Peugeot 308 2026 ra mắt: Hatchback châu Âu "lột xác" giữa làn sóng SUV

BỘI NGỌC (Tổng hợp)

(GLO)- Dù SUV đang chiếm ưu thế trên thị trường ô tô toàn cầu, châu Âu vẫn là “thành trì” trung thành của các dòng hatchback và wagon. 

Để giữ vững vị thế trong phân khúc này, Peugeot vừa chính thức giới thiệu bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) cho mẫu 308, với diện mạo mới mẻ, nội thất hiện đại và loạt tùy chọn động cơ đa dạng - từ xăng, dầu, hybrid cho đến thuần điện.

glo-288-11.jpg

Thiết kế táo bạo, nhận diện mới

So với phiên bản ra mắt năm 2021, Peugeot 308 2026 có nhiều thay đổi đáng kể, đặc biệt ở phần đầu xe. Cụm đèn pha được thiết kế tách rời, dải LED ban ngày hình móng vuốt đặt phía trên, trong khi đèn chính nằm trong hốc sơn đen bóng. Trên các phiên bản GT và GT Premium, xe được trang bị công nghệ Matrix LED cùng đèn xi-nhan hiệu ứng tuần tự.

glo-288-12.jpg

Điểm nhấn đặc biệt là logo sư tử phát sáng – lần đầu tiên xuất hiện trên xe Peugeot - hứa hẹn sẽ trở thành ngôn ngữ thiết kế mới cho thương hiệu trong tương lai. Phần đuôi xe giữ nguyên phong cách quen thuộc với cụm đèn hậu LED hình móng vuốt, nay trở thành trang bị tiêu chuẩn cho toàn bộ dải sản phẩm.

glo-288-13.jpg

308 2026 cũng được bổ sung hai màu sơn ngoại thất mới: xanh Lagoa Blue (hatchback) và xanh Ingaro Blue (wagon), đi kèm tùy chọn mâm hợp kim 17 hoặc 18 inch thiết kế mới.

Nội thất hiện đại, thân thiện môi trường

Khoang lái vẫn trung thành với thiết kế i-Cockpit đặc trưng, bao gồm vô-lăng nhỏ gọn và màn hình kỹ thuật số 10 inch. Tuy nhiên, phiên bản mới được nâng cấp với hiệu ứng đồ họa 3D sống động. Các bản cao cấp GT và GT Premium còn có ghế thể thao bọc Alcantara, hệ thống âm thanh Focal 10 loa, ghế massage, đèn viền nội thất 8 màu và tính năng cập nhật phần mềm từ xa (OTA).

glo-288-14.jpg

Peugeot cũng nhấn mạnh tính bền vững khi cho biết 31% vật liệu sử dụng bên trong xe là tái chế hoặc tái tạo.

Đa dạng hệ truyền động - “vũ khí” cạnh tranh chủ lực

Peugeot 308 2026 sở hữu dải động cơ phong phú bậc nhất phân khúc: Động cơ diesel 1.5L BlueHDi: Công suất 129 mã lực, kết hợp hộp số tự động 8 cấp; Mild-hybrid 1.2L 3 xi-lanh: Công suất 143 mã lực, đi cùng hộp số ly hợp kép e-DSC6 và mô-tơ điện tích hợp; Plug-in hybrid (PHEV): Kết hợp động cơ xăng tăng áp 1.6L với mô-tơ điện, cho tổng công suất 192 mã lực và pin 17,2 kWh. Quãng đường chạy điện thuần đạt tới 85 km; Phiên bản thuần điện (EV): Công suất 154 mã lực, pin 58,4 kWh cho phạm vi hoạt động 452 km. Xe hỗ trợ sạc nhanh từ 20–80% trong 32 phút và công nghệ V2L cho phép cung cấp điện cho thiết bị bên ngoài.

glo-288-15.jpg

Đối thủ đáng gờm trong phân khúc

Peugeot 308 2026 sẽ chính thức mở bán tại thị trường châu Âu và Anh từ mùa thu 2025, trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Volkswagen Golf, Toyota Corolla và Honda Civic. Dù giá bán chưa được công bố, với thiết kế ấn tượng cùng danh mục động cơ đa dạng, mẫu xe mới của Peugeot hứa hẹn sẽ gây sức ép không nhỏ lên các đối thủ trong phân khúc hatchback cỡ C.

glo-288-16.jpg
null