Toyota Việt Nam ra mắt phiên bản đặc biệt kỷ niệm 30 năm cho Vios, Veloz Cross và Yaris Cross

(GLO)- Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thương hiệu Toyota có mặt tại Việt Nam, Toyota Việt Nam (TMV) chính thức giới thiệu ba phiên bản đặc biệt của các dòng xe Vios, Veloz Cross và Yaris Cross.

Các phiên bản đặc biệt được phát triển dựa trên các biến thể hiện hành, bổ sung thêm những chi tiết nhận diện riêng như: decal đỏ đen hai bên hông xe kèm dòng chữ “30th Anniversary”, và logo kỷ niệm 30 năm được gắn nổi ở gương chiếu hậu.

Ba mẫu xe này sẽ được sản xuất giới hạn 1.000 chiếc, với mức giá không thay đổi so với bản tiêu chuẩn. Vios bản đặc biệt có giá 458-545 triệu đồng, Veloz Cross bản đặc biệt có giá 638-660 triệu đồng, Yaris Cross bản đặc biệt có giá 650-765 triệu đồng.

Về vận hành, Toyota Vios sử dụng máy xăng 1.5L hút khí tự nhiên mạnh 106 mã lực, 140Nm đi kèm hộp số CVT hoặc số sàn. Toyota Veloz Cross sử dụng máy xăng mạnh 105 mã lực, 138Nm đi kèm hộp số tự động biến thiên vô cấp CVT. Đối với Yaris Cross, bản máy xăng mạnh 105 mã lực, 138Nm; bản hybrid gồm máy xăng 1.5L và mô-tơ điện bổ sung thêm 79 mã lực.

Các mẫu xe phiên bản đặc biệt sẽ được phân phối tại hệ thống đại lý Toyota toàn quốc từ tháng 9 này.