáng chú ý, khi đây là một trong những mẫu xe Nga hiếm hoi quay trở lại sau nhiều năm vắng bóng. Với thiết kế cổ điển, khả năng off-road tốt và mức giá dễ tiếp cận, Niva Legend có thể tạo nên “làn gió mới” trong phân khúc SUV giá rẻ.

glo-lada-niva-legend-5.jpg

Tuy nhiên, để chinh phục người tiêu dùng Việt - vốn ngày càng yêu cầu cao về tiện nghi, công nghệ và dịch vụ sau bán hàng - AvtoVAZ vẫn còn nhiều việc phải làm. Liệu mẫu SUV “cổ điển giữa thời hiện đại” này sẽ tạo được chỗ đứng riêng? Thị trường sẽ là câu trả lời rõ ràng nhất.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Mitsubishi Xpander 2025 lộ diện tại Việt Nam, sẵn sàng ra mắt cuối năm

Mitsubishi Xpander 2025 lộ diện tại Việt Nam, sẵn sàng ra mắt cuối năm

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Mới đây, hình ảnh mẫu Mitsubishi Xpander 2025 với ngoại hình mới lạ xuất hiện tại Việt Nam đã được lan truyền trên mạng xã hội và các diễn đàn ô tô. Đây nhiều khả năng là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) của mẫu MPV Nhật Bản, từng ra mắt tại Indonesia hồi tháng 5 vừa qua.

Ola S1 Pro Sport ra mắt xe máy điện tích hợp ADAS như ô tô

Ola S1 Pro Sport ra mắt xe máy điện tích hợp ADAS như ô tô

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Ola Electric vừa chính thức giới thiệu mẫu xe máy điện thể thao mới mang tên S1 Pro Sport. Điểm nhấn nổi bật của mẫu xe này là việc lần đầu tiên mang công nghệ hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) - vốn chỉ xuất hiện trên ô tô và xe phân khối lớn - lên một mẫu xe điện phổ thông.

Mô tô đặc chủng trong lễ diễu binh A80: "Nặng bằng 3 chiếc Vision, mạnh ngang ô tô" - Có thể mua được không?

Mô tô đặc chủng trong lễ diễu binh A80: "Nặng bằng 3 chiếc Vision, mạnh ngang ô tô" - Có thể mua được không?

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Trong lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (nhiệm vụ A80), nhiều phương tiện đặc chủng hiện đại của Bộ Công an đã xuất hiện. Bên cạnh dàn ô tô chuyên dụng còn có mô tô đặc chủng thuộc lực lượng cảnh vệ - một phương tiện ấn tượng về mặt hình ảnh.

null