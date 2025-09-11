Danh mục
Kinh tế

Xe máy - Ô tô

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Toyota Innova Cross nâng cấp trang bị, bổ sung nhiều công nghệ hiện đại

BỘI NGỌC (Tổng hợp)

(GLO)- Toyota vừa giới thiệu một loạt nâng cấp dành cho mẫu MPV Innova Zenix tại thị trường Đông Nam Á - còn được gọi Innova Cross tại Việt Nam - nhằm tăng sức cạnh tranh trong phân khúc xe gia đình đa dụng.

Điểm nhấn trong lần nâng cấp này là việc bổ sung tính năng WiFi Hotspot cho các phiên bản V, V HEV và Q HEV, tích hợp trong hệ thống công nghệ kết nối thông minh T Intouch. Tính năng này cho phép hành khách truy cập Internet dễ dàng thông qua ứng dụng mTOYOTA, đồng thời hỗ trợ loạt tiện ích như: định vị xe, nhắc lịch bảo dưỡng, phát đa phương tiện trực tuyến, tích hợp ứng dụng giao thông Travoy, nạp tiền điện tử, điều khiển bằng giọng nói và hỗ trợ khẩn cấp 24/7.

glo-toyota-innova-cross-3.jpg

Trên các phiên bản cao cấp, WiFi Hotspot còn có khả năng kết nối trực tiếp với hệ thống giải trí hàng ghế sau (RSE), mang đến trải nghiệm giải trí toàn diện cho hành khách. Bên cạnh đó, màn hình trung tâm trên các phiên bản này được nâng cấp lên kích thước 12,3 inch, tích hợp thêm chức năng điều khiển máy lọc không khí. Riêng các bản G và G HEV vẫn giữ màn hình 10,1 inch như trước.

glo-toyota-innova-cross-1.jpg

Ngoài ra, Toyota cũng cải tiến hệ thống camera toàn cảnh Panoramic View Monitor với độ phân giải HD trên bản Q HEV, đồng thời nâng cấp chất lượng camera lùi cho các phiên bản G, V, G HEV và V HEV. Tất cả các phiên bản nay đều được trang bị thêm bộ bơm lốp tích hợp.

glo-toyota-innova-cross-2.jpg

Tại thị trường Việt Nam, Toyota Innova Cross hiện vẫn chưa được trang bị hệ thống T Intouch và chỉ sử dụng màn hình giải trí trung tâm 10,1 inch. Việc các phiên bản nâng cấp tại Đông Nam Á được trang bị thêm nhiều công nghệ hiện đại khiến người tiêu dùng trong nước kỳ vọng Toyota Việt Nam sớm cập nhật các tiện ích tương tự trong thời gian tới.

glo-toyota-innova-cross-4.jpg
