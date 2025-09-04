Danh mục
Skoda Việt Nam hé lộ mẫu sedan Slavia - “quân bài chiến lược” trong cuộc đua thị phần

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
BỘI NGỌC (Tổng hợp)

(GLO)- Mới đây, Skoda Việt Nam đã chính thức “nhá hàng” mẫu sedan Slavia - một trong những dòng xe được kỳ vọng sẽ đóng vai trò chiến lược trong hành trình chinh phục thị trường ô tô Việt Nam.

Thông tin về mẫu xe sedan Slavia được hé lộ thông qua một video ngắn đăng tải trên mạng xã hội, kèm theo xác nhận từ hãng rằng Slavia sẽ ra mắt ngay trong tháng 9 năm nay.

glo-4925-1.jpg
Skoda Slavia dự kiến ra mắt ngay trong tháng 9.

Tân binh trong phân khúc sedan hạng B

Skoda Slavia được định vị ở phân khúc sedan hạng B, tương đương với các mẫu xe đang rất phổ biến tại Việt Nam như Toyota Vios, Hyundai Accent hay Mazda2. Tuy nhiên, Slavia hứa hẹn sẽ tạo nên khác biệt nhờ nhiều điểm nổi bật trong thiết kế, công nghệ và khả năng vận hành.

Điểm đáng chú ý đầu tiên là việc mẫu xe này sẽ được lắp ráp trực tiếp tại nhà máy Skoda đặt tại Quảng Ninh. Khác với hình thức nhập khẩu, lắp ráp trong nước không chỉ đòi hỏi mức đầu tư lớn hơn mà còn thể hiện cam kết lâu dài của hãng tại thị trường Việt. Điều này không chỉ góp phần tối ưu giá bán, mà còn giúp đảm bảo nguồn cung linh kiện cho dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa.

glo-4925-2.jpg
Skoda Slavia thuộc phân khúc sedan hạng B.

Khung gầm MQB A0 IN - nền tảng kỹ thuật vượt trội

Skoda Slavia được phát triển trên nền tảng khung gầm MQB A0 IN do Volkswagen Group nghiên cứu và phát triển. Đây là khung gầm đang được sử dụng trên nhiều mẫu xe nổi bật như Skoda Kushaq, Kylaq hay Volkswagen T-Cross, Virtus và Polo.

Việc chia sẻ khung gầm giữa các mẫu xe không chỉ giúp giảm chi phí sản xuất mà còn tối ưu hóa chất lượng kỹ thuật, mang đến trải nghiệm lái tốt hơn cho người dùng. Slavia được đánh giá cao ở độ cứng vững của thân xe và khả năng ổn định khi vận hành ở tốc độ cao.

Anh Trần Giáp - đại diện nhóm Vietnam Road Trip, người từng trải nghiệm Slavia trong hành trình xuyên Việt “Từ Độc lập tới Thống Nhất” - chia sẻ: Ấn tượng mạnh nhất là khung gầm rất chắc chắn, hệ thống treo ổn định. Khi thử cua gắt ở khu vực điện gió hoặc đổ đèo Hải Vân, xe vẫn giữ được độ cân bằng rất tốt. Dù Slavia có khoảng sáng gầm lên đến 179 mm, nhưng trọng tâm xe không bị cao, ôm cua vẫn rất đầm chắc.

glo-4925-3.jpg
Nội thất Skoda Slavia tại thị trường Ấn Độ.

Chiều cao gầm ấn tượng vượt cả nhiều mẫu SUV

Chiều cao gầm lên tới 179 mm của Slavia là một điểm đặc biệt trong phân khúc sedan - thậm chí vượt qua nhiều mẫu CUV và SUV phổ biến tại Việt Nam như Toyota Corolla Cross (161 mm), KIA Sorento (176 mm), hay Hyundai Santa Fe (185 mm). Điều này giúp Slavia thích nghi tốt hơn với điều kiện đường xá phức tạp tại Việt Nam, đồng thời nâng cao trải nghiệm di chuyển ở nhiều địa hình.

glo-4925-4.jpg
Skoda Slavia trong hành trình "Từ Độc Lập tới Thống Nhất" vừa được tổ chức.

Thông số kỹ thuật và trang bị dự kiến

Dù Skoda Việt Nam chưa công bố đầy đủ thông số kỹ thuật chính thức, một số đại lý đã bắt đầu giới thiệu hai phiên bản dự kiến của Slavia là Ambition và Style.

- Phiên bản Ambition có mức giá dự kiến từ 500 - 600 triệu đồng.

- Phiên bản Style cao cấp hơn, với mức giá khoảng 540 - 650 triệu đồng.

Cả hai phiên bản có thể sẽ dùng chung động cơ xăng tăng áp 1.0L, 3 xi-lanh, cho công suất 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại 175 Nm, kết hợp hộp số 6 cấp tự động. Mức tiêu thụ nhiên liệu được hãng tham khảo vào khoảng 5,13 lít/100 km.

glo-4925-5.jpg
Skoda Slavia được trang bị đèn pha LED projector tự động tích hợp chức năng Follow-me-home.

Ở phiên bản cao cấp, Skoda Slavia có thể được trang bị nhiều tiện nghi đáng chú ý như: Đèn pha LED projector tự động tích hợp chức năng Follow-me-home; hệ thống âm thanh 8 loa cùng loa siêu trầm; cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau; lẫy chuyển số thể thao sau vô-lăng.

Với những lợi thế về thiết kế hiện đại, công nghệ khung gầm tiên tiến, khả năng vận hành ổn định và đặc biệt là mức giá cạnh tranh nhờ lắp ráp trong nước, Skoda Slavia hứa hẹn sẽ là “làn gió mới” đáng chú ý trong phân khúc sedan hạng B tại Việt Nam.

Việc ra mắt mẫu xe này không chỉ đánh dấu bước đi quan trọng của Skoda tại thị trường trong nước, mà còn khẳng định tham vọng dài hạn của hãng tại khu vực Đông Nam Á.

null